DeSantis verteidigt Musk nach antisemitischem Posting: „Ein Mann, der an Amerika glaubt“

Von: Lisa Mariella Löw

Sein Verhalten auf der Online-Plattform X trägt Elon Musk den Vorwurf des Antisemitismus ein. Zahlreiche Werbekunden wenden sich ab. Doch er hat auch Unterstützer.

Washington, D.C. – Elon Musk steht in den USA unter Druck. Grund ist sein Abnicken einer Verschwörungstheorie auf seiner Online-Plattform X. Der Milliardär und Tesla-Chef hatte einem Beitrag zugestimmt, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, jüdische Menschen würden Hass gegen Weiße schüren. Zudem hatte Musk dazu geschrieben, dass der Nutzer, der sich auf die Verschwörungstheorie „Great Replacement“ bezog, die „tatsächliche Wahrheit“ sage.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, warf das Weiße Haus Musk daraufhin eine „abscheuliche Förderung von antisemitischem und rassistischem Hass“ vor. Große Unternehmen wie Walt Disney Co, Warner Bros Discovery und die NBCUniversal-Muttergesellschaft Comcast stellten anschließend ihre Werbung auf X ein.

Der IT-Konzern IBM hat ebenfalls seine Werbung auf X eingestellt, weil IBM-Anzeigen neben Inhalten platziert wurden, die für Adolf Hitler und die Nazi-Partei warben. Der New York Times zufolge wollte der Konzern dort in diesem Quartal eine Million Dollar ausgeben. X hatte daraufhin mitgeteilt, sein System stelle Marken nicht absichtlich neben „diese Art von Inhalten“. Auch die EU-Kommission hat bekannt gegeben, vorerst keine Werbung mehr auf X schalten zu wollen, wie dpa berichtete.

Wegen angeblichem Antisemitismus auf X: Musk verklagt Media Matters

Musk schrieb daraufhin auf seiner Plattform X: „Viele der größten Werbekunden sind die größten Unterdrücker von Eurem Recht auf freie Meinungsäußerung.“ Zugleich warb er für das teuerste Premium-Abo ganz ohne Werbung, das in Deutschland rund 19 Euro im Monat kostet. Musk bezeichnete Media Matters als „das pure Böse“.

Musk drohte wegen der angeblich falsch platzierten Werbung Media Matters mit einer „thermonuklearen Klage“. Er warf der Non-Profit-Organisation vor, gezielt einen falschen Eindruck zu erwecken. Unter anderem behauptete er, Media Matters habe die Ansicht wiederholt neu geladen, bis Werbung neben den Inhalten angezeigt worden sei. Dadurch sei 13-mal mehr Werbung ausgespielt worden als bei gewöhnlicher Nutzung von X. Bei einem früheren von Media Matters an die Öffentlichkeit gebrachten Fall reichte es laut dpa-Informationen allerdings, einen Account mit rassistischen Beiträgen nur einmal durchzuschauen, um Werbung etablierter Marken angezeigt zu bekommen. Der Account wurde nach dem Bericht gesperrt.

Die wirtschaftliche Lage von X ist laut dpa bereits schwierig. Musk räumte mehrfach ein, dass die Werbeerlöse etwa halb so hoch seien wie zu Twitter-Zeiten. Er versuche zwar, mehr Geld durch Abo-Angebote einzunehmen. Nach Einschätzung von Fachleuten kann das aber den Wegfall der Anzeigen-Einnahmen nicht annähernd ausgleichen. Zugleich gilt Musk als der reichste Mensch der Welt und kommt nach Berechnungen des Finanzdienstes Bloomberg auf ein Vermögen von rund 219 Milliarden Dollar. Allerdings bestehe der größte Teil aus seinen Beteiligungen an dem von ihm geführten Elektroauto-Hersteller Tesla und seiner Raumfahrt-Firma SpaceX. Schon für den 44 Milliarden Dollar schweren Kauf von Twitter im Oktober 2022 musste Musk Tesla-Anteile verkaufen und auch Kredite von rund 13 Milliarden Dollar aufnehmen. Diese Kredite lasten jetzt auf X, und ihre Bedienung kostet laut Medienberichten rund eine Milliarde Dollar im Jahr.

DeSantis will Musks Antisemitismus auf X nicht gesehen haben

Unterstützung bekommt Elon Musk vom Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis. Der Republikaner und Gouverneur Floridas Ron DeSantis behauptete laut The Guardian, er habe den Beitrag nicht gesehen, in welchem Musk antisemitischen Beiträgen zugestimmt haben soll. DeSantis beschrieb Elon Musk in der CNN-Sendung „State of the Union“ als „einen Mann, der an Amerika glaubt“.



Aber DeSantis selbst sieht sich ebenfalls einem harten Vorwurf ausgesetzt. Demnach soll der Gouverneu Kundgebungen von Neonazis in seinem Bundesstaat zu langsam verurteilen. DeSantis habe versucht, die Kritik als „Verleumdungskampagne“ darzustellen. Ein Wahlkampfhelfer habe dazu einen Beitrag veröffentlicht, in dem er andeutete, dass DeSantis‘ Nazi-Fans in Wirklichkeit Mitarbeiter der Demokratischen Partei seien.

DeSantis und Musk stehen wegen X-Beitrag in der Kritik

DeSantis‘ Behauptung stieß bei den Demokraten auf Kritik: „Der Typ kandidiert für das Präsidentenamt, und Elon Musk hat das am Mittwoch [gepostet]. Es ist Sonntag. Das ist also vier Tage später und er hatte noch keine Gelegenheit zu lesen, was Musk geschrieben hat? Das ist für mich sehr schwer zu glauben“, sagte Jamie Raskin, Mitglied des demokratischen US-Repräsentantenhauses aus Maryland, wie The Guardian schrieb. (Lisa Mariella Löw)