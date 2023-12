Der kürzeste Weg zum Sieg der Ukraine führt über die Krim – in drei Phasen

Von: Foreign Policy

Wladimir Putin (li.) und Wolodymyr Selenskyj können nicht ohne die Krim - schon aus machtpolitischen Erwägungen. © Montage: Imago/SNA/Itar-Tass/Zuma Press/fn

Der Westen muss die Nerven behalten und Kiews klarsten Weg zum Sieg ebnen, fordern zwei Experten. Sie skizzieren drei Phasen für die Krim-Eroberung.

Russland wird die Feindseligkeiten im Ukraine-Krieg nicht einstellen. Das müsse der Westen erkennen, fordern die Experten Luke Coffey und Peter Rough.

Gerade die Krim sei für die Befreiung der Ukraine von zentraler Bedeutung. Ein Rückeroberung könne in drei Phasen geschehen.

Auch Ziele innerhalb Russlands müssen zerstört werden, fordern die Autoren. Die Ukraine dürfe dabei nicht zimperlich vorgehen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 8. Dezember 2023 das Magazin Foreign Policy.

Ein Hauch von Pessimismus liegt über den westlichen Unterstützern der Ukraine. Da Kiews Gegenoffensive hinter den Erwartungen der meisten Beobachter zurückbleibt, hat sich von Washington bis Berlin eine fatalistische, an Defätismus grenzende Haltung breit gemacht. NBC News und die deutsche Boulevardzeitung Bild berichteten im November, US-amerikanische und europäische Beamte dächten über ein Ende des Krieges nach. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte in einem Telefonstreich zu zwei Russen, die sich als afrikanische Offizielle ausgaben: „Wir stehen kurz vor dem Moment, in dem jeder versteht, dass wir einen Ausweg brauchen“.

Die Wahrheit ist, dass es keinen einfachen Ausweg gibt. Moskau hat wiederholt deutlich gemacht, dass es nur eine Kapitulation Kiews akzeptieren wird, und dessen wenig überzeugende Bodenoffensive wird den Kreml nur ermutigt haben. Die einzige Möglichkeit, den russischen Präsidenten Wladimir Putin von seinem Ziel abzubringen, besteht darin, der Ukraine die Mittel an die Hand zu geben, ihn auf dem Schlachtfeld zu schlagen.

Das ist keine unlösbare Aufgabe, aber die Vereinigten Staaten müssen die Nerven behalten, den Ernst der Lage erkennen und den besten Weg für die Zukunft finden.

Russland ist nicht an Frieden interessiert – Putin wird sich nicht mit einem Teil der Ukraine begnügen

Eine erfolgreiche US-Strategie für den Krieg in der Ukraine sollte mit der Erkenntnis beginnen, dass Moskau an einer echten Einstellung der Feindseligkeiten nicht interessiert ist. Wir wissen bereits, dass Putin Waffenstillstände als Instrumente des Krieges ansieht. Wie der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba feststellte, hat Russland zwischen 2014 und 2022 20 Waffenstillständen in der Ukraine zugestimmt - und jeden einzelnen von ihnen prompt gebrochen. Putin könnte in den kommenden Monaten eine weitere derartige Vereinbarung ins Spiel bringen, aber sie würde nur einem Zweck dienen: seinen Truppen eine Atempause zu verschaffen, bevor sie die Feindseligkeiten wieder aufnehmen.

Es ist auch unrealistisch zu glauben, Putin würde sich mit der Kontrolle über die fünf Regionen der Ukraine zufriedengeben, die er bereits annektiert hat: Krim, Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja, von denen er nur die erste vollständig kontrolliert. Natürlich könnte der Westen versuchen, die Ukraine unter Druck zu setzen, damit sie große Gebiete und Millionen von Ukrainern an Russland abtritt, in der Hoffnung, Putin zu besänftigen – auch wenn sich Kiew einem solchen Schritt zu Recht heftig widersetzen würde. Dies würde die Beziehungen zu Kiew zerstören, die Moral in der gesamten Ukraine untergraben und Zweifel an den Verpflichtungen der USA in der ganzen Welt wecken. Es würde Putin ermutigen, seine Gewinne einzusacken und weiterzumachen.

Die Ukraine aufzugeben wäre zu früh – Es ist Zeit, aus Fehlern zu lernen

Ein solcher Schachzug könnte sinnvoll sein, wenn die Ukraine am Rande des Zusammenbruchs stünde und sich ihrer eigenen Gefahr nicht bewusst wäre, aber so weit ist es noch lange nicht. Die Ukrainer sind von der Notwendigkeit überzeugt, sich mit Waffengewalt gegen Russland zu wehren, und haben dabei echte Erfolge erzielt. Kiew verfügt immer noch über Machtreserven, die es bereit ist, für den Kampf einzusetzen. Es wäre völlig verfrüht, die Ukraine jetzt aufzugeben.

Im Jahr 2022 hat die Ukraine große Siege errungen und fast die Hälfte des Gebiets befreit, das Russland seit Beginn seiner groß angelegten Invasion besetzt hatte. Wenn die diesjährige Bodenoffensive weniger erfolgreich war als erwartet, so hat dies viel mit dem Zögern der USA bei der Bereitstellung von Schlüsselwaffen wie dem Army Tactical Missile System (ATACMS) und Dual-Purpose Improved Conventional Munitions (DPICMs) zu tun. Dies verschaffte Russland wertvolle Zeit, um sich zu verschanzen.

Darüber hinaus wurden Kiew durch das Verbot Washingtons, vom Westen gelieferte Waffen für Angriffe auf russisches Territorium zu verwenden, weitere Handschellen angelegt. Wie einer der Autoren dieses Artikels im letzten Frühjahr schrieb, bevor die Gegenoffensive der Ukraine begann: „Wenn die ukrainische Gegenoffensive ins Stocken gerät oder gar scheitert, ist das kein Grund, die Unterstützung einzustellen. Im Gegenteil, es wäre an der Zeit, aus Fehlern zu lernen, die Waffen weiter zu liefern, die Ausbildung fortzusetzen und die Ukraine auf die nächste Phase des Krieges vorzubereiten.“

Diese Phase beginnt jetzt.

Im Ukraine-Krieg sind jetzt kreative Lösungen gefragt - Die Krim sollte dabei im Zentrum stehen

In dieser neuen Phase sollte der Westen mutigere und kreativere Optionen zur Unterstützung der Ukraine in Betracht ziehen. Anstatt nach Auswegen zu suchen, die es nicht gibt, sollte er seine Bemühungen darauf konzentrieren, die Ukraine dem Sieg näher zu bringen. Und zwar, indem er sich nachhaltig auf die Krim konzentriert, die Generalleutnant der US-Armee im Ruhestand Ben Hodges zu Recht als das „entscheidende Terrain“ des Krieges bezeichnet hat.

Ohne die Befreiung der Krim wird die Ukraine niemals sicher sein. Das besetzte Gebiet ist der wichtigste Aufenthaltsort und Nachschubbasis für russische Operationen in der Südukraine. In einem ersten Schritt muss die Ukraine Russland die Freiheit nehmen, von der Krim aus zu operieren.

Aus diesem Grund haben die Kiewer Streitkräfte wiederholt Russlands wertvollstes Objekt auf der Krim ins Visier genommen: die Brücke von Kertsch, die als wichtige Verkehrsverbindung zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel dient. Zweimal hat die Ukraine die Brücke erfolgreich angegriffen. Im Oktober 2022 brachte eine Explosion einen Teil der nach Westen führenden Fahrbahn zum Einsturz und beschädigte eine parallel verlaufende Eisenbahnlinie. Im Juli 2023 zerstörte ein zweiter ukrainischer Angriff vorübergehend einen anderen Abschnitt der Brücke und schränkte ihren Betrieb für einige Zeit ein.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Die Ukraine hat auch wiederholt die russische Schwarzmeerflotte angegriffen, einschließlich ihres Hauptquartiers in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim. In den vergangenen 20 Monaten hat die Ukraine mindestens 19 russische Schiffe beschädigt oder zerstört und militärische Einrichtungen auf der Halbinsel mit Raketen beschossen, darunter russische Luftwaffenstützpunkte und Luftabwehrsysteme. Infolgedessen wurde die russische Marine im Wesentlichen aus dem westlichen Schwarzen Meer vertrieben.

Die Ukraine hat den Willen - Die USA müssen sie bei ihren Plänen unterstützen

Die Ukraine hat den politischen Willen und die Kreativität, eine groß angelegte Kampagne gegen die Krim zu starten, aber es liegt an den Vereinigten Staaten, dafür zu sorgen, dass sie erfolgreich ist. Auch wenn die Einzelheiten natürlich den ukrainischen Militärplanern überlassen werden sollten, würde eine Krim-Kampagne wahrscheinlich aus drei Phasen bestehen.

Die erste Phase würde darin bestehen, die Halbinsel zu isolieren. Zu diesem Zweck sollte der Westen die Ukraine vorrangig mit den Waffen ausstatten, die sie benötigt, um die Kertsch-Brücke zu zerstören oder zumindest außer Gefecht zu setzen. Würde die einzige direkte Verbindung zwischen Russland und der Krim unbrauchbar gemacht, würde dies enormen Druck auf Russlands andere Route zur Krim ausüben, die über die sogenannte Landbrücke verläuft - ein langer Abschnitt der besetzten Ukraine entlang der Schwarzmeerküste.

Das bedeutet, dass Washington die Ukraine auch dabei unterstützen sollte, wichtige Transitknotenpunkte entlang dieser Route ins Visier zu nehmen, darunter die Brücken Henitschesk, Sywasch und Tschonhar, die die besetzte Krim mit der Oblast Cherson verbinden. Die Ukraine muss in der Lage sein, ständigen Druck auf diese Ziele auszuüben und den russischen technischen Einheiten einen Schritt voraus zu sein.

Krim muss für Russland unbrauchbar werden - Dafür sind Marschflugkörper entscheidend

Die zweite Phase einer Krim-Kampagne besteht darin, die Marine- und Luftstützpunkte der Halbinsel für die russischen Streitkräfte unbrauchbar zu machen. Dies erfordert dringende und reichliche Lieferungen von ATACMS, einschließlich Varianten mit einem Einzelgefechtskopf und 190-Meilen-Reichweite. Auf Druck Washingtons kann Berlin dazu gebracht werden, auch die in Deutschland hergestellte Taurus zu liefern, einen leistungsstarken luftgestützten Marschflugkörper mit einer Reichweite von etwa 300 Meilen (circa 500 Kilometer).

Bislang hat die Ukraine mit einigen Erfolgen russische Schiffe, Luftabwehrbatterien, Plattformen für die elektronische Kriegsführung, Flugplätze und Hauptquartiere auf der Krim mit wiederverwendeten S-200-Luftabwehrraketen aus der Sowjet-Ära sowie mit britischen Storm-Shadow- und französischen SCALP-EG-Marschflugkörpern aus der Luft angegriffen. Die S-200 sind jedoch weniger präzise als modernere Systeme, und die Storm-Shadow- und SCALP-EG-Marschflugkörper müssen wie die Taurus-Raketen aus der Luft gestartet werden – was ihren Einsatz einschränkt, solange die Ukraine den Luftraum nicht kontrolliert.

Hinzu kommt, dass Großbritannien, Frankreich und Deutschland nur über geringe Bestände dieser Waffen verfügen. Deshalb ist die Bereitstellung von ATACMS, die in großer Zahl vorhanden sind, so wichtig.

Auch in Russland müssen Ziele zerstört werden - Die Ukraine darf nicht zimperlich sein

Die dritte Phase einer Krim-Kampagne besteht darin, wichtige Einrichtungen innerhalb der Russischen Föderation anzugreifen. Die aus der Krim vertriebenen russischen Streitkräfte müssen daran gehindert werden, sich auf der anderen Seite der Grenze in Sicherheit zu bringen, wo sie sich andernfalls neu formieren würden, um ihren nächsten Angriff zu starten. Die Vereinigten Staaten haben den Einsatz der von den USA gelieferten Waffen auf Ziele in der besetzten Ukraine beschränkt; stattdessen sollte Washington Kiew bei der Entwicklung und Herstellung eigener Fähigkeiten unterstützen, um russische Marine- und Luftwaffenstützpunkte im Gebiet Rostow, in der Region Krasnodar und in anderen Regionen Russlands anzugreifen, die auf der anderen Seite des Meeres von der Krim liegen oder an die besetzte Ukraine angrenzen.

Die Ukraine braucht die Unterstützung des Westens. Die Militärhilfe darf nicht weiter nachlassen. © IMAGO/Adam Schultz/White House

Die Ukraine hat bereits kleinere erfolgreiche Angriffe gegen russische Stützpunkte, Häfen, Flugplätze und Hauptquartiere in diesen nahe gelegenen Regionen, darunter Noworossijsk, Tuapse, Temryuk und Taganrog, durchgeführt. Diese Angriffe sollten unterstützt und gefördert werden. Russland lässt auch weiterhin ungehindert iranische Militärgüter und kleinere russische Marineschiffe durch den Wolga-Don-Kanal vom Kaspischen Meer zum Asowschen Meer transportieren. Dies macht den Kanal zu einem leichten Ziel.

Sollten die Behauptungen zutreffen, dass Russland einen neuen Marinestützpunkt in Abchasien, einer von Russland besetzten Region Georgiens, errichtet, wäre auch diese Einrichtung ein legitimes Ziel. Warum sollten wir von der Ukraine verlangen, dass sie die russischen Militärstützpunkte, von denen aus die Ukraine unerbittlich beschossen wird, nicht angreift?

Der Weg zum Sieg der Ukraine führt über die Krim – Das sollten die USA erkennen

Die politischen Entscheidungsträger der USA sollten erkennen, dass der kürzeste und direkteste Weg zum Sieg der Ukraine über die Krim führt. Die Ukraine muss mit Blick auf den Kampf um die Halbinsel bewaffnet, ausgebildet und ausgerüstet werden. So wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine mit dem Einmarsch auf der Krim im Jahr 2014 begann, wird er auch erst enden, wenn die Ukraine die Kontrolle über die Krim zurückerlangt.

Für Washington ist ein klarer Blick auf den Kampf um die Krim ein Gegenmittel gegen Schwarzmalerei. Durch eine Anpassung seiner Strategie kann der Westen der Ukraine helfen, entscheidende Fortschritte zu machen, Russland im Schwarzen Meer zu schwächen und einen Weg zur Beendigung dieses langen und blutigen Krieges aufzuzeigen.

Zu den Autoren Luke Coffey ist Senior Fellow am Hudson Institute. Twitter (X): @LukeDCoffey Peter Rough ist Senior Fellow und Direktor des Center on Europe and Eurasia am Hudson Institute und ehemaliger Forschungsdirektor im Büro des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush. Twitter (X): @peterrough

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 8. Dezember 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.