CSU-Parteitag: Kann Söder noch gestärkt in die Bayern-Wahl gehen?

Von: Lukas Rogalla

Machen maue Umfragewerte die CSU nervös? Auf dem Parteitag in München will Markus Söder kurz vor der Bayern-Wahl noch einmal alle Kräfte bündeln.

„Damit Bayern stark und stabil bleibt“: CSU hält Parteitag in München ab

Gestärkt in die Landtagswahl: Markus Söder will CSU vor schlechtem Ergebnis bewahren

Chef der Schwesterpartei: Auch Friedrich Merz ist vor Ort

München – Die CSU will gestärkt in die bayerische Landtagswahl in zwei Wochen gehen. Am Samstag (23. September) kommen die Delegierten in München zu einem Parteitag zusammen, wo sie ihr Chef Markus Söder noch einmal für den Wahlkampf motivieren möchte. In Umfragen zur Bayern-Wahl ist die CSU zwar mit Abstand stärkste Kraft, ist aber zuletzt abgesackt. Es droht das schlechteste Wahlergebnis seit fast 70 Jahren.

Nach Söders Wahlkampfrede, bei der er Unterstützung vom Chef der Schwesterpartei CDU, Friedrich Merz, erhalten soll, steht turnusgemäß die Neuwahl des gesamten Parteivorstands an – inklusive Markus Söder. Vor zwei Jahren war er mit 87,6 Prozent im Amt bestätigt worden. Bei seinen Stellvertretern waren keine personellen Veränderungen absehbar.

Parteitag vor Bayern-Wahl: Söder setzt auf Wahlkampfthema Migration

Bis vor kurzem hatte die CSU auf einen eher inhaltsleeren Wahlkampf unter dem Motto „Weiter so“ gesetzt. Erst seit dem Wochenende hat Söder nun das Thema Migration ins Zentrum seiner Agenda gerückt, etwa mit der Idee einer „Integrationsgrenze“.

Vor der Bayern-Wahl will Markus Söder seine CSU auf dem Parteitag am Samstag (23. September) motivieren. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Die CSU will nun auf dem Parteitag einen „Wahlaufruf“ präsentieren, wie Generalsekretär Martin Huber vorab sagte. Als Kernpunkte nannte er: „Wir wollen Leistung belohnen und Inflation bremsen. Wir sichern Bayerns Energie und sagen Nein zur grünen Ideologie. Wir stärken Familien und stehen zum Eigenheim und zum Eigentum. Wir garantieren höchste Sicherheit und bekämpfen illegale Migration. Wir sorgen für beste Bildung und sichern den Wohlstand der Zukunft.“ Auf der Website der CSU trägt der Parteitag den Titel: „Damit Bayern stark und stabil bleibt“.

Umfragen zur Bayern-Wahl 2023: Stiehlt Aiwanger der CSU die Show?

Weder die CSU noch die Freien Wähler lassen Zweifel daran, dass ihre Koalition nach der Bayern-Wahl fortgesetzt werden soll. Auch die Flugblatt-Affäre um deren Parteichef Hubert Aiwanger scheint daran nichts zu ändern. Die Freien Wähler legen in den Umfragen deutlich zu – und stehlen Söder die Show. Mit Spannung wird nun erwartet, ob und wie sich eventuell die Kräfteverhältnisse verschieben. Für Söders Zukunft wird deshalb aus vielerlei Gründen entscheidend sein, wie stark die CSU am Ende abschneidet. (lrg/dpa)