Datenleck ausgewertet: Versteckt Abramowitsch Geld in deutschen Firmen?

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch hatte in mindestens fünf deutsche Start-ups investiert. Der Puitn-Vertraute steht auf der EU-Sanktionsliste.

Berlin/Moskau - Roman Abramowitsch könnte trotz der EU-Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs noch Geld in mindestens drei deutschen Start-Ups haben. Das geht laut tagesschau.de aus einem Datenleck bei der zypriotischen Vermögensverwaltungsgesellschaft MeritServus hervor, das der SWR über die US-Transparenz-Organisation DDOS-Secrets erhalten hat und seit Monaten auswertet.

Zypern ist ein beliebter Anlaufpunkt von Russen in der Europäischen Union, setzt nach eigenen Angaben die Sanktionen der EU entschieden um. Der zyprische Finanzkommissar Pavlos Ioannou sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender CyBC, die Vermögen der betroffenen Menschen und Einrichtungen seien eingefroren worden. Auszüge aus dem deutschen Handelsregister legen aber demnach den Verdacht nahe, dass Abramowitsch trotz Sanktionen noch Anteile an mindestens drei deutschen Softwareunternehmen halten könnte.

Geldwäscheexperte: „Finanzmarkt ist immer noch eine Blackbox“

Die Vermögensgesellschaft MeritServus steht laut tagesschau.de seit April 2023 auf der Sanktionsliste Großbritanniens, weil sie für Abramowitsch arbeitete. Zu den Geheimdokumenten aus dem Datenleck sollen Bankunterlagen, Passdokumente und E-Mails, das Datenleck soll insgesamt eine Größe von 400.000 Dokumenten haben. „Der Finanzmarkt ist immer noch eine Blackbox“, sagt Geldwäscheexperte Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit gegenüber tagesschau.de. Die Ermittlungen zum Vermögen des Oligarchin laufen deshalb, ebenso wie die Sanktionen, oft ins Leere.

Ein Beispiel: Ist eine Firma an der Börse notiert, so sind Stimmrechte erst ab einem gewissen Prozentsatz meldepflichtig. Unter Umständen hält aber ein Anteilsnehmer mehrere solche Anteile, die unter der Grenze bleiben. Dazu Trautvetter: „Millionenschwere Minderheitenanteile sind teilweise nicht mal meldepflichtig. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass russische Oligarchen nach wie vor unerkannt Anteile an deutschen Unternehmen halten. Und das wäre noch nicht mal illegal.“

Deutsches Start-Up soll über Offshore-Firmen Abramowitschs Geld erhalten haben

Ein milliardenschweres deutsches Start-up, in das Abramowitsch investiert haben soll, ist Auto1, nach eigenen Angaben Europas größte Onlineplattform für Autohändler. Einer Gesellschafterliste des Start-ups sei demnach zu entnehmen, dass die Abramowitsch allein gehörende Offshorefirma Ervington im Jahr 2020 Anteile daran besaß. Über das gleiche Muster - eine Offshorefirma - sei das Medienunternehmen Showheroes, das auch den Spiegel und die Funke Mediengruppe mit Videos beliefert, an Geld gekommen. Nutznießer seien darüber hinaus drei kleinere, auf Apps spezialisierte Start-ups gewesen, die, ebenso wie Showheroes, dem SWR nicht beantworteten, ob sie davon wussten.

Immer wieder im Zusammenhang mit Abramowitsch genannt werde der Risikokapitalgeber Target Global, der vor rund zehn Jahren in Moskau gegründet worden sei und seinen Hauptsitz laut Website mittlerweile in Berlin hat. Es wirbt mit Beteiligungen an über 100 Start-ups in Europa. Wie hoch die Anteile sind, ist aber - siehe oben - nicht messbar. (dpa/kat)