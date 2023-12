Der Versuch, stärker auf die Stimmung im Volk zu hören

Von: Christiane Warnecke

Drucken Teilen

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) tritt in der Wiesbadener Staatskanzlei vor die Presse. © dpa

Ein Befreiungsschlag für die CDU

Nach dem fulminanten Wahlsieg der CDU in Hessen im Oktober steht nun das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre. Zusammen mit der SPD will Ministerpräsident Boris Rhein eine „Renaissance der Realpolitik“ erreichen. Um diese Wiedergeburt überwiegend konservativer Werte einzuleiten, hat der CDU-Chef zunächst die Grünen in die Opposition geschickt. Das schmerze ihn zwar emotional, wie er betont. Doch in der Sache wirkt der neue Koalitionsvertrag wie ein Befreiungsschlag für die CDU.

Das Bekenntnis zum mehrgliedrigen Schulsystem, die Priorisierung der Landwirtschaft und der starke Fokus auf innere Sicherheit samt IP-Vorratsdatenspeicherung und eine strengere Migrationspolitik sind Herzensthemen der Christdemokraten. Hier mussten sie in zehn Jahren an der Seite der Grünen viele Kompromisse eingehen. Zugeständnisse, die das konservative Antlitz der einst als Kampfverband geltenden hessischen CDU verblassen ließen. So stark, dass die AfD 18 Prozent holte, was für Boris Rhein ein Weckruf war, stärker auf die Stimmung im Volk zu hören.

Der aus seiner vorherigen Rolle als Landtagspräsident heraus eher moderat auftretende Christdemokrat besinnt sich als Ministerpräsident offenbar zurück auf seine Zeit als hessischer Innenminister, in der er von 2010 bis 2014 eher als konservativer Hardliner aufgetreten war. Für diesen Rollenwechsel hat er sich mit der SPD einen Partner gesucht, der besser kompatibel ist als die Grünen. Nicht nur, weil die Sozialdemokraten nach ihren herben Verlusten bei der Landtagswahl der vermeintlich schwächere Verhandlungspartner waren. Sondern auch deshalb, weil bei den entscheidenden Fragen der Zeit wie Migration, Sicherheit und Umweltpolitik tatsächlich eine größere inhaltliche Nähe zur SPD besteht als zu den stärker ideologisch geprägten Grünen.

So kann der Koalitionsvertrag auch für die Sozialdemokraten als Befreiungsschlag gewertet werden. Birgt die Regierungsbeteiligung doch für die SPD die Chance, nach 25 Jahren in der Opposition wieder Format zu zeigen als Partei, die sich der Lösung der Probleme der Menschen annimmt. Nicht nur indem sie sich zwanghaft von der CDU abgrenzt, sondern auch indem sie den gesellschaftlichen Konsens sucht und sinnvolle Positionen mitträgt - ohne auf eigene Akzente zu verzichten.