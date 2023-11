„Wir haben niemals leere Sitze“: Trump wütet über „Fake News“

Von: Fabian Müller

Laut Donald Trump sind alle seine Kundgebungen bestens besucht. Doch mehrere Videos und Fotos zeigen das Gegenteil. Nun wütet er in seinem sozialen Netzwerk Truth Social.

Washington, D.C. – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Medien wegen der vermeintlichen Verbreitung von „Fake News“ über ihn kritisiert. In einem Beitrag in dem zu Trump Media gehörenden sozialen Netzwerks Truth Social empörte Trump sich über „Fake News“-Berichte über schlecht besuchte Kundgebungen und behauptete, bei seinen Veranstaltungen gebe es „nie leere Sitze“.

Genau das Gegenteil zeigen aber Aufnahmen von mehreren Kundgebungen. Doch auch darauf hat Trump seine eigene Antwort parat: Tausende von Menschen würden von jeder Trump-Kundgebung weggeschickt. Die jetzt veröffentlichten Bilder sollen den Anschein erwecken, dass dies nicht der Fall sei, eigentlich handele es sich jedoch um Bilder von „einst voll besetzten Bereichen und Plätzen“, die geräumt worden seien, weil Anhängerinnen und Anhänger zu Beginn seiner Kundgebung auf die Bühne gestürmt seien.

Die fraglichen Medien – namentlich nicht genannt – sollen nun seine Behauptungen bestätigen, forderte Trump, sonst liefen sie Gefahr, wegen „mangelnder Glaubwürdigkeit“ ihr Geschäft aufgeben zu müssen. Bei seinen Reden sei es häufig so, erläuterte Trump weiter seine Sicht, dass Menschen von den schlechten Sitzen näher an die Bühne rücken würden. „Sobald das passiert, fangen die Lamestream-Medien an, Bilder von diesen einst voll besetzten Bereichen und Sitzen aufzunehmen.“ Im Anschluss würden sie dann behaupten, Trump bekäme seine Kundgebungen nicht voll – „obwohl sie wissen, dass das nicht stimmt“.

Tatsache sei hingegen, „dass Tausende Menschen weggeschickt werden, wir haben nie leere Sitze, weil wir ein Produkt verkaufen, dass die Leute wollen – AMERICAN GREATNESS! (sic)“ Seine Bewegung sei eine wie keine andere, und die versagenden Medien sollten jetzt an Bord kommen, schrieb Trump weiter. „Ihr Mangel an Glaubwürdigkeit treibt viele Nachrichtenorganisationen in den Ruin“, weil sie nicht die Wahrheit sagen würden.

Berichte über mangelnde Zuschauerinnen und Zuschauer: Trump wütet gegen Medien

In den vergangenen Wochen gab es eine Reihe von Veranstaltungen, bei denen die Anzahl der Besucher im Fokus stand. So behauptete Trump bei einer Kundgebung in Hialeah, einer Stadt in Florida, er stehe vor „Zehntausenden“ von Anhängerinnen und Anhängern. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press hat der Veranstaltungsort eine maximale Kapazität von 5200 Personen. Auf Videos der Kundgebung sind leere Plätze zu sehen.

Ein Video aus dem Juli von einer Kundgebung in Erie um Bundesstaat Pennsylvania zeigt zahlreiche leere Sitze, während Trump seine Rede hält. Grundsätzlich scheint Trump ein Problem mit der Genauigkeit zu haben, was die Zahl seiner Gefolgschaft auf seinen Veranstaltungen angeht. Trump selbst behauptete, die größte Menschenmenge, zu der er je gesprochen habe, sei die am 6. Januar 2021 in Washington, D.C. gewesen, kurz bevor seine Unterstützerinnen und Unterstützer das Kapitol stürmten.

Associated Press berichtete von 10.000 Menschen, die an der Kundgebung am 6. Januar teilnahmen. Bei mehreren anderen Veranstaltungen von Trump waren deutlich mehr Menschen anwesend, darunter auch Kundgebungen, die Zehntausende Menschen angezogen haben. (fmü)