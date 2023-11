Waffenhilfen für die Ukraine: Deutschland holt auf die USA auf

Von: Sonja Thomaser

Die USA sind immer noch der größte Unterstützer, aber Deutschland nähert sich an: Die Bundesregierung stockt die Militärhilfen für die Ukraine auf acht Milliarden Euro auf.

Berlin – Deutschland war lange zögerlich, was Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg angeht. Doch seit dem Frühjahr dieses Jahres fährt die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen anderen Kurs und unterstützt die Ukraine maßgeblich. Nun hat die Bundesregierung beschlossen, die Mittel für die Waffenhilfen an die Ukraine im kommenden Jahr nochmal deutlich zu erhöhen.

In einem aktualisierten Entwurf für den Bundeshaushalt 2024, welcher der Nachrichtenagentur AFP in Berlin am Dienstag (14. November) vorlag, stockte das Bundesfinanzministerium die Mittel für die Waffenhilfe von den ursprünglich vorgesehenen vier Milliarden auf acht Milliarden Euro auf. Hinzu kommen zwei Milliarden Euro als so genannte Verpflichtungsermächtigungen.

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, will mehr Waffenhilfen für die Ukraine. © Christophe Gateau/dpa

Die Erhöhung der deutschen Waffenhilfe sei ein „starkes, sehr deutliches Signal“ an die Ukraine, „dass wir weiter an ihrer Seite stehen“, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Brüssel. Mit Blick auf die Verbündeten fügte er hinzu: „Ich erwarte auch von anderen Partnern noch mehr.“

US-Hilfe für die Ukraine weniger als die Hälfte des deutschen Pro-Kopf-Beitrags

Mittlerweile ist Deutschland der zweitgrößte Waffen- und Kampfmateriallieferant für Kiew und hat der Ukraine von Ende Januar 2022 bis Juli 2023 Militärhilfe in allen Formen in Höhe von 17,1 Milliarden Euro zugesagt oder geliefert. Im selben Zeitraum lieferten oder verpflichteten die USA Waffen und Militärgüter im Wert von rund 41,1 Milliarden Euro, so die ukrainische Tageszeitung Kyiv Post.

Die Zusage würde wahrscheinlich die Position Deutschlands als wichtiger Anführer bei der tatsächlichen militärischen Unterstützung der Ukraine festigen. Nach den meisten Schätzungen ist die US-amerikanische Volkswirtschaft mit einem jährlichen Wert von etwa 23,3 Billionen US-Dollar etwa fünfmal größer als die deutsche Volkswirtschaft mit einem jährlichen BIP von 4,26 Billionen US-Dollar, die US-Bevölkerung ist mit 332 Millionen etwa viermal so groß wie die 82,3 Millionen Menschen in Deutschland.

Wenn die US-Verteidigungshilfe für die Ukraine ausgezahlt wird und es zu keiner wesentlichen Erhöhung kommt, würde sie diesen Zahlen zufolge bis Ende 2024 etwa doppelt so hoch sein wie die deutsche Hilfe und damit weniger als die Hälfte des deutschen Pro-Kopf-Beitrags, berechnet die Kyiv Post.

USA im Clinch wegen Ukraine-Hilfen

Das deutsche Engagement für die Sicherheit Europas und die Verteidigung im Ukraine-Krieg erfolgte vor dem Hintergrund heftiger Streitereien im US-Kongress und im Hinblick auf die US-Wahl 2024 über Militärhilfe für die Ukraine.

Die meisten Demokraten befürworten die Fortsetzung der umfangreichen Hilfe für die Ukraine. Die Republikaner sind uneinig, ob sie die Ukraine vollständig abschneiden oder ob sie moderne Waffen in ausreichender Menge an Kiew übergeben sollen, um Russland in kurzer Zeit zu besiegen. Derzeit ist der US-Gesetzgeber in Bezug auf ein Ausgabengesetz für 2024 festgefahren.

Militärhilfen für Ukraine „nicht leicht zu stemmen“

Pistorius räumte ein, dass die Etataufstockung finanziell „nicht leicht zu stemmen“ sei. Er hoffe, dass der Bundestag der Haushaltsplanung dennoch seine Zustimmung erteilt. Sein Ministerium habe bei der Haushaltsplanung zu erkennen gegeben, dass die ursprünglich vorgesehenen vier Milliarden Euro Waffenhilfe nicht ausreichten.

Auf die Frage, ob die Aufstockung nicht zu schmerzhaften Einschnitten an anderer Stelle des Haushalts führen würde, sagte Pistorius, es müsse „allen klar sein“, dass es bei der Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Angreifer um „existenzielle Fragen“ gehe. Er fügte hinzu: „Dafür wird es viel Zustimmung geben so wie in der Vergangenheit auch, davon bin ich überzeugt, in der deutschen Bevölkerung.“

Freigabe der Hilfsmittel für die Ukraine noch offen

Der Vorlage aus dem Bundesfinanzministerium zufolge sind die Mittel für die direkte Unterstützung der Ukraine sowie für die Wiederbeschaffung von Bundeswehr-Material, das an die Ukraine geliefert wurde, gedacht.

Voraussetzung für die Freigabe der Mittel ist, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags bei seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag (16. November) den Vorschlag des Finanzministeriums annimmt und der Bundestag dem Haushalt im Dezember zustimmt. (sot mit Material von afp)