Die ukrainische Gegenoffensive ist erfolgreicher, als man denkt

Von: Foreign Policy

Teilen

22. September 2023: Raketen treffen das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol. © IMAGO/Sergei Malgavko

Die Konzentration auf den ins Stocken geratenen Landkrieg verdeckt die großen Erfolge auf der Krim und am Schwarzen Meer.

Kiew – Die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine in den westlichen Medien hat sich in letzter Zeit stark auf die Landoffensive Kiews konzentriert, insbesondere auf die Versuche, zur Schwarzmeerküste vorzustoßen. Zu Recht oder zu Unrecht wurde dabei vor allem der Mangel an bedeutenden Fortschritten Kiews in diesem Jahr kritisiert, die nicht mit den bahnbrechenden Offensiven in Charkiw und Cherson im vergangenen Jahr vergleichbar sind.

Auch wenn ein Teil dieser Kritik gerechtfertigt sein mag, hat der fast ausschließliche Fokus des Westens auf territoriale Durchbrüche von der Tatsache abgelenkt, dass die Ukraine einen mittel- bis langfristigen Krieg an mehreren Fronten gegen einen wesentlich größeren und stark verschanzten Feind führt. Darüber hinaus verdeckt das Fehlen eines größeren ukrainischen Landvorstoßes die sehr realen Erfolge, die die Ukraine auf anderen Schauplätzen des Konflikts erzielt hat - vor allem auf der von Russland besetzten Krim und am Schwarzen Meer.

Ukraine will Russland von der Krim vertreiben

Ein entscheidender Teil des langfristigen Kriegsplans Kiews besteht darin, Russland von der Halbinsel Krim und den übrigen von Russland besetzten Teilen der ukrainischen Küste zu vertreiben. Seit Beginn der groß angelegten Invasion ist die russische Schwarzmeerflotte mit ihrem Hauptquartier im Krimhafen Sewastopol ein wichtiger Bestandteil der Moskauer Kriegsanstrengungen. Die von Sewastopol aus operierenden russischen Kriegsschiffe haben eine Blockade der ukrainischen Küste durchgesetzt und Marschflugkörper abgefeuert, um ukrainische Städte und Infrastrukturen unter Beschuss zu nehmen.

Doch in den letzten Monaten hat die Ukraine auf der Krim und in deren Umgebung eine Reihe verblüffender Siege errungen, darunter Raketenangriffe auf die Brücke über die Straße von Kertsch und mehrere gewagte Angriffe auf die Schwarzmeerflotte selbst – mit erheblichen Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Russen, auf der Halbinsel und im westlichen Schwarzen Meer zu operieren.

Im September führten die Ukrainer eine Reihe von Raketenangriffen auf russische Marineeinrichtungen in Sewastopol durch, darunter ein Landungsschiff, ein U-Boot und das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte selbst – Berichten zufolge befanden sich mehrere hochrangige Kommandeure im Inneren. Einige dieser Angriffe wurden mit Storm-Shadow-Marschflugkörpern durchgeführt, die kürzlich von Großbritannien und Frankreich geliefert wurden. Die Ukrainer haben auch ihre Angriffe gegen russische Logistik-, Reparatur- und Infrastrukturzentren auf der Halbinsel verstärkt, um die Fähigkeit Russlands zur Unterstützung seiner Flotte zu beeinträchtigen. Anfang dieses Monats übernahm Kiew die Verantwortung für zwei weitere Angriffe auf die russische Flotte, wobei ein neuer Typ von Seedrohne eingesetzt wurde, um den russischen Marschflugkörperträger Buyan anzugreifen, und ein Sabotageangriff auf das russische Patrouillenschiff Pavel Derzhavin verübt wurde. Diese Angriffe erfolgten, nachdem die Ukrainer in den Wochen zuvor systematisch die russischen Raketenabwehrstrukturen auf der Krim angegriffen hatten.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Diese Erfolge sind ein wichtiger Durchbruch für die Ukraine. Durch die Angriffe auf die Krim ist es für die russische Schwarzmeerflotte nun nahezu unmöglich geworden, weiterhin frei im westlichen Schwarzen Meer zu operieren. Die russische Marine hat daraufhin ihre Kriegsschiffe weiter nach Osten verlegt, zum Marinestützpunkt in Noworossijsk, einer Hafenstadt auf dem russischen Festland. Dadurch wird die russische Flotte immer weiter in die östlichen Nischen des Schwarzen Meeres gedrängt - ein Schritt in Richtung des langfristigen Ziels Kiews, die Russen von der besetzten Halbinsel zu vertreiben, indem sie sie für Operationen unbrauchbar machen. Diese Kombination aus Zermürbung und Verdrängung hat dazu geführt, dass die russische Flotte weniger in der Lage ist, in den Gewässern nahe der ukrainischen Häfen zu patrouillieren, was den Druck auf die internationalen Schifffahrtsrouten im Schwarzen Meer teilweise verringert hat. Dies könnte es Kiew ermöglichen, ein weiteres Ziel dieser Operationen zu erreichen: die Öffnung der drei Tiefwasserhäfen von Odesa für die internationale Handelsschifffahrt für Getreide und andere Güter.

Die russische Blockade der ukrainischen Häfen war im Sommer 2022 durch eine von der Türkei und den Vereinten Nationen ausgehandelte Vereinbarung gelockert worden, die es erlaubte, bestimmte Mengen ukrainischer Waren – vor allem Getreide – durch zivile Schifffahrtskorridore zu exportieren. Moskau wurde im Gegenzug eine begrenzte Erleichterung der Sanktionen angeboten. Der Kreml zog sich im Juli 2023 aus der Vereinbarung zurück, errichtete erneut eine Blockade des gesamten kommerziellen Schiffsverkehrs nach Odesa und begann mit einer Reihe von Drohnen- und Raketenangriffen auf ukrainische Getreideexportanlagen. Die Blockade hatte zur Folge, dass die Versicherungspreise für den Transport in die und aus der Ukraine in die Höhe schnellten und russische Getreideexporte die Märkte zu dominieren begannen. Im August reagierte Kiew mit der Einrichtung eines alternativen humanitären Seekorridors, der eng an der ukrainischen Küste entlangführt und von den Seestreitkräften der Nato-Mitglieder Bulgarien und Rumänien geschützt werden sollte. Die Annahme, dass die russischen Drohungen, die Schifffahrt zu behindern, nur ein Bluff waren und dass sie nicht auf Schiffe unter internationaler Flagge schießen würden, ging auf. Inzwischen haben 32 unerschrockene internationale Schiffe die ukrainischen Häfen in Richtung Afrika und anderswohin verlassen, ihre Laderäume sind voll mit Getreide.

Russlands Bewegungsspielraum im Schwarzen Meer stark eingeschränkt

Die Ukraine hat auch erfolgreiche Kommandoangriffe durch kleine Elitetruppen der Marineinfanterie durchgeführt, um ihre Ziele zu erreichen. Auf der Krim gelang es der Ukraine, russische Luftabwehrraketen zu zerstören oder außer Gefecht zu setzen, um die Bombardierung der Halbinsel vorzubereiten. Diese Aktionen ermöglichten es der Ukraine unter anderem, strategisch günstig gelegene Öl- und Gasbohrinseln zurückzuerobern, die von den Russen zu Beginn des Krieges erbeutet worden waren und die sie zur maritimen Radarüberwachung genutzt hatten. Da Kiew nur über ein begrenztes Arsenal an vom Westen bereitgestellten Präzisions-Langstreckenraketen verfügt, mussten die Ukrainer bei deren Einsatz sehr einfallsreich vorgehen und unter anderem die russische Luftabwehr vor dem Abschuss so weit wie möglich ausschalten.

Gleichzeitig ist es den Ukrainern gelungen, eine neue Generation hochentwickelter, vor Ort hergestellter Seedrohnen zu entwickeln, die in der Lage sind, die Verteidigung der russischen Flotte zu umgehen. Die russischen Raketenabwehrsysteme und die traditionellen Schiffsabwehrsysteme haben sich als unfähig erwiesen, Schutz gegen diese neue Generation von Seedrohnen zu bieten, einschließlich der ukrainischen „Sea Baby“-Serie von teilweise untergetauchten Angriffsdrohnen. Diese relativ preiswerten und schnell gebauten Drohnen, die nur einen Bruchteil der Kosten eines modernen russischen Schlachtschiffs, Landungsschiffs oder U-Boots verursachen, haben sich als radikale Innovation erwiesen.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Bis zum Ende des Sommers hatten die Ukrainer nicht nur bewiesen, dass sie in der Lage waren, ernsthafte russische Seestreitkräfte zu versenken oder zu verstümmeln, sondern auch, dass sie die weitere Nutzung von Sewastopol für die Schwarzmeerflotte unhaltbar machten. Das britische Verteidigungsministerium stellte fest, dass Russland „viele seiner Prestigeobjekte - einschließlich Marschflugkörper-fähiger Schiffe und U-Boote - von Sewastopol in weiter östlich gelegene Operations- und Stützpunkte wie Noworossijsk verlagert hat“. Darüber hinaus erklärte der Führer der von Russland besetzten georgischen Region Abchasien, die noch weiter östlich als Noworossijsk liegt, am 5. Oktober öffentlich, dass seine von Moskau unterstützte Region bald einen „ständigen Stützpunkt“ für die russische Marine beherbergen werde. Ein solcher Stützpunkt würde fast am östlichen Ende des Schwarzen Meeres liegen, was darauf hindeutet, dass die Russen zu dem Schluss gekommen sind, dass die Stationierung von Marinestreitkräften in der Nähe der Ukraine und ihrer inzwischen stark verminten Küste unhaltbar ist.

Diese Erfolge haben dazu geführt, dass Russlands Bewegungsspielraum im Schwarzen Meer stark eingeschränkt wurde. Der britische Streitkräfteminister James Heappey sagte: „Die funktionale Niederlage der Schwarzmeerflotte, und ich würde behaupten, dass es sich um eine solche handelt, da sie gezwungen war, sich auf Häfen zu verteilen, von denen aus sie keinen Einfluss auf die Ukraine nehmen konnte, ist ein enormer Verdienst.“

Kiew hat bisher erstaunliche Erfolge erzielt

In Anbetracht der Tatsache, dass die vollständige Befreiung der Krim ein Schlüsselziel für Kiew ist, müssen diese bedeutenden ukrainischen Erfolge in denselben Kontext gestellt werden wie die anderen Entwicklungen in diesem Mehrfrontenkonflikt - etwas, das ein Großteil der westlichen Presse und des Kommentariats nicht getan hat. Mit der effektiven Verdrängung der russischen Schwarzmeerflotte aus Sewastopol und der einseitigen Öffnung eines Korridors für Getreidelieferungen hat Kiew mit nur begrenzten Marinekapazitäten erstaunliche Erfolge erzielt. Zwar ist die Ukraine noch weit davon entfernt, ihre Flagge über der Krim-Hauptstadt Simferopol zu hissen, doch wären derartige Fortschritte im letzten Jahr noch undenkbar gewesen.

Der Erfolg der ukrainischen Marineoperationen gegen die russische Flotte ist umso bemerkenswerter, als die Ukraine faktisch keine Marine mehr hat. Seit 2014 haben die Russen alle größeren ukrainischen Kriegsschiffe versenkt, gekapert oder außer Gefecht gesetzt, mit Ausnahme der Fregatte Hetman Sahaidachny, die die Ukrainer Anfang 2022 selbst versenkten, um zu verhindern, dass sie in russische Hände fiel. Die Ukrainer scherzen inzwischen routinemäßig darüber, dass die mächtige russische Schwarzmeerflotte von einer Nation ohne Marine versenkt wurde, aber die russischen Marineoffiziere werden darüber wohl kaum lachen.

Das ukrainische Militär hat bewiesen, dass es in der Lage ist, neue Ausrüstungsgegenstände schnell und mit verheerender Wirkung in sein Arsenal aufzunehmen - ob es sich nun um selbst entwickelte Seedrohnen oder von England und Frankreich gelieferte Raketen handelt. Wenn westliche Regierungen mehr Erfolge auf dem Schlachtfeld sehen wollen, wäre es ein guter Anfang, die Ukraine mit mehr und reichweitenstärkeren Raketen zu versorgen, um Russland weiterhin die Bewegungsfreiheit auf der Krim zu verwehren. Wie dem auch sei, westliche Beobachter sollten aufhören, sich nur auf den Landkrieg zu konzentrieren, und diese bemerkenswerten ukrainischen Erfolge in den Kontext stellen, den sie verdienen. Andernfalls wird es schwieriger als nötig sein, dafür zu plädieren, Kiew die Mittel an die Hand zu geben, die es zur Befreiung seiner Gebiete benötigt.

Zu den Autoren Oz Katerji ist ein britisch-libanesischer freier Journalist, der sich auf Konflikte, Menschenrechte und den Nahen Osten konzentriert. Vladislav Davidzon ist der europäische Kulturkorrespondent von Tablet, Fellow am Eurasia Center des Atlantic Council und Autor von From Odessa With Love.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.