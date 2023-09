Vor der Landtagswahl: Immer weniger Menschen brauchen die CSU

Von: Kilian Beck

Die CSU rutscht in den Umfragen weiter ab. Der Münchner Historiker Thomas Schlemmer liefert eine Erklärung und prophezeit der Söder-Partei eine düstere Zukunft.

München – Gut einen Monat vor der Landtagswahl und nach der „Flugblatt-Affäre“ um Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verliert die CSU unter Ministerpräsident Markus Söder in den Umfragen. Im letzten Bayern-Trend des BR waren es drei Prozent. Noch sind es 36 Prozent und kaum jemand zweifelt am Regierungsanspruch. Doch der Münchner Historiker Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschichte in München prophezeit der Partei im Spiegel-Interview eine düstere Zukunft. „Man kann durchaus Bayer sein, ohne etwas mit der CSU am Hut zu haben“, sagt Schlemmer.

CSU verliert den Status als absolute Staatspartei

Markus Söder blickt nach der „Flugblatt-Affäre“ auf sinkende Umfragewerte. © Sven Hoppe/dpa

Schlemmer forscht zur Geschichte der CSU. Er meint, der Status als Regionalpartei könnte ihr das Genick brechen. „Es glauben immer weniger Menschen, dass Bayern eine besondere Rolle spielen muss und eine eigene Partei braucht“, diagnostiziert der Historiker. Die CSU habe für diesen Sonderstatus zwei Narrative: „Dass Staat und Partei“ in Bayern und der CSU „identisch seien“ und, dass die CSU bayrische Interessen im Bund vertrete. Beide bröckeln, auch all jenen wegen, die man in Bayern Zugroaste – also Zugezogene – nennt.

Drei zentrale Punkte sprächen gegen die CSU: Die Ausdifferenzierung von Bevölkerung durch den Zuzug und Parteiensystem, weswegen immer weniger Wähler an die Einheit von Staat und Partei glaubten. Immer weniger Katholiken in Bayern. Er spricht vom Erzbistum München-Freising als „Hochburg des politischen Katholizismus“, die inzwischen gefallen sei. Und das neue Wahlrecht, das die Ampel-Mehrheit im Bundestag vor der Sommerpause beschlossen hatte. Hier kommt es darauf an, ob das Bundesverfassungsgericht die Streichung der Grundmandatsklausel bewilligt. Dann könnte die CSU unter Fünf-Prozent-Hürde fallen.

Gillamoos-Reden: Mehr als nur „Wahlkampfgetöse“

„Mittelfristig kämpft“ die CSU „ums Überleben“, sagte Schlemmer dem Spiegel. Deshalb seien die aktuellen Pöbeleien in Richtung Berlin, beispielsweise am Volksfest Gillamoos, auch nicht nur als „Wahlkampfgetöse“ zu betrachten. „Bayern gegen Berlin“ habe es in CSU-Wahlkämpfen immer schon gegeben. Berlin gilt für den Historiker als „Chiffre“ für ein „großstädtisch-linkes Milieu“, das von der CSU als „unkontrollierbar“ beschrieben werde.

Eine Situation wie 2011 in Baden-Württemberg, wo der Grüne Winfried Kretschmann die Machtverhältnisse mit einem öko-konservativen Wahlkampf gegen die Union drehen konnte, sieht Historiker Schlemmer nicht am Horizont. Das liege an der Schwäche von Grünen und SPD. (Kilian Beck)