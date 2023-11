Mit „Turbo-Abschiebungen“ und einem pikanten Doppel-Auftritt: CSU startet in Söders neue Amtszeit

Von: Florian Naumann

Die Bayern-Koalition steht, das Kabinett auch. Für die CSU beginnt nun die Arbeit – Markus Söder erhebt klare Forderungen.

Für die CSU beginnt nach der Kabinettsvereidigung in Bayern die Arbeit.

Am Montag trifft sich der Parteivorstand – Thema sind dabei auch die Europawahlen 2024.

In diesem Ticker halten wir Sie über die Pressekonferenz von Parteichef Markus Söder (12.30 Uhr) auf dem Laufenden.

München – Das Kabinett Söder III ist seit Mittwoch (8. November) in Amt und Würden – nun beginnt auch für die CSU nach der Bayern-Wahl wieder das Tagesgeschäft. Es ist freilich weiterhin eines in unruhigen Zeiten. Markus Söders Christsoziale beschäftigten sich auch am Wochenende mit den Themen Antisemitismus und Migration.

Womöglich wird der CSU-Chef am Montag (13. November) nach der Vorstandssitzung seiner Partei mit Klarstellungen und Forderungen nachlegen. Um 12.30 Uhr tritt Söder zur ersten turnusmäßigen Pressekonferenz nach dem Start der neuen (und alten) Bayern-Koalition an. Der Blick wandert dann aber auch schon nach Europa: Nach Informationen des Münchner Merkur beschäftigt sich der CSU-Vorstand auch mit der Liste für die Europawahl im Juni 2024.

Söders CSU startet in neue Amtszeit: „Turbo-Abschiebungen“ gefordert

Den Ton könnte am Sonntag aber die neue Ministerpräsidenten-Vize der CSU gesetzt haben. Sozialministerin Ulrike Scharf hatte in einer Mitteilung vor Antisemitismus und Gefahren für die Demokratie gewarnt und „Steuerung“ der Migration verlangt – in ihrer Wortmeldung aber etwas kryptisch auch ein „endlich raus aus den engen Käfigen in den Köpfen und Herzen“ gefordert. Womöglich eine Reaktion auf den teils harten Tonfall von Koalitionspartner Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Auch Söder selbst hatte sich am Sonntag in die Debatte eingebracht. „Wir müssen den Extremismus in unserem Land stoppen“, erklärte er der Bild am Sonntag. „Nur Betroffenheit alleine reicht nicht, um jüdisches Leben zu schützen. Es braucht die ganze Härte des Rechtsstaats.“ Söder forderte „härtere Strafen“, aber auch „Turbo-Abschiebungen“ binnen eines Monats für Extremisten. Dazu gibt es offenbar auch schon einen Plan.

Denn im Bundestag will die CSU zusammen mit der CDU für eine Ausweisung antisemitischer Straftäter ohne deutschen Pass eintreten. Eine Verurteilung wegen einer antisemitischen Straftat solle „zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und zur Nichterteilung bzw. zum Verlust eines humanitären Schutzes in Deutschland“ führen, heißt es laut der Rheinischen Post in einem Gesetzentwurf der Schwesterparteien. Das würde in der Regel zur Ausweisung führen. Einbringen wollen CDU und CSU den Entwurf wohl noch diese Woche.

CSU vor der Europawahl: Söder und Weber gefragt

Angesichts des Themas Europawahl wird Söder am Montag – neben Generalsekretär Martin Huber – eine weitere Parteigröße auf dem Podium an seiner Seite haben: CSU-Vize und EVP-Fraktionschef Manfred Weber dürfte die Pressekonferenz mitbestreiten.

Söder und Weber gelten nicht unbedingt als enge Vertraute. Den engen Schulterschluss werden die beiden CSU-Promis angesichts der nahenden Europawahl aber dennoch demonstrieren. Im Mai hatte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für Aufsehen gesorgt: Er forderte einen Verzicht der konservativen – und immer für einen Aufreger geeigneten – EVP auf einen Spitzenkandidaten mit Anspruch auf den EU-Chefsessel. Beobachter werteten das als Affront gegen CDU-Chef Friedrich Merz und auch gegen Weber.