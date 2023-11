Ex-Weggefährten warnen vor Trumps Comeback: „Eine klare und gegenwärtige Gefahr“

Von: Sonja Thomaser

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA. © Frank Franklin II/dpa

Eine Ex-Mitarbeiterin warnt vor einer erneuten Präsidentschaft Donald Trumps. Auch andere aus Trumps engstem Umfeld sehen in ihm eine Bedrohung.

Washington D.C. – Dass Donald Trump bei der US-Wahl 2024 erneut Präsident wird, ist kein unrealistisches Szenario mehr. Der Republikaner liegt laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der New York Times und des Siena College in Umfragen in fünf der sechs wichtigsten Swing States vor dem amtierenden Präsidenten Joe Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada und Pennsylvania.

Diese Vorstellung macht nicht nur den Demokraten Angst. Alyssa Farah Griffin, eine Republikanerin, die in der Trump-Administration im Weißen Haus gearbeitet hat, erklärte laut Newsweek, sie habe große Angst vor dem Gedanken, dass der ehemalige Präsident erneut ins Oval Office einziehen könnte.

Donald Trump erneut US-Präsident? Eine der schärfsten Kritikerinnen warnt

Griffin, die Trumps Direktorin für strategische Kommunikation im Weißen Haus war, äußert in ihrer Rolle als Co-Moderatorin der ABC-Sendung „The View“ ihre Meinung zum ehemaligen Präsidenten. Sie gibt auch politische Kommentare für verschiedene Medien ab und steht Trump seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus scharf kritisch gegenüber.

In einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, teilte Griffin nun erneut ihre Gedanken zu Trumps Wahlkampf 2024 mit. Sie bezog sich dabei auf das neue Buch „Tired of Winning: Donald Trump and the End of the Grand Old Party“ des Chefkorrespondenten von ABC News in Washington, Jonathan Karl.

„Ich habe ein Vorabexemplar von Jon Karls neuem Buch ‚Tired of Winning‘ bekommen und es zeichnet ein beängstigendes Bild eines zunehmend isolierten, aus den Fugen geratenen Trump, der von denen umgeben ist, die ihn nicht herausfordern wollen. Es ist eine Pflichtlektüre. Es ist erschreckend, daran zu denken, dass er wieder POTUS werden könnte“, schrieb Griffin auf X.

Sinkende Umfragewerte für Trump Anfang 2024 möglich

Im August hatteGriffin mit Jake Tapper von CNN über Trumps Wahleinmischung in Georgia und den dazugehörigen Prozess gesprochen und gemutmaßt, dass Trump in den ersten Monaten des Jahres 2024 möglicherweise sinkende Umfragewerte erleben werde.



„Das Trump-Team ist besorgt über diese Reihe von Ereignissen, bei denen möglicherweise von Januar bis März zwei verschiedene Prozesse verhandelt werden. Er hat enorm und bemerkenswert von diesen Anklagen, den Umfragen und seiner Spendensammlung profitiert“, sagte die ehemalige Trump-Beraterin laut Newsweek. „Ich denke jedoch, dass man einen Rückgang im neuen Jahr sehen wird, die Wahlkämpfe werden in vollem Gange sein, sie werden bei der Iowa-Fraktion zur Sprache kommen. Möglicherweise kann er aufgrund von Verhandlungsterminen nicht an Veranstaltungen teilnehmen.“

Trump hatte Griffin bereits zuvor ins Visier genommen. In einem Post bei Truth Social im Mai nannte er seine frühere Beraterin „Schmuddel“, „Verlierer“ und „Hinterbänklerin“, nachdem sie sich zu Trumps Auftritt in einer CNN-Sendung geäußert hatte. Griffin hatte gesagt: „Amerika konnte gestern Abend sehen, wer er ist: ein schimpfender, tobender Verrückter.“

Trumps zweite Amtszeit eine „klare und gegenwärtige Gefahr“

Eine Reihe weiterer prominenter Republikaner warnte die Wahlberechtigten davor, was es für die USA bedeuten könnte, wenn Trump im Jahr 2024 tatsächlich gewinnt.



Am Samstag (11. November) schrieb Michael Steele, der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees (RNC), in einem Artikel für den britischen Guardian, dass Trump eine „Bedrohung“ sei und dass eine zweite Amtszeit „eine klare und gegenwärtige Gefahr darstellt“.

„Er ist eine Bedrohung und ich nehme ihn beim Wort. Wenn ein Kandidat zu seiner Basis sagt: ‚Ich bin eure Vergeltung‘, ist das nicht gut für den Rest von uns. Die Menschen müssen ihren Kopf aus ihrem Hintern ziehen, wenn es um diese Bedrohung geht“, mahnte Steele.

Trump als Gefahr für die US-Verfassung

Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen warnte kürzlich davor, dass eine zweite Amtszeit Trumps die US-Verfassung und die First-Amendment-Rechte der Menschen gefährden könne. „Donald machte mich zum allerersten politischen Gefangenen, der in diesem Land festgehalten wurde, weil ich es versäumt hatte, auf ein verfassungsmäßiges Recht des ersten Verfassungszusatzes zu verzichten“, sagte Cohen in einem MSNBC-Interview. „Lassen Sie mich eines ganz klar sagen: Ich werde nicht der Letzte sein, wenn er tatsächlich ins Amt kommt.“ (Sonja Thomaser)