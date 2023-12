In Las Vegas gesichtet: Trumps Anwältin ersetzt Melania an Donalds Seite

Von: Daniel Dillmann

Anwältin Alina Habba vor dem Gerichtssaal, in dem sie Donald Trump verteidigt. © IMAGO/PETER FOLEY

Melania Trump meidet ihren Ehemann Donald. Dafür begleitet ihn seine Anwältin, der in den USA bereits hohe Ambitionen unterstellt werden.

Las Vegas – Der Samstagabend (16. Dezember) dürfte für Donald Trump nicht nach Wunsch verlaufen sein. Colby Covington, Trump-Fan und MMA-Kämpfer in der Ultimate Fighting Championship (UFC), verlor den Titelkampf im Weltergewicht gegen Leon Edwards. So kam es auch nicht zum angeblich geplanten Auftritt des Ex-Präsidenten im Octagon von Las Vegas – wo Covington Trump im Jahr der US-Wahl gerne medienwirksam den Weltmeistergürtel umgehängt hätte.

Auf diesen Moment musste Trump ebenso verzichten wie auf die Begleitung seiner Ehefrau. Melania Trump meidet seit Monaten das Rampenlicht. Auftritte mit ihrem Mann sind zur absoluten Seltenheit geworden. An den mitunter blutigen Veranstaltungen der UFC scheint die ehemalige First Lady ohnehin kein Interesse zu haben. Während Trump regelmäßig Gast bei der UFC ist und in der Regel neben Verbandspräsident Dana White sitzen darf, meidet Melania die Kampfsport-Events.

Donald Trump zu Gast bei der UFC in Las Vegas. © SEAN M. HAFFEY/AFP

Donald Trump nimmt Anwätin statt Melania mit nach Las Vegas

Doch ganz auf weibliche Begleitung verzichten musste Donald Trump auf der testosterongeschwängerten Veranstaltung nicht. Statt Melania begleitete Alina Habba den möglichen Kandidaten der Republikaner für die US-Wahl 2024. Habba ist Trumps Anwältin. Sie vertritt den Ex-Präsidenten unter anderem in seinem Zivilprozess in New York. Dort sorgte sie mehrfach mit Presseerklärungen vor dem Gerichtssaal für mediale Aufmerksamkeit und Aufregung unter Trumps Anhängern wie Gegnern.

Nun begleitete die 39 Jahre Anwältin ihren Mandanten also nach Las Vegas. Habba selbst dokumentierte den Ausflug in mehreren Beiträgen in den sozialen Medien. Im Gegensatz zu Melania Trump scheint Habba Donalds Vorliebe für Kampfsport zu teilen. Laut der New York Post war Habba bereits im November Gast der UFC. Stolz präsentierte die Anwältin dort ihre Handtasche, verziert mit dem Akronym MAGA (Make America Great Again), und eine Halskette mit den Buchstaben FJB - laut der Boulevardzeitung die Abkürzung für „Fuck Joe Biden“.

Trumps Anwältin tritt auf Wahlkampfveranstaltungen auf

Auch auf Wahlkampfveranstaltungen Trumps tritt die Rechtsanwältin mittlerweile auf. In Phoenix (Arizona) versprach Habba dem johlenden Publikum, US-Präsident Biden und seine Verbündeten vor Gericht zu zerren, sobald Trump wieder ins Weiße Haus eingezogen sei. „Sie haben noch ein Jahr Zeit, dann werden wir ihre Taten unter die Lupe nehmen“, drohte Habba, die zugleich eigene politische Ambitionen andeutete. Sie prophezeite dem Trump-Anhang: „Ich sage Ihnen gleich, wenn ich in Washington bin, werde ich unerbittlich sein.“

Welche Rolle sie in der Hauptstadt der USA zu spielen gedenkt, darüber sagte die erfolgreiche Anwältin und Firmengründerin nichts. Politische Ämter bekleidete die nach eigenen Aussagen tief religiöse und zweimal verheiratete Katholikin Habba bislang nicht.

Zur Person: Alina Habba

Name Alina Saad Habba Alter 39 Jahre (geboren am 25. März 1984) Beruf Rechtsanwältin Position Gesellschafterin bei Habba, Madaio & Associates LLP Ehepartner Matthew Eyet (2011-2019), Gregg Reuben (seit 2020)

Alina Habba vertritt und Donald Trump und feilt an politischer Karriere

Bis es so weit ist, dürfte Habba sowieso noch einiges zu tun haben. Vier strafrechtliche Anklagen liegen laut dem US-Nachrichtenportal Mediaite aktuell gegen Donald Trump vor. In allen vier vertritt ihn unter anderem Alina Habba. Sie wird also noch viel Gelegenheit haben, „draußen vor Gericht in ein Mikrofon zu schreien“, wie sie laut der konservativen US-Zeitung Washington Examiner über sich selbst sagte. Nebenbei kann die ambitionierte Anwätin weiter an ihrer politischen Karrieren feilen. (dil)