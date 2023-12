Eklat bei Klimakonferenz: Iranische Delegation verlässt unerwartet die Veranstaltung

Von: Bona Hyun

Unruhe auf der Klimakonferenz in Dubai: Die iranische Delegation verlässt aus Protest die Verhandlungen am Freitag. Grund sei die Teilnahme Israels.

Dubai – Aus Protest gegen die Teilnahme von Vertretern Israels hat die iranische Delegation nach Medienberichten am Freitag (1. Dezember) die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in Dubai verlassen. Der iranische Energieminister, Ali Akbar Mehrabian, erklärte als iranischer Delegationsleiter nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna, dass die Teilnahme der Israelis „den Zielen und Leitlinien der Konferenz zuwider“ liefen. Deshalb verlasse die iranische Delegation die Konferenz.

Iranische Delegation verlässt Klimakonferenz aus Protest gegen Teilnahme Israels © Morteza Nikoubazl/imago

Zuvor hatte die iranische Agentur bereits gemeldet, dass der iranische Präsident Ebrahim Raisi „wegen der Einladung von Vertretern des zionistischen Regimes“ nicht an der UN-Klimakonferenz teilnehmen werde. Der Iran erkennt Israel als Staat nicht an. Im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen unterstützt Teheran die Palästinenserorganisation. Eine direkte Beteiligung des Iran an den Vorbereitungen zum brutalen Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober mit 1200 Toten bestreitet Teheran.

Bei der Klimakonferenz in Dubai werden rund 180 Staats- und Regierungschefs erwartet - darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der eine Rede halt wird. Israels Präsident Isaac Herzog war ebenfalls vor Ort. Der Iran machte am Freitag auch Israel für das Ende der Feuerpause im Gazastreifen verantwortlich. Israel habe „eine neue Runde des Tötens unter anhaltender Unterstützung der amerikanischen Regierung“ gestartet, erklärte das iranische Außenministerium im Onlinedienst X. Im Gazastreifen wird seit Freitagmorgen wieder gekämpft, nachdem eine einwöchige Feuerpause nicht verlängert worden war. (bohy/afp)