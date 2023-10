Deutschlandtag der Jungen Union: Söder und Merz mit Spannung erwartet

Von: Sebastian Richter

In Braunschweig versammelt sich die Junge Union zu ihrem Deutschlandtag. Die geplanten Reden von Merz und Söder könnten für Wirbel sorgen.

Update vom 21.10., 08.32 Uhr: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte auf dem Deutschlandtag der Jungen Union eine weitere Verschärfung der Migrationspolitik. Das berichtet die FAZ. Die CDU wolle in der Migration „harte Instrumente“ sehen, „damit die Zahlen heruntergehen“, sagte er in seiner Rede am Freitag, 21. Oktober. Der sogenannte „Deutschlandpakt für Migration“, den Ministerpräsidentinnen- und Präsidenten gerade mit Bundeskanzler Scholz verhandelten, dürfe „kein halbgarer Kompromiss“ werden. Für heute werden Reden des israelischen Botschafters Ron Prosor, von CDU-Chef Friedrich Merz und von CSU-Vorsitzenden Markus Söder erwartet.

Erstmeldung vom 21.10., 07.00 Uhr: Braunschweig – Der dreitägige Deutschlandtag der Jungen Union hat am Freitag (18.30 Uhr) in Braunschweig begonnen. Laut einer Sprecherin stehen Themen wie Migration, Asyl und die europäische Wirtschaft auf der Agenda. Unter den erwarteten Gästen am ersten Tag ist unter anderem Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU. Mit Spannung werden zudem die Reden des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) am Samstag erwartet. Am Samstag wird zudem der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, erwartet.

Deutschlandtag der Jungen Union: Markus Söder sorgt vor Auftritt für Aufsehen

Insbesondere die Rede von Markus Söder beim Deutschlandtag der Jungen Union lässt gespannt sein. Am Freitagmorgen überraschte der bayerische Ministerpräsident mit der Aufforderung an die SPD, die Ampel zu beenden und eine Große Koalition mit der Union als Juniorpartner einzugehen. Als Grund dafür nannte Söder das wachsende Migrationsproblem in Deutschland. „Es braucht eine neue Regierung“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag in Berlin. „Jetzt das Notwendige zu tun, heißt FDP und Grüne zu entlassen, eine neue Regierung der nationalen Vernunft zu bilden.“

Mit Spannung wird der Auftritt von Markus Söder beim Deutschlandtag der Jungen Union erwartet. Hier ist er am 13. Oktober bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt zu sehen. © Hannes P Albert/dpa

„Die Ampel ist stehend ko.“: Söder fordert Ende der Ampel

Dabei sei eine „grundlegende Wende in der Migrationspolitik“ und „keine halbherzige Lösung“ gefordert, so der CSU-Politiker. Die Ampel aus SPD, Grünen und FDP, der Söder „Siechtum“ bescheinigte, ist dazu aus seiner Sicht nicht mehr in der Lage. Besonders unter Mitgliedern der Grünen gebe es „ideologische Bremsen“. „Meiner Meinung nach ist die Ampel stehend ko.“ Sie habe null Kraft und null Vertrauen sowie Autorität in der Bevölkerung.

Schon Anfang September hatte CDU-Chef Merz nach eigenen Angaben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Zusammenarbeit angeboten. Auch seine Rede könnte beim Deutschlandtag der Jungen Union für Wirbel sorgen.

Nach dem Auftritt von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitag, werden am Samstag CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Reden halten. Ob Söder nachlegt und auch Merz für Aufsehen sorgt, bleibt abzuwarten. Auch der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, angekündigt.

Die Junge Union Deutschlands (JU) ist die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Sie hat nach eigenen Angaben rund 90 000 Mitglieder. JU-Bundesvorsitzender ist seit November vergangenen Jahres Johannes Winkel (spr/dpa)