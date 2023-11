„Das war ein Debakel“: Aussage unter Eid könnte Trump teuer zu stehen kommen

Donald Trump macht im Zivilprozess in New York ein „erstaunliches Eingeständnis“. Hat er damit offen zugegeben, betrogen zu haben?

New York – Donald Trump war mal wieder in seinem Element. Der frühere US-Präsident nutzte seinen Auftritt vor Gericht in New York, um Werbung in eigener Sache zu machen. Richter Arthur Engoron wirkte mitunter verzweifelt. „Das ist keine Wahlkampfveranstaltung“, sagte er an einer Stelle. „Bitte nur Antworten auf Fragen, keine Reden.“

Donald Trump kümmerte das alles herzlich wenig. Immer wieder geriet er mit dem Richter aneinander, holte zu ausschweifenden Erklärungen aus, sprach von einem „sehr unfairen“ und „verrückten“ Prozess. Auch als Engoron Trumps Anwalt Christopher Kise aufrief, seinen Mandanten „unter Kontrolle“ zu bringen, änderte sich nichts. Donald Trump ließ sich nicht aufhalten.

Donald Trump räumt vor Gericht ungenaue Schätzungen ein

Bei seinen Fans dürfte Trumps Auftritt gut angekommen sein. Doch zunächst einmal geht es in dem Prozess um die juristischen Folgen für den 77-Jährigen. Hier sieht es nun so aus, als könnte ihn seine Aussage durchaus in die Bredouille bringen. „Trotz all des Dramas und des Spektakels war das im Grunde genommen ein Debakel“, sagte zum Beispiel Justizexperte Elie Honig im TV-Sender CNN.

Tatsächlich räumte Donald Trump ein, bei der Bewertung von Immobilien ungenau vorgegangen zu sein. Im Zeugenstand erklärte Trump, seine Firma habe unter anderem sein Anwesen in Mar-a-Lago und den Golfplatz Doral in Florida unterbewertet und seine Wohnung im Trump Tower überbewertet. Trump versuchte dabei, die Bedeutung der Schätzungen herunterzuspielen. Laut Staatsanwaltschaft wurde die Schätzungen jedoch aufgeblasen, um bessere Finanzierungsbedingungen zu erhalten. „Es war nicht wichtig. Sie haben es wichtig gemacht, aber es war nicht wichtig“, sagte Trump dazu.

Donald Trump macht kolossales Eingeständnis

Als noch gravierender könnte sich allerdings eine andere Aussage erweisen. Als ihm ein Kreditvertrag vorgelegt wurde, den er 2012 mit der Deutschen Bank unterzeichnet hatte, erklärte Trump, dass seine fehlerhaften Finanzberichte dazu gedacht waren, Banken dazu zu bewegen, ihm Geld zu leihen. Viele Fachleute argumentierten daraufhin in den sozialen Medien, dass Trump damit den Betrug eingestanden habe.

Tatsächlich ist das Eingeständnis der Schlüssel zum Fall der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft, die beweisen will, dass Trump Banken und Versicherungen getäuscht hat, indem er sein Nettovermögen massiv überbewertet hat. Trump gab im Zeugenstand im Wesentlichen zu, dass diese Finanzdokumente mit der ausdrücklichen Absicht erstellt worden seien, um die Kreditvergabe anzuregen. Aufgrund der überhöhten Bewertungen war sein Imperium wahrscheinlich in der Lage, sich Kredite zu weitaus niedrigeren Zinssätzen zu sichern.

Fachleute stürzen sich auf Trumps Aussage zur Deutschen Bank

Entsprechend fielen die Reaktionen von Fachleuten aus. „Trump hat gerade seine Absicht zugegeben, ‚Kreditvergaben anzuregen‘“, kommentierte die Rechtsanwältin Amee Vanderpool auf der Online-Plattform X Trumps Aussage. „Fügen Sie dies den ungenauen Zahlen hinzu, und Sie haben die grundlegenden rechtlichen Elemente des Betrugs bewiesen.“ Katie Phang sah es genauso: „Ein KRITISCHES Eingeständnis von Trump, da er zugibt, dass die ABSICHT dieser finanziellen Darstellungen darin bestand, Kreditgeber davon zu überzeugen, Geld zu leihen“, schrieb die Anwältin und MSNBC-Moderatorin.

Joyce Vance, Rechtsanwältin und ehemalige Bundesanwältin, bezeichnete Trumps Äußerungen als „ein erstaunliches Eingeständnis“, das gegen ihn verwendet werden könnte. Der ehemalige Bundesanwalt Andrew Weissmann verwendete in seiner Nachricht ausschließlich Großbuchstaben: „Eilmeldung: Die Staatsanwaltschaft bringt Trump dazu, einzuräumen, dass die Geschäftsberichte und Trumps persönliche Garantie Banken dazu bewegen sollten, Geld zu verleihen. Wichtigster Aspekt in diesem Betrugsfall.“

Welche Strafen Donald Trump im Betrugsprozess in New York drohen

In dem Prozess, in dem auch Trumps Kinder Ivanka Trump, Eric Trump und Donald Trump Jr. angehört werden, geht es vor allem um das Strafmaß. Richter Arthur Engoron hatte bereits im September geurteilt, dass Trump und sein Familienunternehmen Immobilienbewertungen aufgebläht haben und wegen Betrugs haftbar gemacht werden könnten. Die Staatsanwaltschaft fordert unter anderem mindestens 250 Millionen Dollar Strafe und ein Geschäftsverbot im US-Bundesstaat New York für Trump und seine Kinder. (cs)