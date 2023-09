Trump schwänzt TV-Debatte und trifft stattdessen streikende Arbeiter

Von: Stefan Krieger

Donald Trump trifft streikene Fabrikarbeiter - ein Termin, der bereits im Vorfeld Kopfschütteln auslöst. Alles zu Trumps Wahlkampf im News-Ticker.

Washington D.C. - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden die republikanischen Präsidentschaftskandidaten in der Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley, Kalifornien, in der zweiten TV-Vorwahldebatte gegeneinander antreten.

Die Veranstaltung wird von Stuart Varney und Dana Perino von Fox News sowie von Ilia Calderón von Univision moderiert. Sieben Kandidaten haben nach Angaben ihrer Wahlkampfteams bestätigt, dass sie teilnehmen werden – aber der Spitzenkandidat der Republikaner und ehemalige Präsident Donald Trump ist nicht darunter.

Stattdessen wird Trump eine Rede vor Automobilarbeitern in Detroit halten, wo sich der Streik der United Auto Workers (UAW) verschärft und sich am vergangenen Freitag weitere 5600 Arbeiter der Aktion angeschlossen haben. US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, dass er sich den Streikposten der UAW-Mitglieder in Michigan anschließen wird, um „in Solidarität mit den Männern und Frauen der UAW zu stehen, die für einen fairen Anteil an den Werten kämpfen, die sie mit geschaffen haben“.

Donald Trump kuschelt im Wahlkampf auch mit der US-Flagge, wenn es der Sache dienlich ist. © IMAGO/Zach Boyden-Holmes/The Register

Streik der Autobauer: Ron DeSantis still, Trump nutzt die Stunde

Im Gegensatz zu einigen seiner Konkurrenten hat Ron DeSantis, der laut Umfragen Trumps engster Herausforderer für die republikanische Nominierung ist, es weitgehend vermieden, sich zum UAW-Streik zu äußern. In einem Gespräch mit dem Fernsehsender KCCI in Iowa sagte er jedoch, dass die Unterstützung der Regierung Biden für Elektroautos „ein Beispiel dafür ist, dass die Regierung versucht, dem privaten Sektor etwas aufzuzwingen, das nicht gut für die Unternehmen ist und am Ende zu weniger Arbeitsplätzen in der Industrie führen wird.“

In einem Interview mit Fox News am 16. September deutete die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, an, dass die Regierung Biden den gewerkschaftlichen Kampfgeist gefördert habe, und forderte die Regierung auf, sich aus dem UAW-Streit herauszuhalten.

„Wenn man einen gewerkschaftsfreundlichen Präsidenten hat, der sich damit brüstet, die Gewerkschaften zu stärken, dann bekommt man genau das“, sagte Haley. „Und ich sage Ihnen, wer dafür bezahlt: die Steuerzahler … Die Gewerkschaft fordert eine 40-prozentige Erhöhung, [und] die Unternehmen haben mit einer 20-prozentigen Erhöhung geantwortet, ich denke, jeder Steuerzahler würde sich über eine 20-prozentige Erhöhung freuen und das toll finden. Ich denke nicht, dass sich die Regierung hier einmischen sollte.“

Donald Trump: Biden kann nicht einmal „zwei Sätze zusammensetzen“

Was aber führt Donald Trump nach Michigan? So ganz klar ist das nicht, wie seine Äußerungen aus der Vergangenheit zeigen. In einem Posting auf seiner Website Truth Social kritisierte Trump Elektrofahrzeuge und behauptete, die UAW-Mitglieder würden „getoastet“, wenn ihre Führer nicht ihn, Donald Trump, unterstützten.

„Der krumme Joe Biden hatte nicht die Absicht, die Autobauer zu besuchen, bis ich ankündigte, dass ich nach Michigan reisen werde, um bei ihnen zu sein und ihnen zu helfen. Tatsächlich hat der krumme Joe sie mit seinem lächerlichen Elektroauto-Hoax verraten. Das war nicht Bidens Idee, er kann nicht einmal zwei Sätze zusammensetzen. Es war die Idee der linksradikalen Faschisten, Marxisten und Kommunisten, die ihn kontrollieren und die damit UNSER LAND ZERSTÖREN!“

„Wenn die UAW-Führung mich nicht unterstützt und wenn ich die Wahl nicht gewinne, sind die Arbeiter getoastet, und unsere großartigen Trucker werden folgen. Der korrupte Joe Biden ist der korrupteste und inkompetenteste Präsident in der Geschichte der USA. Wenn er die Energie aufbringen kann, hier aufzutauchen, sagen Sie ihm, dass er stattdessen an die Südgrenze gehen und die Autoindustrie in Ruhe lassen soll!“

Biden besucht streikende Arbeiter in Detroit

Biden hat den im Bundesstaat Michigan streikenden Arbeitern der Autoindustrie unterdessen seinen Solidaritätsbesuch abgestattet. Biden traf am Dienstag (26. September) im Großraum Detroit in der Gewerkschaft UAW organisierte Arbeiterinnen und Arbeiter und besuchte damit als erster amtierender Präsident der US-Geschichte einen Streikposten. „Ihr verdient die bedeutende Lohnerhöhung, die ihr braucht, und weitere Leistungen“, sagte der Präsident durch ein Megafon.

Bei den Streikenden kam der Besuch des Präsidenten gut an. „Das ist riesig“, sagte Patrick Smaller vor einem Ford-Werk. „Er glaubt an das, für das wir eintreten.“ Tiara Conner bezeichnete den Biden-Besuch als „großartig“. Das dürfte Donald Trump wahrscheinlich nicht so gut gefallen haben. (skr)