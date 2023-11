Auf einmal flirtet Trump mit „Black Lives Matter“-Bewegung

„Sie hassen unser Land“, warf Trump 2020 der BLM-Bewegung vor. Nun feiert er die angebliche Unterstützung der Gruppe. Was ist inzwischen passiert?

Washington DC - Der ehemalige Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die Unterstützung, die er von einem Black Lives Matter-Aktivisten erhalten hat, angepriesen. Fälschlicherweise behauptete Trump, dass er von der Gruppe, die er seit Jahren anprangert und der er Gewalt vorwirft, eine breitere Unterstützung erfährt.

Trump schrieb am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, er habe mit Mark Fisher - dem Mitbegründer von Black Lives Matter Rhode Island - gesprochen und sei „sehr geehrt, seine und die Unterstützung von BLM zu haben“. Er wiederholte auch seine häufige Behauptung, dass er „mehr für Schwarze Menschen getan hat als jeder andere Präsident“.

Donald Trump und Black Lives Matter gehen aufeinander zu

Fisher, ein ehemaliger Demokrat, der die in Maryland ansässige BLM Inc. gegründet hat, brachte kürzlich seine Unterstützung für Trump zum Ausdruck und sagte gegenüber Fox News: „Wir sind nicht dumm... . . Wir verstehen, wann jemand für uns ist und wann nicht, und es ist offensichtlich, dass die Demokratische Partei nicht für uns ist.“

BLM Inc. erklärt auf ihrer Website, dass sie „nicht mit einer anderen Black Lives Matter-Bewegung verbunden ist“ und dass sie „nicht politisch ausgerichtet oder getrieben ist und sich auch keiner bestimmten politischen Partei oder Politik anschließt.“

Der Gründer von Black Lives Matter Rhode Island, Gary Dantzler, sagte WPRI, er sei „angewidert“ von Fishers Äußerungen und dass Fisher „Black Lives Matter nicht repräsentiert“. Er sagte in einem separaten Interview mit dem Providence Journal, dass Fisher „absolut nicht“ ein Mitbegründer von Black Lives Matter Rhode Island sei, aber dass er für ein paar Monate als Anwalt für die Gruppe gearbeitet habe.

Donald Trump als „Publicity Gag“ bezeichnet

Black Lives Matter RI PAC - eine Organisation, die von Black Lives Matter Rhode Island getrennt ist - veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung mit der nationalen Black Lives Matter-Organisation. Obwohl es keine Verbindung zwischen ihnen gibt, versuchten sie klarzustellen, dass Fisher nicht mit ihren Gruppen verbunden ist. Dessen Unterstützung von Trump sei ein „Publicity-Gag“ und Fisher selbst ein „Hochstapler“.

Donald Trump will wieder Präsident werden. Dafür ist er offenbar bereit, aus alten Feindschaften neue Freundschaften zu machen.

„Jeder kann eine Organisation gründen und ihr die Worte Black Lives Matter hinzufügen, um zu versuchen, das Wasser unserer Bewegung zu trüben, wie es Mark Fisher getan hat“, so die Gruppen in der gemeinsamen Erklärung. „Seine Organisation ist illegitim und hat nichts mit der rechtschaffenen BLM-Gemeinschaft zu tun, die für den Schutz und die Rettung schwarzen Lebens kämpft. Mark Fisher weiterhin als Black Lives Matter-Führer zu bezeichnen, ist unaufrichtig und unangebracht.“

Trump sei „kein Freund von schwarzen Menschen“

Die Gruppen fuhren fort, Trump als „keinen Freund schwarzer Menschen zu bezeichnen, die in einer gerechten Gesellschaft leben wollen“.

Seit Jahren steht Trump Black Lives Matter äußerst kritisch gegenüber - einer globalen Organisation und Bewegung, deren Ziel es ist, „die weiße Vorherrschaft zu beseitigen und lokale Macht aufzubauen, um in die Gewalt einzugreifen, die schwarzen Gemeinschaften vom Staat und von Vigilanten angetan wird.“

In den Monaten nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 und den anschließenden Demonstrationen in den gesamten Vereinigten Staaten - einschließlich der Proteste vor dem Weißen Haus - bezeichnete Trump Black Lives Matter als „Symbol des Hasses“ und behauptete, die Organisation verbreite Gewalt. „Viele derjenigen, die in unseren Städten Gewalt verbreiten, sind Anhänger einer Organisation namens Black Lives Matter oder BLM. Sie schadet der schwarzen Gemeinschaft wirklich“, sagte Trump in einer Rede im September 2020, die sich auf die wirtschaftliche Stärkung der Schwarzen konzentrierte. „Dies ist ein ungewöhnlicher Name für eine Organisation, deren Ideologie und Taktik gerade jetzt viele schwarze Leben zerstört.“

Trump schimpft über Antifa und Black Lives Matter

Trump blieb auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt und dem Start seiner Präsidentschaftskampagne 2024 kritisch gegenüber der Gruppe. Im Juni 2022 forderte er die Regierung von Präsident Joe Biden auf, Black Lives Matter aufzulösen, und stellte sie in eine Reihe mit Organisationen, die seiner Meinung nach „unsere Gemeinden in Kriegsgebiete verwandeln“. Im November sagte er vor einer Menschenmenge, dass „BLM und Antifa Städte niederbrennen, Menschen töten und ihnen nichts passiert“. Anfang dieses Jahres sagte er bei einer Rede in New Hampshire, Antifa und Black Lives Matter „hassen unser Land“.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (R), der gegen Trump um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner kämpft, nutzte die Gelegenheit, um den ehemaligen Präsidenten wegen seiner Unterstützung anzugreifen. Er twitterte am Mittwoch, dass „BLM, die Donald Trump lobt - und Trump, der sie feiert - vollkommen sinnvoll ist“ und versuchte, seine Bilanz im Umgang mit den Protesten mit der von Trump zu vergleichen. „Als Präsident werde ich nicht tatenlos zusehen, wie Randalierer amerikanische Städte abfackeln“.

Umfragen in diesem Herbst zeigen eine wachsende Unterstützung für Trump bei der US-Wahl 2024 unter hispanischen und schwarzen Wählern, wobei mehrere Umfragen zeigen, dass er in direkten Duellen mit Präsident Joe Biden historisch gut abschneidet.

Trump kämpft für US-Wahl 2024 um Stimmen der Minderheiten

Steven Cheung, Sprecher der Trump-Kampagne, versuchte, Fishers Unterstützung als Teil einer breiteren Bewegung darzustellen, und sagte in einer Erklärung: „Die Amerikaner stellen sich hinter Präsident Trump und seine Bewegung, weil sie wissen, dass dieses Land weitere vier Jahre einer katastrophalen Biden-Präsidentschaft, die die ganze Nation gespalten hat, nicht überleben kann.“

Black Lives Matter ist nicht die einzige Organisation, die Trump in letzter Zeit nicht mehr kritisiert, sondern umarmt hat.

In seiner Kampagne zur Wiederwahl 2020 bezeichnete Trump Univision, den einflussreichsten spanischsprachigen Sender des Landes, als „eine linke Propagandamaschine und ein Sprachrohr der Demokratischen Partei“. Anfang dieses Monats empfing er jedoch Führungskräfte des Senders - der sich in neuem Besitz befindet - auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago zu einem Interview mit dem Sender.

Das Interview begann mit der Frage, wie gut er bei den Latino-Wählern abschneidet, und schon zu Beginn des Gesprächs lobte er die Eigentümer des Senders.

Josh Dawsey und Michael Scherer trugen zu diesem Bericht bei.

Zu den Autoren Maegan Vazquez ist eine Reporterin für politische Nachrichten. Sie arbeitet seit 2023 für die Washington Post. Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.