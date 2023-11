Anklage in New York: Trumps halbe Familie rückt in den Mittelpunkt

Der damalige designierte Präsident Donald Trump nimmt an einer Pressekonferenz mit seinen drei ältesten Kindern - von links Eric Trump, Ivanka Trump und Donald Trump Jr. - im Trump Tower im Januar 2017 teil. © Jabin Botsford/The Washington Post

Der Zivilprozess gegen Donald Trump gefährdet nicht nur die Zukunft des ehemaligen Präsidenten. Auch seine Familie ist involviert.

New York – Donald Trump war an der Wall Street schon seit Jahren ein Außenseiter, als ein Banker aus der Abteilung für Privatvermögen der Deutschen Bank begann, mit seiner Tochter Ivanka zu sprechen. Nach einer Reihe von Treffen schickte der Banker 2011 eine E-Mail an einen Vorgesetzten mit einer wichtigen Information über die Zukunft des Trump-Imperiums.

„Ivanka Trump wird mit Sicherheit ein Kunde werden. Sie ist die offensichtliche Erbin dieses Imperiums“, schrieb die Bankangestellte Rosemary Vrablic, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die Teil einer Akte in einem Zivilprozess gegen Trump ist, der derzeit in New York läuft.



Die Zukunft der Familie, die sich auf ihr Immobilienimperium stützt, schien damals klar zu sein.



Doch Trumps vierjährige Präsidentschaft – und die turbulente Zeit der Ermittlungen sowie der straf- und zivilrechtlichen Verfahren seit seinem Ausscheiden aus dem Amt – haben einen Großteil des Reichtums, der Geschäfte und der Beziehungen der Familie Trump untereinander neu gestaltet.

Ivanka Trump, die einst von Trumps Geschäftspartnern als das wahrscheinlichste seiner Kinder angesehen wurde, um die Trump Organization zu übernehmen, hat sich weitgehend aus dem Rampenlicht der Wirtschaft und der Politik zurückgezogen. Sie hat laut Personen, die sie kennen, gelegentlich gesagt, dass sie sich von den Aufgaben, die sie in Washington erhielt, gestört fühlte. Sie und ihr Ehemann Jared Kushner, die beide als hochrangige Berater im Weißen Haus tätig waren, als ihr Vater im Amt war, verbringen jetzt die meiste Zeit in Miami.

Die Trump-Dynastie: Sohn Eric in der Verantwortung

Heutzutage ist es Trumps zweiter Sohn, Eric, der sich als Executive Vice President der Trump Organization am meisten mit dem Immobiliengeschäft der Familie befasst, während sein ältester Sohn, Donald Trump Jr., nach Aussagen von Wahlkampfberatern mehr an der Politik interessiert ist. Von den dreien spricht Eric Trump jetzt am häufigsten mit seinem Vater, sagen Trump-Berater, da die beiden sich durch die Führung des Familienunternehmens durch den zweiten Trump-Sohn näher gekommen sind. Ein Berater schätzt, dass die beiden jetzt mehrmals täglich miteinander sprechen.



Die Beziehungen zwischen Trump und seinen drei ältesten Kindern werden wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen auf dem Prüfstand stehen, da Donald Jr., Eric und Ivanka im Zivilprozess wegen Betrugs im Zusammenhang mit den Geschäftspraktiken der Trump Organization in New York in den Zeugenstand treten werden. Donald Jr., 45, ist der erste, der am Mittwoch erscheinen soll; Eric Trump, 39, soll am nächsten Tag erscheinen, und Ivanka Trump, 42, am 8. November. Trump selbst wird voraussichtlich am kommenden Montag aussagen.

Trump Tower in New York. Die drei ältesten Kinder des ehemaligen Präsidenten traten alle in die Trump Organization ein, als sie erwachsen wurden, und belegten nebeneinander Büros in dem Wolkenkratzer. © Joe Lamberti/The Washington Post

Die vier Strafverfahren, mit denen Trump getrennt voneinander konfrontiert ist, bedrohen möglicherweise seine Freiheit und könnten sich auf die Wahlen im nächsten Jahr auswirken. Trump ist der Spitzenkandidat der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur. Es geht um Vorwürfe, er habe versucht, eine Präsidentschaftswahl zu manipulieren, geheime Dokumente falsch gehandhabt, die Justiz behindert und eine Schweigegeldzahlung an eine Schauspielerin aus einem Pornofilm veranlasst.

Zivilprozess hat möglicherweise Auswirkungen auf Trumps Familie

In der Klage, die von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, einer Demokratin, eingereicht wurde, wird behauptet, dass Trump, seine Führungskräfte und seine beiden erwachsenen Söhne den Wert von Trumps Nettovermögen von 2011 bis 2021 absichtlich um bis zu 2,2 Milliarden Dollar aufgebläht haben, um bessere Kreditzinsen von Kreditgebern und niedrigere Versicherungsprämien zu erhalten. Das Unternehmen und die Familie Trump haben das Fehlverhalten abgestritten und zum Teil argumentiert, dass Donald Jr. und Eric bei der Erstellung der Erklärungen keine Rolle gespielt hätten.



„Bei all diesen Hexenjagden geht es um den Machtmissbrauch durch radikale Demokraten und Joe Biden, um sich in eine Wahl einzumischen und den politischen Gegner zu verfolgen“, sagte Trumps Sprecher Steven Cheung zu den Fällen.



Der New Yorker Fall ist in gewisser Weise der persönlichste für Trump, sagen Berater. Obwohl er nicht verpflichtet ist, an dem Verfahren teilzunehmen, ist Trump an sieben Verhandlungstagen seit dessen Beginn Anfang Oktober vor Gericht erschienen, obwohl einige Berater dafür plädiert haben, dass er dem Verfahren fernbleibt. Er hat seinen Beratern gesagt, er wolle teilnehmen, weil das Erbe seiner Kinder und die Marke seiner Familie auf dem Spiel stehen. Mehrere ihm nahestehende Personen beschrieben ihn als wütend über den Prozess. „Alles daran macht ihn wütend – einschließlich der Tatsache, dass es seinen Kindern schadet“, sagte ein Berater, der wie mehrere andere unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die Familiendynamik anzusprechen.

„Der Prozess greift seine Identität und seine Familie an. Seine Kinder und das, was er sich über Jahre hinweg aufgebaut hat“, sagte David Urban, ein langjähriger Berater.

Trump-Prozess: Auch die Söhne sind angeklagt

Trumps erwachsene Söhne sind Mitangeklagte und werden wahrscheinlich im Zeugenstand befragt werden, ob sie von Bemühungen wussten oder daran beteiligt waren, den Wert von Firmeneigentum in den Finanzberichten in die Höhe zu treiben. Ivanka Trump wird wahrscheinlich unter anderem zu ihrer Rolle und der Rolle der Deutschen Bank bei der Unterstützung der Trump Organization bei der Umwandlung des Old Post Office in D.C. in ein Luxushotel befragt werden.



Die Kontrolle über zumindest einen Teil des gesammelten Vermögens der Geschwister könnte auf dem Spiel stehen. James hat beantragt, dass ein Richter Trump und seinen drei ältesten Kindern die Führung von New Yorker Unternehmen, den Kauf von Immobilien und die Aufnahme von Krediten untersagt und ihnen eine Geldstrafe von 250 Millionen Dollar auferlegt.



Ein Anwalt von Ivanka Trump reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, und ein Anwalt von Donald Trump Jr. und Eric Trump lehnte eine Stellungnahme ab.



„Meiner Meinung nach war Donald Trump verärgerter darüber, dass die PGA Tour das Turnier aus Bedminster weggenommen hat, als dass er angeklagt wurde, weil es die Marke und den Namen getroffen hat“, sagte Urban und bezog sich dabei auf Trumps Golfclub in Bedminster, N.J. „Das ist es, was ihm wichtig ist... das Imperium, das ich aufgebaut habe.“



Eine Familie auf dem Prüfstand

Trumps erste drei Kinder traten alle in sein Unternehmen ein, als sie erwachsen wurden. Sie bewohnten nebeneinander gläserne Büros im Trump Tower und wurden berühmt, als sie in Episoden der Reality-Show „The Apprentice“ auftraten.



Jeder übernahm unterschiedliche Aufgaben im Unternehmen, wobei Eric sich auf den Bau und die Verwaltung und Donald Jr. auf die Vermietung konzentrierte. Ivanka arbeitete im Unternehmen, schrieb ein Geschäftsbuch und gründete ihre eigene Bekleidungs- und Accessoire-Linie. „Damit hat sie großartige Arbeit geleistet“, prahlte Trump in seiner Aussage vor dem Generalstaatsanwalt.



Beide spielten eine Rolle in seiner Präsidentschaftskampagne 2016 und während seiner Präsidentschaft, wobei Ivanka Trump ein Büro im zweiten Stock des Weißen Hauses bezog und ihr Ehemann Kushner ebenfalls als leitender Berater tätig war. Donald Jr. wurde zu einem der wertvollsten Stellvertreter des Wahlkampfs, so Berater. Er hat zwei Bücher geschrieben und tritt nun häufig in konservativen Medien auf, um zur MAGA-Basis zu sprechen und bezahlte Reden zu halten.



Aber Trumps Kinder waren laut mehreren Wahlkampfberatern nicht so sehr in seine aktuelle Bewerbung um die Präsidentschaft involviert. Drei Personen, die dem ehemaligen Präsidenten nahestehen, sagten, dass Donald Jr. das meiste Interesse hat und dass die Familienmitglieder wahrscheinlich als Stellvertreter bei den allgemeinen Wahlen dienen werden. Kushner, Trumps wichtigster Berater im Jahr 2016 und 2020, hat sich nur gelegentlich bei den Mitarbeitern der Kampagne gemeldet.



„Die Präsidentschaft war für jeden in der Familie auf einer gewissen Ebene schmerzhaft. Sie haben Vorladungen, Anwaltsrechnungen, Untersuchungen, Zeugenaussagen, schreckliche Nachrichten, das ständige Rampenlicht“, sagte eine Person mit direktem Wissen über die Familiendynamik. „Sie sind zwar berühmt aufgewachsen, aber so war es nicht. So etwas hatten sie noch nie erlebt.“



Trump-Clan sieht „Feinde an jeder Ecke“

Die rechtliche Prüfung, der sich Trump ausgesetzt sieht, hat begonnen, sich auch auf seine Familie auszuwirken. In dem Bundesverfahren im Zusammenhang mit Trumps Bemühungen, die Wahl zu annullieren, forderte beispielsweise eine Vorladung der Sonderstaatsanwaltschaft Zeugen auf, alle Dokumente im Zusammenhang mit mehreren Familienmitgliedern vorzulegen, wie aus einer von der Washington Post eingesehenen Kopie hervorgeht.



Eine Person, die mit dem Unternehmen zusammengearbeitet hat, sagte, die Familie sei konspirativer geworden und habe nun Angst vor „Feinden an jeder Ecke“.



Ivanka und Donald Jr. sind nach Florida gezogen und haben ihre eigenen Häuser in der Nähe von Mar-a-Lago bezogen, wo Trump während der Wintermonate wohnt. Auch Eric Trump hat 2022 ein Haus in Florida gekauft und den Staat zu seinem Wohnsitz erklärt.

Die wichtigste Veränderung in Trumps Familienleben nach der Präsidentschaft war der Rückzug seiner Frau und seiner älteren Tochter aus der Öffentlichkeit. Ivanka Trump nahm nicht an der offiziellen Ankündigung der Wiederwahl ihres Vaters im November letzten Jahres teil und schrieb stattdessen auf Instagram, dass sie „nicht vorhabe, sich in die Politik einzumischen“.



„Während ich meinen Vater immer lieben und unterstützen werde, werde ich dies in Zukunft außerhalb der politischen Arena tun“, schrieb sie.



Ivanka muss persönlich Aussagen

Sie hat versucht, eine Aussage in dem New Yorker Fall zu vermeiden. Ihr Anwalt Bennet Moskowitz sagte letzte Woche vor Gericht, dass sie seit ihrem Ausscheiden aus dem Weißen Haus nur noch sporadisch das Unternehmen besuche und ein- oder zweimal im Jahr vorbeikomme, um ihre Familie und Mitarbeiter zu begrüßen.



Trumps Anwalt Christopher Kise argumentierte, dass sie, falls sie zur Aussage gezwungen würde, zumindest die Möglichkeit haben sollte, aus der Ferne auszusagen, damit sie ihre Kinder und ihr Familienleben in Florida nicht verlassen müsste. Der Richter lehnte die Anträge ab und wies sie an, persönlich auszusagen.



Auch Ehefrau Melania Trump hat sich weitgehend aus dem Wahlkampf herausgehalten und das Rampenlicht gemieden, während andere Kandidaten ihre Ehepartner aufmarschieren ließen. Sie nahm an Trumps Wahlkampfauftakt teil, und Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagen, dass sie gelegentlich mit seinen Wahlkampfberatern in Kontakt stand. Aber man sieht sie nur selten in der Öffentlichkeit.



Ein Geschäft im Wandel

So wie sich die Beziehungen zwischen Trump und seinen Kindern verändert haben, so hat sich auch die Art des Geschäfts verändert, das sie alle reich gemacht hat.



Der dreistöckige Palast im Trump Tower, der einst Trumps persönliches und berufliches Leben bestimmte, steht heute weitgehend leer, und er geht nur noch gelegentlich in sein New Yorker Büro, das einst der Mittelpunkt seines Lebens war. Vor Beratern hat er geschimpft, dass sich die Stadt verändert habe und dass er in New York niemals so behandelt worden wäre, bevor er für das Präsidentenamt kandidierte.



Ein großer Teil seiner Finanzanlagen befindet sich jedoch nach wie vor in New York, was sie in dem Zivilprozess besonders angreifbar macht.



Aus Trumps jüngstem Finanzbericht, der beim U.S. Office of Government Ethics eingereicht wurde, geht hervor, dass er in New York Immobilien besitzt, darunter den Trump Tower und Eigentumswohnungen in der Park Avenue, die mindestens 387 Millionen Dollar wert sind und ein jährliches Einkommen von mehr als 59 Millionen Dollar generieren.



Insgesamt beruht Trumps Reichtum weniger auf dem Immobilienimperium, für das er einst bekannt war, als vielmehr auf Unternehmen, die seine politische Popularität in Dollar umwandeln, so die Offenlegung.



In einer Erklärung bezeichnete Trumps Sprecher ihn als eine „amerikanische Erfolgsgeschichte“, die „die am meisten verehrten und preisgekrönten Immobilien auf der ganzen Welt“ geschaffen habe. Er sagte, die Geschwindigkeit, mit der Trumps NFTs und seine Bücher verkauft wurden, sei ein Zeichen dafür, dass er „ein erfolgreicher Geschäftsmann“ sei.



Ein Familienunternehmen auf dem Prüfstand

Es ist Trumps Immobiliengeschäft, das in dem New Yorker Fall vor Gericht steht, und die Rolle, die er und seine Söhne dabei spielten, wird voraussichtlich ab dieser Woche im Mittelpunkt stehen.



Bei seiner ersten Aussage vor dem Generalstaatsanwalt berief sich Trump mehr als 400 Mal auf sein Recht, aus Angst vor Selbstbelastung keine Fragen zu beantworten, und machte bei jeder Frage davon Gebrauch.



In einer späteren Befragung wich er Fragen darüber aus, warum er die Aussagen von Sachverständigen ignorierte, die ihm mitteilten, dass die Immobilien weniger wert seien, als er behauptete, und sagte: „Gutachter haben Recht und Unrecht. Jeder weiß das.“



Zu den Autoren Jonathan O'Connell ist ein Reporter mit Schwerpunkt auf Untersuchungen. Er hat über wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbeimmobilien und die Geschäfte von Präsident Donald Trump berichtet. Er arbeitet seit 2010 für die Post. Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. Shayna Jacobs ist Reporterin für Bundesgerichte und Strafverfolgung im Team für nationale Sicherheit bei der Washington Post, wo sie über die südlichen und östlichen Bezirke von New York berichtet Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again" und die Republikanische Partei berichtet.

Eric Trump, der das Unternehmen tagtäglich leitet, hat einige Male an der Verhandlung teilgenommen und betrat den Gerichtssaal oft in Begleitung seines Vaters, einer Schar von Anwälten und Agenten des Secret Service.

Mehrere der Finanzberichte, um die es in dem Verfahren geht, wurden während seiner Amtszeit erstellt, und die Staatsanwaltschaft hat Eric Trump vorgeworfen, seine Rolle nicht offengelegt zu haben.



Am 19. Oktober sagte einer der von der Trump Organization beauftragten Gutachter, David McArdle von der Immobilienfirma Cushman & Wakefield, aus, dass er ein vertrautes Verhältnis zu Eric Trump hatte, und sagte, die beiden hätten E-Mails ausgetauscht und miteinander telefoniert, während seine Firma die Gutachten erstellte.



Die Staatsanwaltschaft zeigte daraufhin ein Video von Eric Trumps eidesstattlicher Aussage vom März, in dem der Sohn des Präsidenten behauptete, der Gutachter sei im Grunde ein Fremder. Auf dem Video ist Eric Trump zu sehen, wie er mit angespannter Miene in den Dokumenten wühlt.



„Ich erkenne den Namen hier kaum wieder“, sagte er. Auf die Frage eines Mitglieds von James‘ Team im Zeugenstand, ob diese Bemerkung zutreffend sei, antwortete McArdle mit „Nein“.

Trump-Dynastie: Die ehemalige „First Family“ und ihre Mitglieder Fotostrecke ansehen

In seiner Aussage im März beschrieb sich Eric Trump als „Betonkopf“, dem sein Vater die Verwaltung der Entwicklung und der Immobilien anvertraute, anstatt die Bücher des Unternehmens zu überwachen oder den Wert der Immobilien zu bestimmen.



„Ich bin kein Buchhalter. Ich bin kein Wirtschaftsprüfer. Ich bin kein Bewertungsexperte“, sagte er. „Ich erhebe nicht den Anspruch, eines dieser Dinge zu sein. Ich betreibe Immobilien. Ich baue Immobilien. Das ist es, was ich tue“, sagte er.



Obwohl Ivanka Trump zunächst als Angeklagte im Fall James genannt wurde - ein Anwalt aus James‘ Team erklärte kürzlich, dass sie „nach wie vor sehr stark mit der Trump Organization verflochten“ sei -, argumentierten ihre Verteidiger erfolgreich, dass es keine Beweise dafür gebe, dass sie in dem für den Fall relevanten Zeitraum an Transaktionen beteiligt war. Ein Berufungsgericht wies im Juni alle Klagen gegen sie ab.



Eine offene Frage ist, ob Trump und seine Söhne das Unternehmen an Ivanka Trump übertragen oder verkaufen könnten, falls der Fall dazu führen sollte, dass sie zum Rücktritt gezwungen werden - und ob sie Interesse an einer Rückkehr ans Ruder hätte.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 01. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und gekürzter Fassung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.