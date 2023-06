Donald Trump verspricht in Restaurant „Essen für alle“ – und geht ohne zu zahlen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Nach dem Gerichtstermin zur Dokumentenaffäre kündigte Donald Trump in einem Miami-Restaurant „Essen für alle“ an. Doch das Versprechen blieb unerfüllt.

Frankfurt – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump landete am Dienstag (13. Juni) erneut vor Gericht. Diesmal ging es um geheime und vertrauliche Dokumente, die Trump trotz Ende seiner Amtszeit mit sich führte und zu seinem Anwesen in Mar-a-Lago brachte. In allen 37 Anklagepunkten hat sich Trump vor Gericht als nicht schuldig bekannt. Für den Ex-Präsidenten wurde keine Untersuchungshaft angeordnet.

Trump bestellt „Essen für alle“ vor laufenden Kameras

Nach seinem Auftritt vor Gericht besuchte Trump nach Angaben der lokalen Zeitung Miami New Times das kleine Restaurant „Versailles“ im Stadtteil Little Havana. Dabei handelt es sich offenbar um ein ikonisches Restaurant, das bei vielen Bewohnern von Little Havana beliebt ist. Seine Anhänger hatten sich bereits dort versammelt und sangen ihm alles Gute zum Geburtstag. Einen Tag später, am 14. Juni, wurde Trump 77 Jahre alt.

Ex-US-Präsident Donald Trump ließ sich nach seinem Gerichtstermin in Miami von Fans feiern. (Archivbild) © ED JONES/afp

Ein amüsierter Trump rief in Richtung der Bäckerei des Restaurants: „Seid ihr bereit? Essen für alle!“ Seine Anhänger jubelten. Denn anscheinend wollte ihnen Donald Trump, den sie wie ein Superstar feierten, Essen spendieren. Doch offenbar war das nicht der Fall, wie Miami New Times unter Berufung auf informierte Quellen berichtete.

Donald Trump besucht Restaurant nach Gerichtsprozess: Doch niemand bekommt was

Trumps Gefolgschaft blieb offenbar nur etwa 10 Minuten im Restaurant. Niemand der Gäste habe etwas bekommen, so die lokale Zeitung: „Nicht einmal einen kubanischen Kaffee to-go.“ Der kurze Aufenthalt von Trump im Restaurant habe keine Zeit zum Essen gelassen, hieß es von der Quelle gegenüber Miami New Times. Der ehemalige US-Präsident erfüllte sein Versprechen nicht, die Besucher blieben ohne Essen.

Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek kontaktierte das „Versailles“ für eine Stellungnahme. Auf die Frage, ob Trump für das Essen bezahlt habe, erklärte ein Mitarbeiter des Restaurants: „Tut mir leid, ich weiß nichts darüber.“ (bb)