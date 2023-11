Warum Xi Jinping Chinas Frauen zurück an den Herd schicken will

Von: Christiane Kühl

Symbol für die Freiheit der Frauen: „Barbie“ entkam trotzdem den Zensoren. Hier ein Trailer an einem schicken Pekinger Einkaufszentrum © Greg Baker/AFP

Chinas Bevölkerung ist erstmals seit mehr als 60 Jahren geschrumpft. Schuld daran ist eine Politik, die Peking einst selbst eingeführt hatte. Die Frauen sollen nun die Konsequenzen tragen.

Jahrzehntelang galten Chinas Frauen in Asien als emanzipiert. Das sozialistische System der Volksrepublik hatte sich die Gleichberechtigung auf die Fahnen geschrieben. Von Staatsgründer Mao Zedong ist das Zitat überliefert: „Die Frauen tragen die Hälfte des Himmels.“ Doch nun sollen die Frauen vor allem eines tun: mehr Kinder bekommen. Chinas Geburtenrate sinkt auf immer neue Tiefstände, die Gesellschaft altert, die Bevölkerung ist 2022 erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Im Frühjahr 2023 überholte Indien China als das bevölkerungsreichste Land der Welt.

Die chinesische Geburtenrate fiel 2022 auf das Rekordtief von 1,09 Kinder pro Frau. Seit 2016 hat sich die Zahl der jährlichen Neugeborenen etwa halbiert, auf 9,76 Millionen Babys 2022. Das Problem lädt die Kommunistische Partei nun auf den Schultern der Frauen ab. Alle fünf Jahre hält Chinas Frauenverband – eine typische Organisation sozialistischer Systeme – eine Plenartagung ab, zu der auch der Parteichef erscheint und den Beitrag der Frauen zu Produktion und Arbeit preist. Nicht so in diesem Jahr. In der Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping tauchte die Frau als Werktätige nicht mehr auf. Stattdessen proklamierte Xi: „Wir sollten aktiv eine neue Art von Ehe- und Gebärkultur schaffen.“ Aufgabe der Parteifunktionäre sei es, die Ansichten der jungen Menschen über „Liebe und Ehe, Fruchtbarkeit und Familie“ zu beeinflussen.

Demografie und die Ein-Kind-Politik

2016 hatte Peking die Ein-Kind-Politik nach mehr als drei Jahrzehnten durch eine Zwei-Kind-Politik ersetzt. Es war nicht mehr opportun, die Zahl vermiedener Geburten zu feiern; die Geburtenrate war niedrig, und die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter wuchs nicht mehr. Der folgende Babyboom war kurz. 2021 kam die Drei-Kind-Politik, und es geschah ebenfalls nichts. China ist eines der teuersten Länder der Welt, wenn es darum geht, ein Kind aufzuziehen. Die Behörden versuchten es daher mit Geldgeschenken und Steuervergünstigungen. Auch das half nicht.

Also entschied die ausschließlich von Männern angeführte Partei, Frauen zurück an den Herd zu schicken, damit sie Kinder aufziehen und die Alten pflegen. Laut Xi Jinping ist diese Arbeit für „Chinas Weg zur Modernisierung“ unerlässlich. Es geht den mächtigen Männern allerdings nicht mehr nur um Babys. Dass Chinas urbane Gesellschaft offener und bunter geworden ist, stört ihre zutiefst patriarchalische Weltsicht. Xi propagiert seit langem traditionelle Werte, zu denen auch die Mutterschaft zählt.

Chinas männliche Politiker mit zunehmend patriarchaler Weltsicht

Das zeigt sich subtil in der Praxis. Im jüngsten Global Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums rangiert China nur noch auf Platz 107 von 146 Ländern – gegenüber Platz 69 im Jahr 2012. Chinas Bewertung hat sich darin etwa beim Bildungsniveau, der Gesundheit und der politischen Teilhabe von Frauen verschlechtert. 2021 erschwerte Peking die Scheidung. Abtreibungen sind legal – noch.

Der konservative Druck auf die Frauen habe sich über viele Jahre aufgebaut, sagt Leta Hong Fincher, Expertin für Feminismus in China an der New Yorker Columbia University. 2007 habe die Partei erstmals den Begriff Shengnü, „übrig gebliebene Frauen“, für unverheiratete Frauen ab 27 verwendet, der inzwischen weit verbreitet ist „Die KP drängt seit langem die Frauen zurück in den Haushalt, auch wenn sie weiterhin Lippenbekenntnisse zur Gleichstellung ablegt“, so Fincher zu IPPEN.MEDIA.

Feminismus-Debatten in Chinas sozialen Medien trotz starker Zensur

In den staatlichen Medien erschienen seither immer wieder sexistische Artikel, Karikaturen und Leitartikel, die alleinstehende Frauen kritisierten, die einen höheren Abschluss oder eine Karriere anstrebten, anstatt zu heiraten. Die Kampagne ging weitgehend nach hinten los, auch dank des Einflusses feministischer Aktivistinnen in sozialen Medien.

In den letzten Jahren hat die Zensur zwar stark zugenommen; viele bekannte feministische Accounts wurden geschlossen oder gezielt mit Hasskommentaren bombardiert. „Trotz der Zensur aber wird es immer Räume für den feministischen Diskurs geben“, ist Fincher überzeugt. Auch der US-Film „Barbie“ entkam der Zensur und war ein großer Erfolg in China. Die Zensoren bemerkten den versteckten Feminismus des Films schlicht nicht, meint Fincher. Wohl aber die jungen Frauen, die ihn ansahen.

Chinas Frauen wollen nicht zurück zu tradierten Rollen

Die Propaganda setze parallel gezielt bei Älteren an, erzählt Fincher – damit diese Druck ausüben auf junge Frauen, früh zu heiraten und Kinder zu bekommen. „Das ist eine zentrale Methode der Partei, sich stärker in familiäre Entscheidungen einzumischen.“ Und eine perfide Strategie, denn der Respekt vor Eltern und Großeltern ist in Chinas Gesellschaft traditionell stark verankert.

Es ist indes schwer vorstellbar, dass Chinas moderne Frauen sich so einfach in Hausfrauen verwandeln lassen. Auch wenn sie Kinder bekommen, arbeiten junge Mütter meist in Vollzeit. Viele Babys und Kleinkinder werden tagsüber von den Großeltern betreut, die manchmal eigens bei den jungen Paaren einziehen. Mehr als ein Kind lässt sich mit diesem Modell schwer großziehen, zumal viele Familien in kleinen Wohnungen leben. „Junge Frauen sagen Nein zu Pro-Ehe- und Pro-Geburts-Politik“, sagt Fincher. Die Zahl der Eheschließungen sinkt, immer mehr Frauen entscheiden sich für einen unabhängigen Lebensstil. Was Xi Jinping dazu sagt, ist ihnen egal.