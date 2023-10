CSU-Nachwuchstalent holt bei Bayern-Wahl fast 50 Prozent – und will AfD „auf Kleinstmaß“ stutzen

Von: Stephanie Munk

Fast 50 Prozent für die CSU hat Kristan von Waldenfels (23) in seinem Stimmkreis bei der Bayern-Wahl geholt. Was hatte er anderen Kandidaten voraus?

Lichtenberg – Wenn die CSU nach Nachwuchstalenten sucht, sollte sie nach Oberfranken schauen: Im Stimmkreis Hof hat der CSU-Direktkandidat Kristan von Waldenfels bei der Bayern-Wahl 49,6 Prozent geholt und ist damit der jüngste direkt gewählte Landtagsabgeordnete der Geschichte.

Er ist der jüngste direkt gewählte Landtagsabgeordnete in Bayern: Kristan von Waldenfels (CSU).

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hinkt da weit hinterher: Er erlangt in seinem Stimmkreis Nürnberg-Ost 41,5 Prozent, also acht Prozentpunkte weniger. Im Interview erklärt CSU-Youngster von Waldenfels, warum er offenbar so gut bei den Wahlberechtigten ankommt, wie er schon mit 19 Bürgermeister geworden ist und was seiner Meinung nach gegen einen weiteren Aufschwung der AfD helfen könnte.

Herr von Waldenfels, die Landtagswahl war für Sie ein großer Erfolg: 49,6 Prozent als CSU-Direktkandidat. Welche Eindrücke bleiben vom Wahlabend?

Es war ein sehr aufregender Tag und ein überwältigender Abend. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es in eine sehr gute Richtung geht, habe ich mit einem so starkem Ergebnis nicht rechnen können. Ich will jetzt an den Themen, die mir die Menschen hier vor Ort mitgegeben haben, mitarbeiten.

Was sind das für Themen, die die Menschen im Wahlkampf an Sie herangetragen haben?

Zu Beginn waren das vor allem Sorgen zum Thema Energie, vor allem zum Heizungsgesetz der Ampel-Regierung. Zuletzt war es dann vor allem das Thema Migration, was die Menschen bewegt hat. Das hat man ja auch am Ergebnis der Wahl gesehen. Mir ist es jetzt wichtig, die Probleme vor Ort zu übertragen in politische Entscheidungen und ich denke, dass mir meine Erfahrungen als Bürgermeister dabei helfen werden.

Wie erklären Sie sich, dass Sie so gut in ihrem Stimmkreis abgeschnitten haben?

Ich denke, wenn Sie andere fragen würden, würden die sagen, dass ich immer den direkten Kontakt zu den Menschen suche und ihnen als Mensch gegenübertrete.

CSU räumt ab, aber auch AfD profitiert: „Sollten AfD nicht größer machen, als sie ist“

Viele Menschen wenden sich gerade mit der AfD einer rechtsradikalen Partei zu. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, wie haben Sie die Stimmung im Wahlkampf erlebt?

Die AfD hat ihre meisten Wähler von den Nichtwählern und den Parteien der Ampel-Koalition gewonnen. Das zeigt: Die, die sich von der Bundesregierung alleingelassen fühlen, gehen derzeit zur AfD. Wir müssen diesen Menschen zeigen, dass wir als CSU die bessere Option sind und wir scheinbar konträre Dinge sinnvoll verknüpfen: Wirtschaft und Klimaschutz, Stadt und Land, Weltoffenheit und Tradition, Flüchtlinge aufnehmen, aber mit der Forderung, sich zu integrieren,

Vor den Landtagswahlen ist das der CSU aber offensichtlich nicht gelungen, sie hat von der Unzufriedenheit mit der Ampel nicht profitiert. Auch in Ihrem Stimmkreis hat die AfD knapp sechs Prozent im Vergleich zu 2018 hinzugewonnen. Warum ist das so?

5,9 Prozent Zugewinn für die AfD ist natürlich viel zu viel, aber wir sollten die AfD nicht größer machen, als sie ist.

Das Ergebnis der AfD im Stimmkreis Hof ähnelt den Ergebnissen in den anderen Stimmkreisen Oberfrankens, einem Regierungsbezirk, der ländlich geprägt ist. Die beiden – mit Abstand – größten Städte hier, Bamberg und Bayreuth, haben jede deutlich unter 100.000 Einwohner. Da die AfD ihre Wählerschaft verstärkt im ländlichen Raum hat, folgt ihr Ergebnis hier einem typischen Muster.

Kristan von Waldenfels: „Wird gelingen, AfD auf Kleinstmaß zu reduzieren“

Wie erklären Sie sich, dass sich viele Menschen derzeit der AfD zuwenden? Bereitet Ihnen der aktuelle Aufschwung Sorge?

Sorge ist das falsche Wort. Denn ich bin sicher, dass es gelingen wird, die AfD auf ein Kleinstmaß zu reduzieren. Eine entsprechende Politik zu unterstützen und auch selber zu machen: Das sehe ich als eine vordringliche Aufgabe meines Mandates.

Und wie soll das gelingen?

Im Wahlkampf ist mir aufgefallen, dass viele Menschen das grundsätzliche Gefühl haben, dass sich die Politik unverhältnismäßig wenig um ihre Belange kümmert. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass wir unbedingt das direkte Gespräch suchen müssen und die Bürger auf einer menschlichen Ebene ansprechen müssen. Nicht Marketing, sondern Menschlichkeit muss für uns als Partei im Vordergrund stehen. Das war mir auch als Bürgermeister immer sehr wichtig. Ich veröffentliche zum Beispiel mindestens als zwei Wochen einen Bürgermeisterbrief, in dem ich die Menschen mitnehme bei den Herausforderungen, die wir aktuell bearbeiten.

Migration auch Konfliktthema in Lichtenberg: „Containeranlagen, wo Menschen verwahrt werden“

Wie erleben Sie Probleme mit der Migration vor Ort?

Unsere Gemeinde Lichtenberg hat die meisten Flüchtlinge pro Kopf von allen Gemeinden bei uns im Landkreis Hof aufgenommen. Wir wissen, was es heißt, Deutschkurse und Fahrten zur Tafel zu organisieren. Und wir wissen auch, wie es ist, wenn in einem Ort Containeranlagen entstehen, wo Menschen nur noch verwahrt werden. Wirkliche Integration dieser Menschen – sodass sie wirklich ein Teil unserer Gemeinschaft werden – braucht unheimlich viel Arbeit.

Es wird nach den Wahlen viel darüber diskutiert, wie Deutschland seine Asylpolitik gestalten soll. Was ist Ihre Haltung dazu?

Ich finde es erstens wichtig, dass wir offen darüber sprechen, dass wir Einwanderung brauchen, aber in der richtigen Form und im richtigen Maß. Zweitens müssen wir auf europäischer Ebene zu geordneten Verfahren kommen, mithilfe der Grenzpolizei Schlepperstrukturen brechen, auf Sachleistungen für Flüchtlinge setzen und unsere Kapazitäten nicht überlasten.

Sie sind sehr jung zur Politik gekommen – ähnlich wie Söder, der mit 16 in die CSU eintrat, unter anderem weil er ein großer Franz-Josef Strauß-Fan war. Haben Sie ebenfalls ein politisches Idol?

Ich will das nicht auf eine Person beschränken, jeder hat seine eigenen Stärken und ich finde, man kann sich da bei vielen einiges abschauen.

Mit 18 in die CSU, mit 19 Bürgermeister: „Ich bin von Haus zu Haus gegangen“

Sie wurden schon mit 19 Jahren Bürgermeister von Lichtenberg. Wie kamen Sie schon so früh zur Politik?

Ich war schon in der Schule Klassensprecher und Schülersprecher und habe so erlebt, welche Freude es mir bereitet, wenn ich in meiner Heimat etwas bewegen kann. Nach der Schule, mit 18, bin ich dann in die CSU eingetreten.

Warum ausgerechnet in die CSU?

An der CSU gefällt mir – wie vorhin geschildert –, dass sie scheinbare Gegensätze auf vernünftige Weise zusammenbringt. Außerdem sieht man daran, wie Bayern dasteht, dass die CSU sehr erfolgreiche Politik macht. Aber ausschlaggebend war damals auch, dass es vor Ort tolle Persönlichkeiten gab.

Mit 19 Bürgermeister, mit 23 Landtagsabgeordneter – haben Sie manchmal das Gefühl, von Politiker-Kollegen wegen ihres Alters nicht ernst genommen zu werden?

Als ich mit 19 Bürgermeister werden wollte, mag das am Anfang so gewesen sein. Ich bin dann von Haus zu Haus gegangen, habe Briefe an die Leute geschrieben, mich persönlich präsentiert. Die Leute haben so gemerkt, wie ich als Mensch bin. Das Alter hat dann keine Rolle mehr gespielt. Im Gegenteil finden es viele Leute auch sehr beeindruckend, dass ich noch so jung bin.

Welche politischen Ziele haben Sie noch für ihren Werdegang, träumen Sie von einem bestimmten Amt?

Für heute kann ich nur sagen, dass es mein Ziel ist, am Ende sagen zu können, dass ich authentisch und nahbar für die Menschen da war. Und dass ich meine Arbeit als Bürgermeister, für das Land und für die Regierung gut gemacht habe.

Das Interview führte Stephanie Munk.