Donald Trump sieht die USA in der Coronavirus-Pandemie auf dem Höhepunkt. Der US-Präsident spricht von „entsetzlichen Zahlen“, lobt aber das amerikanische Test-System.

Die USA sind schwer von der Corona-Pandemie betroffen und zählt weltweit die meisten Infizierten.

sind schwer von der betroffen und zählt weltweit die meisten Infizierten. US-Präsident Donald Trump* verharmloste die Gefahren des Coronavirus zunächst.

Aufgrund der hohen Infektions- und Todeszahlen gerät Trump nun unter Druck.

Coronavirus-Pandemie: Trump sieht USA auf dem Höhepunkt und schwärmt von Test-System

Update vom 10. April 2020, 9.08 Uhr: In den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, gibt es inzwischen rund 460.000 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, wie Daten der Universität Johns Hopkins zeigen. Rund 16.500 Menschen starben demnach infolge der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19.

US-Präsident Donald Trump sieht das Land jedoch bereits auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. „Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf dem Gipfel des Hügels sind. Und jetzt gehen wir herunter. In einigen Fällen haben wir diesen Prozess schon begonnen“, sagte der 73-Jährige bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten zeigte sich optimistisch, dass weniger Menschen in der Krise sterben könnten als mindestens erwartet worden waren. Er sprach von einem Niveau, das niedriger liegen könnte als 100.000. „Wir haben entsetzliche Zahlen“, sagte Trump zugleich.

Vize-Präsident Mike Pence sprach von einer „schwierigen und herzzerreißenden Woche“, in der sich die USA gerade befänden. An zwei Tagen in Folge waren zuletzt fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben. „Das sind keine Zahlen, das sind Leben“, so Pence.

Wie Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington bei seiner Rede auch erklärte, seien in den USA bereits mehr als zwei Millionen Menschen auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das sei ein wichtiger Meilenstein, sagte der Republikaner. „Wir haben das beste Test-System in der ganzen Welt.“ Gouverneure einige Bundesstaaten beklagen jedoch, dass es immer noch nicht genug Test gebe.

Coronavirus in den USA: Kongress schmettert Hilfspaket ab - Trump wird Alleingang vorgeworfen

Update vom 9. April 2020, 21.43 Uhr: Der US-Kongress hat sich vorerst nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket für kleine und mittlere Unternehmen im Umfang von 250 Milliarden Dollar (rund 230 Milliarden Euro) einigen können.

Im Senat scheiterte am Donnerstag eine Abstimmung über die neuen Hilfskredite am Widerstand der oppositionellen Demokraten. Diese werfen den Republikanern von US-Präsident Donald Trump einen Alleingang vor - und wollen 500 Milliarden Dollar mobilisieren.

Der Senat soll nun erst am Montag erneut zusammenkommen. Der Mehrheitsführer der Republikaner in der Kongresskammer, Mitch McConnell, warf den Demokraten vor, US-Arbeiter als „Geiseln“ zu nehmen. Die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, betonte dagegen, der Vorschlag für 250 Milliarden Dollar sei erst am Dienstag gemacht worden. Über so viel Geld könne nicht binnen 48 Stunden entschieden werden.

Trump hatte Ende März zur Eindämmung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie das mit rund zwei Billionen Dollar größte Rettungspaket der US-Geschichte unterzeichnet. Darin sind auch Kredite von 350 Milliarden Dollar für kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen. Das Geld soll den Betrieben ermöglichen, Mitarbeiter nicht zu entlassen, sondern weiter zu bezahlen.

Die 350 Milliarden Dollar gelten inzwischen aber als nicht mehr ausreichend. Finanzminister Steve Mnuchin begann deswegen am Dienstag Gespräche mit Kongressvertretern von Demokraten und Republikanern für zusätzliche 250 Milliarden Dollar. Die Demokraten wollen neben diesem Betrag zusätzlich 100 Milliarden Dollar für Krankenhäuser und 150 Milliarden Dollar für Bundesstaaten, Städte und Gemeinden bereitstellen.

Coronavirus/USA: Trump sehnt Ende der Krise herbei - mit „großem Knall“

Update vom 9. April 2020, 8.10 Uhr: US-Präsident Donald Trump kann es nicht erwarten, dass die Corona-Krise überwunden ist. Allerdings müsse die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen dafür wohl erst einmal zurückgehen, machte Trump am Mittwoch (8. April) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus deutlich. Er sprach von der Möglichkeit, dass das Land phasenweise zur Normalität zurückkehren könnte. Es könnte auch in weniger betroffenen Regionen schneller gehen als anderswo. Eigentlich wäre es schön, das Land „mit einem großen Knall“ wieder zu öffnen, so der US-Präsident.

Ein Datum für eine Rückkehr zum Normalbetrieb wollte Trump nicht nennen. „Wir müssen vorsichtig sein“, sagte er. Ganz anders klang das noch vor rund zwei Wochen, als er mit Verweis auf die verheerenden Folgen für die Wirtschaft sagte, die Beschränkungen möglichst schon Ostern aufheben zu wollen. Nun wolle sich Trump aber auf den Rat seiner Experten verlassen.

In der Pandemie steuern die USA derzeit auf eine kritische Phase zu, in denen nach Prognosen täglich mehr als 2000 Corona-Infizierte sterben könnten. „Wir haben einige furchtbare Tage vor uns, aber wir werden einige wunderbare Tage vor uns haben, wir werden das hinter uns bringen“, sagte Trump. Je strikter die Amerikaner die Richtlinien zur sozialen Distanz einhielten, desto schneller gehe es.

Erklärt das alles? Trump behauptet, ihm sei wichtige Coronavirus-Botschaft entgangen

Update, 7.02 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben nichts von frühen Warnungen eines ranghohen Beraters vor der Corona-Pandemie gewusst. „Ich habe das nicht gesehen“, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. Er habe erst jetzt davon erfahren. Trump versicherte aber, er habe bereits damals aus eigenem Antrieb im Sinne dieser Warnungen gehandelt.

Ein ranghoher Berater des Präsidenten hatte Medienberichten zufolge bereits Ende Januar vor einer Coronavirus-Pandemie gewarnt, in deren Folge Hunderttausende Amerikaner ums Leben kommen könnten. Die Bevölkerung in den USA wäre dem Virus „schutzlos“ ausgeliefert, weil es weder Immunität noch eine Impfung dagegen gebe, schrieb Trumps Handelsberater Peter Navarro demnach in einem Memorandum an den Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Bei einem ungünstigen Verlauf könnten in den USA mehr als eine halbe Million Menschen an den Folgen einer solchen Epidemie sterben, hieß es demnach weiter. Navarro forderte deshalb, keine Einreisen aus China mehr zuzulassen.

Trump selbst hatte noch bis Anfang März öffentlich beteuert, das Virus sei für die USA kein Grund zur Sorge. Der Präsident hatte allerdings Ende Januar einen Einreisestopp für ausländische Reisende verfügt, die in den 14 Tagen zuvor in China gewesen waren, wo die Pandemie ausgebrochen war.

Trump erhöht Druck auf WHO - USA wollen Gelder einfrieren

Update vom 8. April 2020, 6.57 Uhr: US-Präsident Donald Trump erhöht in der Coronavirus-Krise den Druck auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Trump drohte bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus, Gelder für die WHO einzufrieren. „Ich sage nicht, dass wir es tun werden, wir werden es untersuchen und die Beendigung der Finanzierung prüfen“, sagte Trump. Er revidierte damit eine nur wenige Minuten zuvor getroffene Aussage, wonach US-Gelder für die WHO auf Eis gelegt werden sollten - was nach einer bereits getroffenen Entscheidung klang.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

Früher am Dienstag hatte Trump der WHO bereits vorgeworfen, es in der Coronavirus-Pandemie „wirklich vermasselt“ zu haben. Am Abend legte er nach und sagte, „wahrscheinlich“ habe die Organisation zu Beginn der Pandemie mehr gewusst, als sie offengelegt habe. Er warf der in Genf ansässigen Organisation zudem vor, „sehr chinazentriert“ zu sein, und betonte, dass die USA den „größten Anteil“ zum WHO-Budget leisteten.

Coronavirus in den USA: Trump gegen NFL-Geisterspiele - „Will Fans zurück in den Arenen“

Update, 11.11 Uhr: Trotz der Corona-Krise in den USA plant Donald Trump offenbar, ab August wieder Sportevents stattfinden zu lassen - und das mit Zuschauern.

In einer Telefonkonferenz mit den Chefs der US-Ligen sowie mit Verantwortlichen aus Golf und Motorsport forderte der US-Präsident unter anderem einen pünktlichen NFL-Start Anfang September, berichtet der Sportsender ESPN.

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus untermauerte Trump seine Forderung. „Ich will Fans zurück in den Arenen - sobald wir bereit sind und es möglich ist. Die Fans wollen Basketball, Baseball, Football und Eishockey sehen, sie wollen Sport, wollen auf die Golfplätze und frische, wundervolle Luft atmen", so der US-Präsident.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom widersprach Trump allerdings hinsichtlich der NFL-Spiele im September. „Das sehe ich in diesem Staat nicht. Unsere Entscheidungen orientieren sich an den Fakten. Wir haben mit der Gegenwart mehr als genug zu tun“, sagte er.

Corona in den USA: Trump verkündet Einigung mit Unternehmen - Lieferung von 166 Millionen Schutzmasken

USA sichern Versorgung mit 166,5 Millionen Schutzmasken gegen Coronavirus

Update vom 7. April 2020, 10.38 Uhr:US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung mit dem Unternehmen 3M verkündet, das in den kommenden Monaten insgesamt 166,5 Millionen Schutzmasken für Gesundheitspersonal in den USA liefern soll. Monatlich solle 3M 55,5 Millionen zusätzliche Masken "von hoher Qualität" liefern, sagte Trump bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs des Weißen Hauses am Montag.

Vergangene Woche hatte Trump ein aus der Zeit des Korea-Kriegs stammendes Gesetz zur Industrieproduktion in Kriegszeiten ins Spiel gebracht, um die Produktion von 3M prioritär für den Sicherheitsbedarf des Landes zu nutzen. Mit dem "Defence Production Act" kann die US-Regierung Unternehmen verpflichten, Aufträge anzunehmen.

Das Unternehmen verteidigte seine Exportpolitik und warnte vor den "humanitären Folgen", wenn es etwa seine Ausfuhren nach Kanada und nach Lateinamerika einstelle, wo es ein "wesentlicher Lieferant" sei. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte auf den Fortbestand der Handelsbeziehungen gedrängt.

Die Einigung von Montag mit Washington erlaube es nun 3M, in den USA hergestellte Masken weiter nach Kanada und Lateinamerika zu exportieren, erklärte das Unternehmen. Trump wiederum zeigte sich erfreut, dass die "3M-Saga" ein "sehr glückliches" Ende nehme.

Coronavirus in den USA: Inmitten der Krise - Donald Trump entlässt nächsten ranghohen Sicherheitsmann

Update vom 5. April 2020, 11.40 Uhr: Nach dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump hat der US-Präsident die Entlassung eines weiteren ranghohen Vertreters des Sicherheitsapparats angekündigt: Diesmal traf es den Generalinspekteur der Geheimdienste, Michael Atkinson.

Damit dreht der US-Präsident das Posten-Karussell weiter. In einem Schreiben an den Geheimdienstausschuss des Senats erklärte Trump am Freitag, er habe das Vertrauen in Atkinson verloren. Konkrete Gründe lieferte Trump nicht.

Atkinson hatte im Amtsenthebungsverfahren wegen der Ukraine-Affäre gegen Trump eine wichtige Rolle gespielt: Atkinson hatte die Beschwerde eines Whistleblowers an den damaligen Nationalen Geheimdienstdirektor Joseph Maguire weitergeleitet.

Daraus ging hervor, dass Trump sich unter Verstoß gegen US-Recht persönliche politische Vorteile von der Ukraine erhoffte, indem er die Regierung in Kiew unter Druck setzte, um seinem US-Präsidentschaftsrivalen Joe Biden zu schaden. Die Beschwerde wurde zur Grundlage für das Amtsenthebungsverfahren.

Coronavirus USA: Trump kündigt „sehr schreckliche Zeiten“ an - weitere Maßnahme in New York

Update vom 5. April 2020, 7.39 Uhr: Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump die Bevölkerung auf „sehr schreckliche Zeiten“ eingestimmt. Wahrscheinlich werde die kommende Woche die härteste, sagte Trump am Samstag. Inzwischen haben sich in den USA mehr als 311.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, mehr als 8300 Personen sind gestorben. Der US-Präsident kündigte nun an, tausend Militärärzte und -pfleger in die besonders stark betroffene Stadt New York zu schicken.

Beim täglichen Pressebriefing im Weißen Haus in Washington sagte Trump, dass es sehr viele Tote geben werde. Er betonte aber auch, dass die USA nicht auf Dauer zum Stillstand kommen könnten. „Wir werden unser Land nicht zerstören“, sagte er und fügte hinzu: „An einem bestimmten Punkt werden einige harte Entscheidungen zu treffen sein.“

Donald Trump in der Corona-Krise: Die Realität holte den Präsidenten schnell ein

Erstmeldung vom 4. April 2020:

Washington - Die Corona-Krise* trifft die Vereinigten Staaten ins Mark. Inzwischen sind in den USA bereits mehr als 275.000 Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. In Zeiten der Pandemie ist nun das Krisenmanagement von US-Präsident Donald Trump* gefragt. Doch der Präsident spielte das Problem noch vor wenigen Wochen herunter, meinte man habe „alles unter Kontrolle“, doch die Lage wurde immer ernster. Nun ist die Zahl der Todesopfer auf 7.159 angestiegen, wie die Johns-Hopkins-Universität errechnete.

Mitte März rief der Präsident* schließlich den landesweiten Notstand aus und kündigte 100.000 Tote an. Kürzlich empfahl der 73-Jährige seinen Bürgern nun, sich mit Schals zu schützen. Medizinische Schutzmasken sollten aufgrund des Magels dem Fachpersonal in Krankenhäusern vorbehalten bleiben.

Donald Trump in der Corona-Krise: Die Realität holte den Präsidenten schnell ein

Kürzlich stellten US-Behörden mehr als 190.000 gehortete Schutzmasken sowie 600.000 medizinische Handschuhe sicher, die im Anschluss an medizinisches Personal gehen sollten. Trump* meinte zuvor, niemand dürfe die Notlage der Amerikaner ausnutzen. Wie in vielen anderen Ländern ist entsprechende Schutzkleidung auch in den USA zur Magelware geworden.

Im Gegenzug warfen Politiker verschiedener Staaten, darunter Frankreich und Deutschland, der USA vor, vorsätzlich für andere Länder bestimmte Ware zu höheren Preisen zu kaufen. Für die Berliner Polizei vorgesehene Masken seien in Thailand von den USA konfisziert worden, worauf der Berliner Innensenator Andreas Giesel das Vorgehen der US-Regierung als „Akt moderner Piraterie“ bezeichnete.

Donald Trump in der Corona-Krise: Die Realität holte den Präsidenten schnell ein

Der US-Präsident* feuerte in der Corona-Krise auf Twitter gegen den Iran und warnte vor „Überraschungsangriffen“ auf US-Einheiten im Irak. Trump unterstellte der Iran und dessen verbündeten Milizen, einen Angriff auf US-Soldaten oder Einrichtungen im Irak zu planen. Dies teilte Trump am vergangenen Mittwoch über Twitter mit. „Wenn das geschieht, wird der Iran einen sehr hohen Preis bezahlen.“ Trump scheint in der nationalen Krise ein außenpolitisches Ausrufezeichen bezüglich des Iran-Konflikts* auf seine Art setzen zu wollen.

