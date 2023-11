Die Welt wird nach dem Krieg zwischen Israel und Hamas nicht mehr dieselbe sein

Von: Foreign Policy

Selbst wenn der Krieg auf den Gazastreifen beschränkt bleibt und bald endet, wird er erhebliche Auswirkungen auf die ganze Welt haben. © afp

Der jüngste Krieg im Nahen Osten wird weitreichende geopolitische Auswirkungen haben.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 08. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Wird der jüngste Gaza-Krieg weitreichende Auswirkungen haben? In der Regel denke ich, dass ungünstige geopolitische Entwicklungen durch verschiedene Gegenkräfte ausgeglichen werden und dass Ereignisse in einem kleinen Teil der Welt in der Regel keine weitreichenden Auswirkungen auf andere Teile der Welt haben. Es kommt zu Krisen und Kriegen, aber in der Regel setzen sich kühlere Köpfe durch und begrenzen ihre Folgen.

Aber das ist nicht immer so, und der derzeitige Krieg in Gaza könnte eine dieser Ausnahmen sein. Nein, ich glaube nicht, dass wir am Rande des Dritten Weltkriegs stehen; es würde mich sogar überraschen, wenn die derzeitigen Kämpfe zu einem größeren regionalen Konflikt führen. Ich schließe diese Möglichkeit nicht völlig aus, aber bisher scheint keiner der Staaten oder Gruppen am Rande (Hisbollah, Iran, Russland, Türkei usw.) daran interessiert zu sein, sich direkt einzumischen, und auch die US-Behörden versuchen, den Konflikt lokal begrenzt zu halten. Da ein größerer regionaler Konflikt noch kostspieliger und gefährlicher wäre, sollten wir alle hoffen, dass diese Bemühungen erfolgreich sind. Aber selbst wenn der Krieg auf den Gazastreifen beschränkt bleibt und bald endet, wird er erhebliche Auswirkungen auf die ganze Welt haben.

Um zu sehen, wie diese Auswirkungen aussehen könnten, ist es wichtig, sich die allgemeine geopolitische Lage vor dem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober ins Gedächtnis zu rufen (eine pointierte Zusammenfassung dieser Bedingungen finden Sie in John Mearsheimers jüngstem Vortrag). Bevor die Hamas angriff, führten die Vereinigten Staaten und ihre Nato-Verbündeten in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Ihr Ziel war es, der Ukraine dabei zu helfen, Russland aus dem Gebiet zu vertreiben, das es nach dem Februar 2022 erobert hatte, und Russland so weit zu schwächen, dass es in Zukunft keine ähnlichen Aktionen mehr unternehmen konnte. Der Krieg verlief jedoch nicht gut: Die ukrainische Gegenoffensive im Sommer war ins Stocken geraten, das militärische Kräfteverhältnis schien sich allmählich zugunsten Moskaus zu verschieben, und die Hoffnung, dass Kiew sein verlorenes Gebiet entweder mit Waffengewalt oder durch Verhandlungen zurückgewinnen könnte, schwand.

Die Vereinigten Staaten führten auch einen faktischen Wirtschaftskrieg gegen China, um zu verhindern, dass Peking die Vorherrschaft in der Halbleiterproduktion, der künstlichen Intelligenz, dem Quantencomputing und anderen Hightech-Bereichen an sich reißt. Washington betrachtete China als seinen wichtigsten langfristigen Rivalen (in der Sprache des Pentagons: die „schreitende Bedrohung“), und die Biden-Administration beabsichtigte, dieser Herausforderung mehr und mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Beamte der Regierung beschrieben ihre wirtschaftlichen Beschränkungen als eng gefasst (d. h. ein „kleiner Hof und ein hoher Zaun“) und betonten, dass sie an anderen Formen der Zusammenarbeit mit China interessiert seien. Der kleine Garten wurde jedoch immer größer, obwohl die Skepsis darüber wuchs, ob der hohe Zaun China daran hindern könnte, zumindest in einigen wichtigen Technologiebereichen an Boden zu gewinnen.

Im Nahen Osten versuchte die Regierung Biden, einen komplizierten diplomatischen Schachzug zu vollziehen: Sie versuchte, Saudi-Arabien von einer Annäherung an China abzubringen, indem sie Riad eine Art formale Sicherheitsgarantie gab und ihm vielleicht Zugang zu sensibler Nukleartechnologie gewährte, im Gegenzug für die Normalisierung der Beziehungen der Saudis zu Israel. Es war jedoch nicht klar, ob die Vereinbarung zustande kommen würde, und Kritiker hatten davor gewarnt, dass das Ignorieren der palästinensischen Frage und das Ignorieren des immer härteren Vorgehens der israelischen Regierung in den palästinensischen Gebieten zu einer Explosion führen könnte.

Dann kam der 7. Oktober. Mehr als 1.400 Israelis wurden brutal getötet, und inzwischen sind mehr als 10.000 Menschen in Gaza – darunter 4.000 Kinder – durch israelische Bombardements ums Leben gekommen. Was diese anhaltende Tragödie für die Geopolitik und die Außenpolitik der USA bedeutet, wird im Folgenden erläutert.

Zunächst einmal hat der Krieg den von den USA geführten saudi-israelischen Normalisierungsbemühungen einen Strich durch die Rechnung gemacht (und die Entwicklung zu stoppen war mit Sicherheit eines der Ziele der Hamas). Dies kann natürlich nicht für immer verhindert werden, da die ursprünglichen Anreize für das Abkommen auch nach Beendigung der Kämpfe in Gaza noch bestehen werden. Dennoch sind die Hindernisse für das Abkommen eindeutig größer geworden, und sie werden weiter zunehmen, je höher die Zahl der Todesopfer wird.

Zweitens wird der Krieg die Bemühungen der USA beeinträchtigen, weniger Zeit und Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten zu verwenden und ihre Aufmerksamkeit und Bemühungen weiter nach Osten in Asien zu verlagern. In einem berühmt gewordenen, von den Ereignissen überholten Artikel in Foreign Affairs (der kurz vor dem Angriff der Hamas veröffentlicht wurde) behauptete der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, dass die „disziplinierte“ Herangehensweise der Regierung an den Nahen Osten „Ressourcen für andere globale Prioritäten freisetzen“ und „das Risiko neuer Konflikte im Nahen Osten verringern“ würde. Wie der vergangene Monat gezeigt hat, hat sich das nicht bewahrheitet.

Es ist eine Frage der Bandbreite: Der Tag hat nur 24 Stunden und die Woche nur sieben Tage, und Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und andere hochrangige US-Beamte können nicht alle paar Tage nach Israel und in andere Länder des Nahen Ostens fliegen und trotzdem anderen Bereichen ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Die Ernennung des Asienspezialisten Kurt Campbell zum stellvertretenden Außenminister mag dieses Problem etwas mildern, aber die jüngste Nahostkrise bedeutet dennoch, dass kurz- bis mittelfristig weniger diplomatische und militärische Kapazitäten für Asien zur Verfügung stehen werden. Ein schwelender interner Aufruhr im Außenministerium – wo Beamte der mittleren Ebene über die einseitige Reaktion der Regierung auf den Konflikt verärgert sind – wird dieses Problem nicht einfacher machen.

Kurz gesagt, der jüngste Krieg im Nahen Osten ist keine gute Nachricht für Taiwan, Japan, die Philippinen oder jedes andere Land, das sich einem wachsenden Druck seitens Chinas ausgesetzt sieht. Pekings wirtschaftliche Probleme haben seine selbstbewussten Aktionen gegen Taiwan oder im Südchinesischen Meer nicht gestoppt, einschließlich eines kürzlichen Zwischenfalls, bei dem ein chinesischer Abfangjäger Berichten zufolge bis auf wenige Meter an einen patrouillierenden US-B-52-Bomber heranflog. Da nun zwei Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer stationiert sind und die Aufmerksamkeit Washingtons darauf gerichtet ist, wird die Fähigkeit, wirksam zu reagieren, wenn sich die Lage in Asien verschlechtert, zwangsläufig beeinträchtigt.

Und vergessen Sie nicht, dass ich davon ausgehe, dass sich der Krieg in Gaza nicht auf den Libanon oder den Iran ausweitet, was die Vereinigten Staaten und andere in eine neue und tödlichere Situation stürzen und noch mehr Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen binden würde.

Drittens ist der Konflikt in Gaza eine Katastrophe für die Ukraine. Der Gaza-Krieg beherrscht die Berichterstattung in der Presse und erschwert es, Unterstützung für ein neues US-Hilfspaket zu mobilisieren. Die Republikaner im Repräsentantenhaus sträuben sich bereits, und eine Gallup-Umfrage, die vom 4. bis 16. Oktober durchgeführt wurde, ergab, dass 41 Prozent der Amerikaner der Meinung sind, die USA würden die Ukraine zu sehr unterstützen, während es im Juni nur 29 Prozent waren.

Das Problem ist jedoch noch größer als das. Der Konflikt in der Ukraine hat sich zu einem zermürbenden Zermürbungskrieg entwickelt, und das bedeutet, dass die Artillerie eine zentrale Rolle auf dem Schlachtfeld spielt. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten waren jedoch nicht in der Lage, genügend Geschütze zu produzieren, um den Bedarf der Ukraine zu decken, so dass Washington gezwungen war, die Lagerbestände in Südkorea und Israel zu plündern, um Kiew im Kampf zu halten. Nun, da sich Israel im Krieg befindet, wird es einige der Artilleriegeschosse oder andere Waffen erhalten, die sonst an die Ukraine gegangen wären. Und was soll Biden tun, wenn die Ukraine immer mehr an Boden verliert oder wenn, Gott bewahre, ihre Armee zusammenbricht? Alles in allem ist das, was in Gaza passiert, keine gute Nachricht für Kiew.

Auch für die Europäische Union ist es eine schlechte Nachricht. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte die europäische Einheit trotz einiger kleinerer Reibereien gestärkt, und der Sturz der autokratischen und störenden Partei Recht und Gerechtigkeit bei den jüngsten polnischen Wahlen war ebenfalls ein ermutigendes Zeichen. Doch der Krieg im Gazastreifen hat die europäischen Gräben wieder aufgerissen: Einige Länder unterstützen Israel vorbehaltlos, andere zeigen mehr Sympathie für die Palästinenser (allerdings nicht für die Hamas). Auch zwischen der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und dem EU-Spitzendiplomaten Josep Borrell ist ein ernsthafter Streit entstanden. Berichten zufolge haben rund 800 EU-Mitarbeiter einen Brief unterzeichnet, in dem von der Leyen für ihre zu einseitige Haltung gegenüber Israel kritisiert wird. Je länger der Krieg andauert, desto größer werden diese Risse. Diese Spaltungen unterstreichen auch Europas diplomatische Schwäche, wenn nicht gar Irrelevanz, und untergraben das übergeordnete Ziel, die Demokratien der Welt in einer mächtigen und effektiven Koalition zu vereinen.

Schlechte Nachrichten für den Westen, aber eine sehr gute Nachricht für Russland und China. Aus ihrer Sicht ist alles, was die Vereinigten Staaten von der Ukraine oder Ostasien ablenkt, wünschenswert, vor allem, wenn sie nur am Rande dabei zusehen können, wie sich der Schaden anhäuft. Wie ich bereits in einer früheren Kolumne anmerkte, liefert der Krieg Moskau und Peking ein weiteres einfaches Argument für die multipolare Weltordnung, die sie seit langem gegenüber einem von den USA geführten System verteidigen. Sie brauchen nur darauf hinzuweisen, dass die Vereinigten Staaten in den letzten 30 Jahren die wichtigste Großmacht waren, die den Nahen Osten verwaltet hat, und die Ergebnisse sind ein katastrophaler Krieg im Irak, eine latente iranische Atomwaffe, die Entstehung des Islamischen Staates, eine humanitäre Katastrophe im Jemen, Anarchie in Libyen und das Scheitern des Osloer Friedensprozesses. Sie könnten hinzufügen, dass der brutale Angriff der Hamas am 7. Oktober zeigt, dass Washington nicht einmal seine engsten Freunde vor schrecklichen Ereignissen schützen kann. Man kann mit jeder dieser Anschuldigungen nicht einverstanden sein, aber sie werden an vielen Orten ein wohlwollendes Publikum finden. Es überrascht nicht, dass russische und chinesische Medienkampagnen den Konflikt bereits nutzen, um gegen die selbsternannte „unverzichtbare Nation“ zu punkten.

Auf längere Sicht werden der Krieg und Amerikas Reaktion darauf den amerikanischen Diplomaten noch lange Zeit als Mühlstein um den Hals hängen. Es gab bereits eine beträchtliche Kluft zwischen den Ansichten der USA und des Westens zur Ukraine-Krise und der Haltung vieler Menschen im globalen Süden, wo die führenden Politiker die russische Invasion nicht unbedingt unterstützten, aber verärgert darüber waren, was sie als Doppelmoral und selektive Aufmerksamkeit seitens der westlichen Eliten ansahen. Die überwältigende Reaktion Israels auf die Angriffe der Hamas vergrößert diese Kluft, zum Teil deshalb, weil das Mitgefühl für die allgemeine Notlage der Palästinenser im Rest der Welt viel größer ist als in den Vereinigten Staaten oder Europa.

Diese Sympathie wird nur zunehmen, je länger der Krieg andauert und je mehr palästinensische Zivilisten getötet werden, vor allem, wenn sich die US-Regierung und einige prominente europäische Politiker so stark auf eine Seite stellen. Ein hochrangiger G-7-Diplomat sagte der Financial Times im vergangenen Monat: „Wir haben die Schlacht im globalen Süden definitiv verloren. Die ganze Arbeit, die wir mit dem globalen Süden [wegen der Ukraine] geleistet haben, ist verloren. … Vergessen Sie die Regeln, vergessen Sie die Weltordnung. Sie werden nie wieder auf uns hören.“ Diese Ansicht mag übertrieben sein, aber sie ist nicht falsch.

Außerdem sind die Menschen außerhalb der bequemen Grenzen der transatlantischen Gemeinschaft beunruhigt über das, was sie als selektive westliche Aufmerksamkeit empfinden. Ein neuer Krieg bricht im Nahen Osten aus, und die westlichen Medien sind völlig davon eingenommen, wobei die großen Zeitungen unzählige Seiten mit Berichten und Kommentaren füllen und die Kabelnachrichtensender stundenlang über diese Ereignisse berichten. Die Politiker überschlagen sich, um zu sagen, was sie zu tun gedenken. Doch in derselben Woche, in der dieser jüngste Krieg ausbrach, meldeten die Vereinten Nationen, dass derzeit rund 7 Millionen Menschen in der Demokratischen Republik Kongo auf der Flucht sind, hauptsächlich als Folge der dortigen Gewalt. Diese Meldung hat kaum Wellen geschlagen, obwohl die Zahl der betroffenen Menschen die Zahl der Opfer in Israel oder Gaza in den Schatten stellt.

Auch dieser Effekt sollte nicht überbewertet werden: Die Staaten des globalen Südens werden trotz ihrer Wut und Verärgerung über die westliche Heuchelei weiterhin ihre eigenen Interessen verfolgen und Geschäfte mit den Vereinigten Staaten und anderen machen. Aber der Umgang mit ihnen wird dadurch nicht einfacher, und wir sollten davon ausgehen, dass sie all unserem Geschwätz über Normen, Regeln und Menschenrechte kaum Beachtung schenken werden. Seien Sie nicht überrascht, wenn mehr Staaten beginnen, China als nützliches Gegengewicht zu Washington zu sehen.

Und schließlich wird diese unglückliche Episode Amerikas Ruf als kompetenter Außenpolitiker nicht gerade aufpolieren. Das Versagen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Israel zu schützen, mag seinen Ruf für immer beflecken, aber auch das außenpolitische Establishment der USA hat diesen Aderlass nicht kommen sehen, und seine bisherige Reaktion hat nicht dazu beigetragen. Wenn dieses jüngste Versagen mit einem unglücklichen Ausgang in der Ukraine einhergeht, werden andere Staaten nicht die amerikanische Glaubwürdigkeit, sondern das amerikanische Urteilsvermögen in Frage stellen. Letzteres ist am wichtigsten, denn andere Staaten werden eher Washingtons Rat befolgen und seiner Führung folgen, wenn sie glauben, dass die US-Führung ein klares Gespür dafür hat, was vor sich geht, dass sie weiß, wie sie reagieren muss, und dass sie ihre erklärten Werte zumindest einigermaßen beachtet. Wenn das nicht der Fall ist, warum sollte man dann amerikanische Ratschläge befolgen?

Zum Autor Stephen M. Walt ist Kolumnist bei Foreign Policy und Robert und Renée Belfer Professor für internationale Beziehungen an der Harvard University. Twitter (X): @stephenwalt

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 8. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.