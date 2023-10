Kampf um republikanische Kandidatur: DeSantis geht die Luft aus

Ron DeSantis gilt als Trump-Alternative, die aber in vielerlei Hinsicht auch eine Fortsetzung von Trumps „America First“-Programm darstellt. Doch seine Unterstützung schrumpft.

Bedford – Einige gemäßigte republikanische Wählerinnen und Wähler hier haben sich über die Anzeigen geärgert, die Ron DeSantis‘ Verbündete im letzten Monat geschaltet haben. In diesen wurde die Versprechen des Gouverneurs von Florida an der Südgrenze tödliche Gewalt anzuwenden verbreitet. „Mir gefällt es nicht, dass wir anfangen, Menschen zu ermorden“, sagte Becki Kuhns, 71, die sich nach einer Alternative zu Donald Trump sehnt und die Werbespots unaufgefordert erwähnte.

In einer Zigarrenbar in Nashua, wo sich Stammgäste über Politik unterhalten und gemeinsam Debatten verfolgen, trat ein anderes Problem von DeSantis in den Vordergrund: Die Trump-Anhänger ließen sich von DeSantis‘ Argumentation, dass er die Agenda des ehemaligen Präsidenten effektiver umsetzen würde, nicht beeindrucken.



Die Leute, die er anspricht, „gehören zu Trump“, sagte Howard Ray, 43, der eine Veranstaltung von DeSantis besuchte, aber nicht überzeugt wurde. „Er kommt irgendwie hart rechts rüber“. Er fügte hinzu: „Diese Art von Menschen sind in Trumps Lager, und sie bewegen sich nicht.“

DeSantis hat unter Trump-Anhängern zu kämpfen und verliert an Boden

DeSantis wurde zu Beginn des Jahres weithin als der Republikaner angesehen, der die besten Chancen hat, eine siegreiche Koalition gegen den ehemaligen Präsidenten aufzubauen - die Trump-Alternative, die Trump-Kritiker anlocken könnte, aber in vielerlei Hinsicht auch eine Fortsetzung von Trumps „America First“-Programm darstellt. Doch DeSantis‘ Unterstützung ist seither dramatisch geschrumpft und an beiden Enden des Parteienspektrums erodiert, wie Interviews mit Dutzenden von Wählern in den ersten Bundesstaaten sowie mit Meinungsforschern und Strategen zeigen.

Die GOP-Minderheit, die Trump ablehnt - und die DeSantis favorisierte, bevor er und die meisten anderen Kandidatinnen und Kandidaten ihre Kandidatur ankündigten - hat sich auf andere Hoffnungsträger verteilt. Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley hat DeSantis in New Hampshire überholt und in einer am Montag veröffentlichten Umfrage sogar mit dem Gouverneur von Florida in Iowa gleichgezogen - wo DeSantis seine Ressourcen eingesetzt hat.

Gleichzeitig hat DeSantis unter den Trump-Anhängern zu kämpfen und verliert an Boden bei denjenigen, die den ehemaligen Präsidenten gutheißen, der seine vier strafrechtlichen Anklagen genutzt hat, um eine Basis wiederzubeleben, die einst bereit schien, sich von ihm abzuwenden. Und DeSantis hat sich auf beiden Seiten bemüht, persönliche Appelle zu formulieren, die ankommen, mit einer härteren Präsentation als der freilaufende Trump.



Jetzt, gut zwei Monate vor der ersten Nominierungswahl, befindet sich DeSantis in einer gefährlichen Lage: Er liegt in der zweiten Reihe der Kandidaten weit hinter Trump.



„Er hat gute Arbeit für den Bundesstaat Florida geleistet, aber das scheint im Rest des Landes keinen Anklang zu finden“, sagte Glen Pesquera, 69, der republikanisch wählt und sagt, dass er immer noch allen zuhört“, als er aus einem Diner in Manchester, N.H., herauskam, das stolz alle seine Besuche von Kandidaten für 2024 bewirbt.



Trotz seiner Appelle an die Trump-Basis hat DeSantis zuweilen versucht, für jeden etwas zu bieten, was bei den Wählerinnen und Wählern zuweilen widersprüchliche Beschreibungen seiner Kandidatur hervorrief.

DeSantis: „Wahrer Konservativer“ im Gegensatz zu Trump

Für einige in Iowa und New Hampshire war er eine „neue Stimme“ und ein „wahrer Konservativer“ im Gegensatz zu Trump. Für andere war er „America First“ oder, für diejenigen, die ihn verachteten, ein „Möchtegern-Trump“. Sie sagten, er stehe für „Freiheit“ und „Familien“ und kämpfe gegen die Unwissenheit in den Schulen, wobei er trotz seiner monatelangen Bemühungen, in nationalen Begriffen zu sprechen, manchmal durch seine Bilanz in Florida definiert wurde.



DeSantis‘ durchschnittliche Unterstützung in nationalen Umfragen zu den GOP-Vorwahlen fiel von mehr als 30 Prozent im März auf 24 Prozent im Mai, als er offiziell ins Rennen ging, und heute auf 14 Prozent.



Ron DeSantis will US-Präsident werden. © Ken Ruinard/USA TODAY Network/Imago

Angesichts dieses Rückgangs hat sich DeSantis‘ Team vor allem auf Iowa konzentriert, wo es hofft, dass ein intensiver Wahlkampf und eine ausgeklügelte Bodenoperation das Blatt gegen Trump wenden werden. Mit DeSantis verbündete Mitarbeitende stellen fest, dass ein pro-Trump-Super-PAC dort wieder Anzeigen gegen DeSantis schaltet - nachdem es zuvor signalisiert hatte, dass es sich auf die allgemeinen Wahlen konzentriere - und dass Umfragen zeigen, dass ein wachsender Anteil der Wähler neben Trump, der in den Umfragen weit vorne liegt, weitere Kandidaten in Betracht zieht.

DeSantis will Trumps Ideen umsetzen und weiterführen

Eine mit Spannung erwartete Umfrage des Des Moines Register/NBC News/Mediacom vom Montag (30. Oktober) zeigt, dass sowohl Haley als auch DeSantis bei 16 Prozent liegen und Trump mit 43 Prozent in Führung. Ein Zeichen für Haleys Aufstieg ist, dass ein pro-DeSantis-Super-PAC begonnen hat, Anzeigen gegen sie zu schalten.

Verbündete argumentieren, dass Haley den Anti-Trump-Flügel mit Positionen anspricht, die den Rest der GOP entfremden, und dass DeSantis immer noch der einzige Kandidat ist, der diese Lager überbrücken kann - wobei die meisten seiner Wählerinnen und Wähler zu Trump abwandern, wenn er ausscheidet. Die Anti-Trump-Wähler werden sich schließlich hinter demjenigen versammeln, der den ehemaligen Präsidenten schlagen kann, sagen sie.

„Die Realität ist, dass diese Partei jemanden nominieren wird, der die Prinzipien von America First in die Tat umsetzt“, sagte DeSantis letzte Woche in New Hampshire. Er bekannte sich zu dieser Kernidentität, auch wenn er gemäßigt-freundliche Themen wie „wirtschaftliche Vitalität“ hervorhob.



In einer Rede vor Wählern in einer Bar in Creston, Iowa, sagte DeSantis diesen Monat, er werde Trumps Ideen umsetzen und weiterführen. Er sagte, er werde im Justizministerium „aufräumen“, sich für die Beendigung des Krieges in der Ukraine einsetzen und die Mauer an der Südgrenze fertigstellen. Er sagte, er würde Mexiko „dafür bezahlen lassen“, indem er Gebühren auf Überweisungen erhebt, und dass Drogenhändler, die versuchen, die Grenze zu durchbrechen, „eiskalt erwischt“ würden.



Trump-Anhänger „wählen ihn einfach nicht

Als DeSantis im Mai seine Kampagne startete, erläuterte sein Berater Ryan Tyson die Strategie vor wohlhabenden Spendensammlern, die im Four Seasons Hotel in Miami zusammenkamen. „Trump ohne das Verrückte“, so sahen ihn seine Unterstützer, sagte Tyson.



Die „Never Trump“-Wählerinnen und Wähler in der Partei sagten, DeSantis sei zu sehr wie Trump, fügte er hinzu, aber sie machten etwa 20 Prozent der GOP aus. Tyson konzentrierte sich mehr auf das, was er als „weiche“ Trump-Wähler bezeichnete. „Diese Wähler hier in diesem Segment werden dem Gouverneur in den Rücken fallen“, prognostizierte er.

Trump hat stattdessen seine Unterstützung gefestigt und sich von einem Tiefpunkt nach den Zwischenwahlen im letzten Jahr erholt, als viele Republikaner ihn für ihre Verluste verantwortlich machten und den erdrutschartigen Wiederwahlsieg von DeSantis zur Kenntnis nahmen. Anklagen wegen einer Reihe von Straftaten, die im März begannen, haben die Basis wachgerüttelt und die Partei wieder auf die Seite von Trump gebracht, während der ehemalige Präsident DeSantis angriff. „Ich bin eure Vergeltung“, hat Trump den Wählerinnen und Wählern gesagt.

Einige Verbündete von DeSantis fragen sich, ob er seine Kandidatur nicht schon früher hätte ankündigen sollen, um von seinem Schwung nach den Zwischenwahlen zu profitieren. Vielleicht, so sagen sie, hätte er Trump von Anfang an hart angreifen sollen. Sie beklagen bestimmte Kommentare - wie DeSantis‘ abschätzige Äußerung über einen „Territorialstreit“ in der Ukraine - als unbeabsichtigte Fehler. Vor allem aber sehen sie Trumps Wiederaufstieg als eine Kraft, die DeSantis nicht kontrollieren kann.



„Bis heute hat er eine sehr hohe Zustimmung unter denjenigen, die Trump befürworten“, sagte Charles Franklin, der die Umfrage der Marquette Law School leitet. „Sie wählen ihn einfach nicht.“

Trump habe als Präsident „einen verdammt guten Job gemacht“

Dennis Martin zum Beispiel befürchtet, dass Trumps Anklagen eine Ablenkung sein werden und sagt sogar: „Ich mag Trump als Person nicht.“ Der 57-Jährige aus einem Vorort von Des Moines zieht Trump, DeSantis und Vivek Ramaswamy in Betracht, einen Kandidaten, der zum ersten Mal antritt und sich ebenfalls Trumps Agenda zu eigen gemacht hat.



Aber Martin ist auch empört über die Anschuldigungen gegen Trump, findet, dass er als Präsident „einen verdammt guten Job gemacht hat“ und sagt, er neige leicht dazu, Trump wieder zu unterstützen.



Auf dem Weg zum Frühstück im nahe gelegenen Ankeny sagte David Melssen, er habe DeSantis‘ Reaktion auf den Krieg zwischen der Hamas und Israel verfolgt. „Großartiger Mann. Er hat ein Flugzeug geschickt, um Amerikaner zurückzubringen“, sagte er sofort, als ein Reporter DeSantis‘ Namen erwähnte.



Auf die Frage, ob er für DeSantis stimmen könnte, sagte er: „Ja, wenn Trump entscheidet, dass Ron DeSantis der richtige Mann ist.“



Während DeSantis begonnen hat, seine Argumente gegen Trump direkter vorzubringen, haben Umfragen und Studien verschiedener Gruppen ergeben, dass GOP-Wähler bemerkenswert resistent gegen Kritik am ehemaligen Präsidenten sind. Ein mit DeSantis verbündeter Stratege sagte, sie seien verblüfft gewesen, als die Kritik an Trumps Reaktion auf das Coronavirus in Fokusgruppen auf taube Ohren stieß und manchmal auf DeSantis zurückschlug.



Viele Wählerinnen und Wähler waren wütend über Abriegelungen, Mandate und den ehemaligen Coronavirus-Berater Anthony S. Fauci im Weißen Haus, waren aber „einfach nicht bereit, Trump irgendeine Schuld zuzuweisen“, sagte der Stratege, der wie andere unter der Bedingung der Anonymität sprach, um nicht-öffentliche Ergebnisse zu beschreiben. Diese Person sagte, die Anklagen schienen Trump noch immuner gegen Kritik zu machen.

DeSantis zu steif und einstudiert

Trump hat auch eine persönlichere Verbindung zu vielen republikanischen Wählerinnen und Wählern aufgebaut, die den ehemaligen Präsidenten als ein Gefäß für ihre Wut auf die „Elite“ des Landes sehen. DeSantis hat in diesem Jahr weitaus mehr Zeit als Trump damit verbracht, sich unter die Wählerinnen und Wähler zu mischen, konnte sich aber nur schwer gegen die Kritik wehren, er sei steif oder einstudiert.

„Trump arbeitet für uns“, sagte Bryan Richardson, ein 54-Jähriger aus Ankeny, der DeSantis als seine zweite Wahl bezeichnete.



Hoffnungsvolle Verbündete von DeSantis verweisen darauf, dass sein Angebot bei einigen langjährigen Trump-Anhängern wie Joe Thomas (38) Anklang gefunden hat. Thomas mag DeSantis‘ Ablehnung von „Identitätspolitik“ in Schulen; er sagt, Trump habe es nicht geschafft, „den Sumpf trocken zu legen“, und hofft, dass DeSantis‘ Unterstützung wächst, wenn mehr „normale“ Wähler - die sich weniger für Politik interessieren - sich auf das Rennen einlassen.



Trump hat von einem Vorteil bei den „earned media“ profitiert - der Begriff, den Kampagnen für die Berichterstattung im Fernsehen, im Internet und in den Printmedien verwenden -, da die Wähler „ständig zwei Dinge zu hören bekommen: Biden ist scheiße, und sie sind hinter Trump her“, sagte ein DeSantis-Berater, der hinzufügte, dass der Vorsprung des ehemaligen Präsidenten geschrumpft sei.



„Diese Nominierung wird nicht mit einer Silberkugel gewonnen, sondern mit einem Drei-Meter- und einer Staubwolke-Ansatz“, sagte der Sprecher der Kampagne, Andrew Romeo, in einer Erklärung und fügte hinzu, dass „niemand den Gouverneur von Florida im Wahlkampf übertrumpfen oder übertreffen wird“.



DeSantis: Verlust von Boden unter den Gemäßigten

Die gleichen Positionen, die DeSantis mit der GOP-Basis in Einklang gebracht haben, haben viele Gemäßigte, die sich anfangs von ihm angezogen fühlten, verprellt. Sie verweisen auf das von ihm unterzeichnete Verbot der sechswöchigen Abtreibung in Florida, seinen kämpferischen Ton, seinen Streit mit Disney über die Beschränkung der Diskussion von LGBTQ+-Themen im Klassenzimmer und seine Erklärung, dass die Vereinigten Staaten kein vitales Interesse an einem „Territorialstreit“ in der Ukraine hätten, was die wichtigsten Spender verunsicherte.



Im März ergab eine Umfrage der Marquette Law School, dass DeSantis etwa 45 Prozent der registrierten Republikaner, die Trump ablehnend gegenüberstehen, für sich gewinnen konnte - sogar mehr als seine 32 Prozent Unterstützung unter denjenigen, die Trump positiv gegenüberstehen. Ende September lag er bei beiden Gruppen noch im Mittelfeld.



Jennifer Hodgdon, eine Unabhängige, die plant, bei den republikanischen Vorwahlen zu wählen, sagte, DeSantis habe sich zu sehr auf den Trump-Kern der Partei ausgerichtet, um sie anzusprechen.



„Ich denke, er wendet sich an eine Basis, die wahrscheinlich Trumps Basis ist, auch wenn er versucht, nicht Trump zu sein“, sagte Hodgdon. „Ich bin mir nicht sicher, wie das für ihn ausgehen wird“.



Ein Wähler, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um seine Privatsphäre zu schützen, und der an einer Stadthalle von DeSantis in New Hampshire teilnahm, sagte, dass der Gouverneur alle Voraussetzungen mitbringe, die er sich von einem Kandidaten wünschen könne - aber er beklagte in einem kürzlichen Interview, dass er wie Trump „spaltend“ sei, und sagte, dass er sich später zu Haleys Ton und ihrem Appell für einen Konsens in der Abtreibungsfrage hingezogen fühlte. Kevin Donohue, ein Unabhängiger, der bei den Vorwahlen in New Hampshire seine Stimme abgeben will, sagte, er fühle sich von DeSantis‘ Militärdienst angezogen - er ist auch ein Veteran -, befürchte aber, der Gouverneur sei „eher ein Einschüchterer als ein Löser“.



Vertreter von DeSantis sagen, dass es nicht überraschend ist, dass Wähler, die an einer Alternative zu Trump interessiert sind, sich umsehen, während das Rennen immer heißer wird, und sie verweisen auf Kandidaten, die aufblühten und dann wieder abfielen. Viele gemäßigte Wähler, die politische Differenzen mit DeSantis haben, sagten, dass diese Differenzen nicht ausschlaggebend sind, wenn er die beste Wahl gegen Trump ist.



Aber DeSantis‘ Niedergang bei dieser Gruppe hat Haley die Möglichkeit eröffnet, um die Rolle der primären Trump-Alternative zu wetteifern - insbesondere in New Hampshire, wo Haley ihre Bemühungen konzentriert hat und wo gemäßigte Republikaner und nicht angemeldete Wähler eine besonders große Rolle spielen könnten.



CNN-Umfragen unter republikanischen Vorwahlwählern in New Hampshire ergaben, dass die Unterstützung für DeSantis in vielen Untergruppen vom Hochsommer bis zum September zurückging, aber vor allem bei den sich selbst als moderat bezeichnenden Wählern einbrach - von 26 auf 6 Prozent. Haley, die mit ihrer Haltung zur Abtreibung und ihrer Unterstützung für die Ukraine-Hilfe bei den Gemäßigten Anklang findet, profitierte von einem gegenläufigen Trend.



Bei den jüngsten Veranstaltungen mit Haley in Iowa, darunter ein Treffen mit mehreren Kandidaten, sagten viele Wähler, dass sie zu Haley tendierten, nachdem sie ihre Liste auf sie und DeSantis eingegrenzt hatten, wobei sie häufig die außenpolitische Erfahrung der ehemaligen UN-Botschafterin anführten.



DeSantis will, dass Europa Verantwortung übernimmt

Das ganze Jahr über hat DeSantis versucht, in einigen strittigen Fragen den Spieß umzudrehen, während er sich mit den widerstreitenden Flügeln der Partei auseinandersetzte, wobei er manchmal den Anschein erweckte, den einen zufrieden stellen zu wollen, nur um später einem anderen zuzustimmen.



Er hat sich für ein striktes Abtreibungsverbot auf staatlicher Ebene eingesetzt, weicht aber Fragen nach seiner Unterstützung für nationale Beschränkungen oft aus. Er hat die von ihm in Florida geschaffene Wahlpolizei angepriesen, als Trump und andere Republikaner falsche Behauptungen über den grassierenden Wahlbetrug aufstellten, aber er hat auch auf Nachfrage zugegeben, dass Trump die Wahl 2020 verloren hat.



Bei der ersten GOP-Debatte hob DeSantis die Hand, als die Moderatoren fragten, wer gegen mehr US-Gelder für die Ukraine sei. Er schloss jedoch eine gewisse Finanzierung nicht aus und erklärte den Zuhörern, dass die Unterstützung der USA davon abhängig gemacht werden sollte, ob andere Länder ihre Unterstützung aufstocken.

Einige Spender, die sich im Frühjahr über DeSantis‘ Äußerungen zur Ukraine empört hatten, sehen in Haley einen besseren Partner. Gleichzeitig kann jeder Schritt, der die außenpolitischen Konservativen besänftigt, das Misstrauen der „America First“-Flanke der Partei schüren.

Kurz nach der ersten Debatte in einer vollbesetzten Pizza Ranch in Garner, Iowa, sagte ein Wähler zu DeSantis, dass ihn seine Äußerungen zur Außenpolitik beunruhigen würden. Es scheint, als ob Sie dafür sind, mehr von meinem Geld in die korrupte Ukraine zu schicken“, sagte er. DeSantis versuchte klarzustellen, dass er die Europäer aufgefordert habe, die Verantwortung zu übernehmen, und sich auf amerikanische Probleme wie die südliche Grenze zu Mexiko konzentriert habe.



Am selben Tag fragte ein Reporter, ob DeSantis „weitere Hilfen für die Ukraine einstellen würde, wenn Europa sein Engagement nicht verstärkt“.

„Europa muss sein Engagement verstärken“, sagte DeSantis.



Dylan Wells hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zur Autorin Hannah Knowles ist Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post und berichtet über Kampagnen. Zuvor berichtete sie für die allgemeine Abteilung der Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.