9 Gedanken, die alle haben, wenn das Deutschlandticket auf die schiefe Bahn gerät

Von: Jana Stäbener

Die Bundesländer warnen vor dem Aus des 49-Euro-Tickets. „Och nö, muss ich mir bald wieder ausrechnen, ob sich ein Tagesticket lohnt?“

Das Deutschlandticket, dessen Start ein wenig holprig verlief, könnte Ende des Jahres auslaufen – das behauptet zumindest der Vorsitzende der Länder-Verkehrsminister, Oliver Krischer, aus Nordrhein-Westfalen. „Wenn jetzt nicht sehr zeitnah beim Deutschlandticket eine Lösung gefunden wird, dann ist das, was wir alle als das erfolgreichste Ticketmodell in der ÖPNV-Geschichte zu Recht feiern [...] ganz schnell wieder Geschichte“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, 24. September 2023.



Es sei nicht geklärt, ob sich der Bund an den 2024 entstehende Mehrkosten von 1,1 Milliarden Euro durch das Deutschlandticket beteilige, sagt Krischer. „Wir als Länder sind bereit, Mehrkosten hälftig zu zahlen. Vom Bund kommt aber kein klares Signal, sondern im Gegenteil eine Verhärtung.“ Am Donnerstag, 28. September, gebe es eine digitale Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern, zu der auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eingeladen sei. „Eine Zu- oder Absage liegt uns aber bisher nicht vor“, so Krischer.



Aus dem Berliner Ministerium hieß es auf Anfrage, der Sondertermin sei mit dem Bund nicht abgesprochen, und man habe bisher keine Einladung wahrgenommen. Sollte sie eingehen, prüfe man selbstverständlich eine Teilnahme.

Steht das Deutschlandticket vor dem Aus? Die Bundesländer warnen. © aal.photo/IMAGO, ZDF Magazin Royale via Giphy, Collage

Wegen des Deutschlandtickets teilte Bundesbauministerin Clara Geywitz gegen Bayern und Söder aus.

Ist das Deutschlandticket 2024 Geschichte?

Das Deutschlandticket steht vor dem Aus, obwohl Volker Wissing sich sogar vorstellen kann, ein solches Ticket „für ganz Europa“, einzuführen? Das sagte er zumindest als Reaktion auf Emmanuel Macrons Idee, das 49-Euro-Ticket nach Frankreich zu bringen. Dies sei ein „großen Signal für ein modernes ÖPNV-Angebot“, so Wissing Anfang September auf X (ehemals Twitter). Eine Sache, bei der andere Länder sich zur Abwechslung mal etwas von Deutschland abschauen können.



Falls der Bund bei einer „Blockadehaltung“ bliebe, gebe es drei Möglichkeiten, so Krischer. Eine davon die Preiserhöhung auf 59 Euro, die aber fatal wäre, gerade für Armutsbetroffene, für die das 49-Euro-Ticket sowieso schon zu teuer ist. Die zweite Möglichkeit, dass die Länder die Mehrkosten alleine tragen, sieht er nicht. „Die dritte Möglichkeit wäre, das Angebot zu verringern, um Kosten zu sparen. Das widerspricht aber so ziemlich jedem verkehrspolitischen Programm.“



Die Vorstellung, dass das Deutschlandticket 2024 Geschichte sein könnte, bringt diejenigen, die das Ticket gerne und oft benutzen, ganz schön durcheinander. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA hat neun Gedanken gesammelt, die momentan wohl jeder hat.

1. Muss ich jetzt wieder öfter Flixbus fahren? BITTE, BITTE NICHT.

Flixbus fährt auf Mittleren Ring in München. © Sven Simon/Imago

2. Gar kein Bock, wieder Tarifbereiche checken zu müssen.

3. Och nö, muss ich mir bald wieder ausrechnen, ob sich ein Tagesticket lohnt?

4. Tschüss Freund oder Freundin, die ich mit dem Regio gut erreiche – wir sehen uns dann wieder nur einmal im Jahr.

5. Kein Bock auf die Überforderung an den Ticketautomaten, DIE IN JEDER STADT ANDERS SIND...

Fahrkarten kaufen ist manchmal gar nicht so einfach... (Symbolbild). © Arnulf Hettrich/Imago

6. ...und oftmals gar nicht funktionieren.

7. Was mache ich im Sommer 2024, wenn ich spontan ans Wasser fahren will?????

Mit dem Regio dank Deutschlandticket ans Gewässer fahren – da wäre auch für 2024 schön. © Alexander Schneides/Shotshop/IMAGO

8. Was machen alle Fernbeziehungs-Menschen, die sich während Deutschlandticket kennengelernt haben und jetzt (aus Geldmangel) Schluss machen müssen?

„Spreche ich dich etwa auf deinen Ex an?“, sagt die Deutsche Bahn zu einem Kunden, der nach dem 9-Euro-Ticket fragt. © Manfred Segerer/IMAGO/Screenshot IG @deutschebahn

9. Gar kein Bock, wieder mindestens 100 Euro pro Monat für ÖPNV zahlen zu müssen.

(Mit Material der dpa)