Pöbeleien und Angriffe: Trumps Anhänger eifern ihrem Idol nach

Drucken Teilen

Trump bezeichnet seine Gegner als „Ungeziefer“, „schwach“ und „dumm“. Teile der Republikaner nehmen seine Rhetorik als Vorbild: „Joes gotta go.“

Des Moines - Donald Trump war bei einem christlich-konservativen Forum in Des Moines, Iowa, auffällig abwesend, als seine aussichtsreichen Konkurrenten der republikanische Präsidentschaftskandidatur gefragt wurden, wie sie vom Weißen Haus aus als Vorbilder dienen könnten. Der Gastgeber brachte Trumps beleidigende Spitznamen zur Sprache: „Wie können wir die Messlatte höher legen?“, fragte er.

Am nächsten Tag kam Trump zu einer eigenen Veranstaltung nach Iowa, auf der er Beleidigungen ausstieß, grobe Anspielungen machte und beiläufig unbegründete und falsche Behauptungen verbreitete, um seine Gegner und Kritiker auf bösartige Weise herabzusetzen. Kinder liefen in Hemden und Hüten mit den Buchstaben „FJB“ herum, eine Abkürzung für eine obszöne Anspielung auf Präsident Joe Biden, die auf anderen Produkten zu lesen war: „F--- Biden“.

Trump und seine Anhänger in Iowa: Wüste Beleidigungen gegen Joe Biden

Während seiner Rede in einer Highschool-Turnhalle in Fort Dodge nannte der ehemalige Präsident Trump einen GOP-Rivalen einen „Sohn eines b----„, bezeichnete einen anderen als „Spatzenhirn“ und brachte die Menge mit seinen Kommentaren über den Abgeordneten Adam B. Schiff (D-Kalifornien), den er als „Bleistifthals“ bezeichnete, in schallendes Gelächter, bevor er fragte: „Wie hält er dieses fette, hässliche Gesicht hoch?“ Er brachte das Haus zum Beben, als er sich über Biden lustig machte und an einer Stelle grundlos andeutete, dass Biden Drogen nimmt und nicht von der Bühne gehen kann, „bis das, was auch immer er genommen hat, nachlässt“.

Donald Trump beleidigt Joe Biden als „schwach“ und „dumm“. © Andrea Renault/Imago

Einer von Trumps einleitenden Rednern aus der Legislative des Bundesstaates Iowa erklärte, dass jeder, der während der Nationalhymne auf die Knie geht, ein „respektloses kleines Arschloch“ sei, was schnell zu einer lautstarken Reaktion führte. Und außerhalb des vollbesetzten Veranstaltungsortes wurden vulgäre Slogans über Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris auf T-Shirts geklebt: „Biden Loves Minors“. „Joe and the Ho Gotta Go!“ Auf einem stand, dass Biden und Harris sexuelle Handlungen vollziehen.

Trumps Grausamkeiten als Markenzeichen: Umfrageführer bei Präsidentschaftswahl

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Trumps Grobheit und Grausamkeit sind seit seinem Aufstieg zur Präsidentschaft zum Markenzeichen der Republikanischen Partei geworden - und viele GOP-Wähler genießen es und eifern ihm nach, während andere es tolerieren. Der gespaltene Bildschirm, der am Freitag und Samstag in Iowa zu sehen war, verdeutlichte eine der entscheidenden Dynamiken im republikanischen Rennen, in dem Trump der dominierende Umfrageführer ist, der eine Reihe von Kandidaten mit eher traditionellen Kampagnen in den Schatten stellt.

Die Republikaner haben die Möglichkeit, andere Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen, die ähnliche Ziele wie Trump verfolgen, aber weniger aggressiv auftreten. Doch sie halten vorerst an dem ehemaligen Präsidenten fest - was unterstreicht, dass seine Persönlichkeit und das Aufbrechen von Verhaltensnormen seit langem ein wichtiger Teil seiner Anziehungskraft sind. Konservative Evangelikale, die in Iowa - dem ersten Bundesstaat im Nominierungskalender der GOP - einflussreich sind, haben zuvor ihre Abneigung gegen Trumps persönliches Verhalten beiseite geschoben. Ein Grund ist, weil Trump sich für ihre Anliegen einsetzte, u. a. für die Ernennung von Abtreibungsgegnern an den Obersten Gerichtshof. Bei den Vorwahlen im nächsten Jahr wird sich zeigen, ob sich daran etwas geändert hat.

„Sogar mein Hund hasst Biden“: Trump-Anhänger in Iowa

Trumps Rhetorik hat Wähler aus dem gesamten politischen Spektrum verprellt und ihn zu einem besonders scharfen Gegner für die Demokraten gemacht. Innerhalb der GOP hat sich diese Rhetorik jedoch ausgebreitet, so dass auch andere Wähler und sogar einige seiner Rivalen versuchen, seine Schocktaktik zu wiederholen. Die Veranstaltung am Samstagnachmittag in Fort Dodge war ein deutliches Beispiel für die Grobheit, die Gemeinheit und die unbegründeten Anschuldigungen, zu deren Normalisierung er in der Politik beigetragen hat.

Mugshots in Georgia: Polizeifotos von Trump und weiteren Angeklagten Fotostrecke ansehen

Die T-Shirts, die auf der Veranstaltung verkauft wurden, brachten diese Anziehungskraft mit Bildern von Trump, der den Mittelfinger zeigt, treffend auf den Punkt. „Sogar mein Hund hasst Biden“, rief einer der Händler jedes Mal, wenn jemand auf ihn zuging.

Sexuelle Aktivitäten Trumps: Ex-Präsident äußert sich zu Behauptungen

Inhalt und Tonfall von Trumps Veranstaltung waren typisch für einen Kandidaten, der mit schockierenden Äußerungen, beleidigenden Tweets und Verstößen gegen grundlegende Umgangsformen an die politische Macht gelangte, die für seine Anhänger ein Beweis dafür waren, dass er eher ein Außenseiter als ein normaler Politiker ist. Er gewann eine politische Anhängerschaft, indem er falsche Behauptungen aufstellte, der erste schwarze Präsident des Landes sei in Afrika geboren, Migranten aus bestimmten Ländern verunglimpfte, seinen Rivalen und Feinden bissige Spitznamen gab und trotz einer Aufnahme gewann, in der er in krassen Worten damit prahlte, Frauen zu begrapschen.

Am Samstag ging Trump ausführlich auf reißerische, unbelegte Behauptungen über seine sexuellen Aktivitäten ein, die in einem Dossier des ehemaligen britischen Spions Christopher Steele aus dem Jahr 2016 enthalten waren, und sagte, seine Frau Melania habe sie sofort als falsch abgetan, weil sie wisse, dass er ein Keimfeind sei.

Biden sei schwach und „dumm“: Trump beleidigt US-Präsident

In Erwartung eines weiteren Wahlkampfduells mit Biden kritisiert Trump Bidens Politik, greift ihn aber auch in sehr persönlichen Worten als schwach oder „dumm“ an. Am Samstag deutete er an, dass Biden im Vergleich zu den Diktatoren, die Trump oft lobt, unscheinbar sei. Er sagte, der chinesische Präsident Xi Jinping, der sich kürzlich mit Biden traf, sei „stark wie Granit“, und sinnierte darüber, dass Taliban-Führer Biden vielleicht nicht mit „Eure Exzellenz“ anreden würden, wie sie ihn laut Trump einst ansprachen.

„Alles, was Donald Trump sagt, ist entweder Projektion oder Ausdruck seiner tiefen Verunsicherung. Das amerikanische Volk hat Joe Biden im Jahr 2020 gewählt und den hasserfüllten, spaltenden Extremismus von Trump und den MAGA-Republikanern zurückgewiesen, und es wird dies im nächsten November wieder tun“, sagte Bidens Wahlkampfsprecher Ammar Moussa.

Trumps Rhetorik als Vorbild: Anhänger bewundern Wahlkampf

Während des Wahlkampfs für das Amt des Präsidenten hat sich Trumps Rhetorik weiter verschärft. Letztes Wochenende verglich er seine politischen Feinde mit „Ungeziefer“ und löste damit eine Gegenreaktion aus, da Historiker darauf hinwiesen, dass Diktatoren wie Adolf Hitler eine ähnliche Sprache verwendeten. Während der Ermittlungen greift er die Staatsanwälte, die gegen ihn ermitteln, regelmäßig mit weiteren Spitznamen (“Letitia Peekaboo James“, was sich auf eine rassistische Bezeichnung reimt) und Bezeichnungen wie „Tier“ an. Über den Sonderermittler Jack Smith: „Wenn man sich dieses Gesicht ansieht, sagt man: Der Typ ist krank.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

„Präsident Trump ist ein Vorbild“, sagte der Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung, als Reaktion auf die Kritik an der Rhetorik des ehemaligen Präsidenten. „Er zeigt, wie man eine Vorwahl und die Parlamentswahlen vollständig dominiert.

„Joes‘s gotta go“: Trump-Anhänger über Biden

Trumps Sprache hat auf seine Anhänger abgefärbt. „Joe‘s gotta go“, sagte Lori Carpenter, 59, als sie die Veranstaltung in Fort Dodge verließ. „Und die Nutte hätte gar nicht erst dort sein dürfen. Die „Hure“ war Harris, stellte sie klar, bevor sie einen anderen Spitznamen für Harris anbot, der noch vulgärer war. „Es stört mich nicht“, sagte sie über Trumps Beleidigungen und Grobheiten. Ihre Verwandte, die 71-jährige Marsha Crouthamel, stimmte ihr zu.

„Es stört mich auch nicht, denn seine Politik ist stark“, sagte sie und fügte hinzu, dass Trump viele Lacher erntete und fügte hinzu: „Manchmal muss man die Leute einfach ein bisschen aufregen.“

„Wir sind Christen und können darüber hinwegsehen“, sagte Carpenter. „Wir sehen das Gute, das er für unser Land getan hat, als er im Amt war“. Auf die Frage, was sie von den GOP-Konkurrenten halte, die behaupten, sie könnten eine Trump-ähnliche Politik ohne das Gepäck machen, antwortete sie: „Sie sind schwächer als er.“

Trumps Worte würden laut Anhänger in USA gebraucht

Viele Republikaner waren nie Fans von Trumps persönlichem Stil, auch wenn sie seine Politik befürworteten. Andere, die sich einst zu Trump hingezogen fühlten, äußern zunehmend Zweifel an seiner Dramatik und insbesondere an seiner Bereitschaft, konservative Mitstreiter zu beschimpfen - und Trumps Konkurrenten um die GOP-Nominierung hoffen, sich dies zunutze zu machen.

Einige von ihnen haben den Wählern zunehmend zu verstehen gegeben, dass das Verhalten des ehemaligen Präsidenten ein Problem darstellt.

„Man muss sich von den besseren Engeln unserer Natur leiten lassen, wenn man diese Art von Führung ausübt“, sagte Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, am Freitag auf einem Forum in Des Moines, das von Family Leader, einer evangelikalen Gruppe mit Sitz in Iowa, veranstaltet wurde. „Der Präsident hat die Fähigkeit, die Menschen aufzurichten, indem er die Kanzel als Sprachrohr nutzt. Wir brauchen das in diesem Land.“ Die gesamte Veranstaltung war als ein Zeichen politischer Höflichkeit konzipiert, bei der sich drei normalerweise streitbare GOP-Kandidaten an einem für Thanksgiving dekorierten Tisch versammelten.

„Kehlen durschneiden“: Trump-Anhänger nutzen im Wahlkampf ähnliche Rhetorik

DeSantis erhielt den stärksten Beifall des Abends, als er seine Argumente gegen Trump darlegte. Am Samstag kritisierte er in einem Beitrag auf X die „Respektlosigkeit des ehemaligen Präsidenten gegenüber den Konservativen in Iowa“ und verwies auf Trumps Angriffe auf die republikanische Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds. Aber selbst Trumps Gegner haben sich oft geweigert, seine empörendsten Kommentare anzuprangern und in vielerlei Hinsicht seinen Stil nachzuahmen.

DeSantis hat geschworen, in der Bundesbürokratie „Kehlen durchzuschneiden“. Nikki Haley hat mit ihren Sticheleien gegen ihren Rivalen Vivek Ramaswamy in den Debatten für Aufsehen gesorgt. (“Du bist einfach nur Abschaum.“) Und Ramaswamy hat sich wiederholt zu Trumps Verteidigung gemeldet.

Trump ist der überwältigende Favorit für die GOP-Nominierung, und es sind noch weniger als zwei Monate bis zum Beginn der US-Wahl 2024. Der Senator des Bundesstaates Iowa, Tim Kraayenbrink (R), wärmte die Menge in Fort Dodge für ihn auf und vermittelte die Botschaft von Trump-world an Republikaner, die von Trumps Persönlichkeit abgeschreckt sind - die Art von Wählern, die auf dem Family Leader Forum besser vertreten sind.

Vor Präsidentschaftswahl: Trump nennt Rivalin „Spatzenhirn“

Republikaner, die sich von Trump abwenden wollen, sagen den Trump-Anhängern oft: „Wir brauchen einen Neuanfang.... Ich wünschte, er würde aufhören, schlechte Dinge über Menschen zu sagen“, sagte Kraayenbrink dem Publikum. „Wissen Sie, was meine Antwort darauf ist?“ Er lachte. „Wenn Sie das glauben, die Fake News, die Demokraten, die RINOs und das Establishment - dann kaufen Sie alles, was sie Ihnen in den letzten sieben Jahren verkauft haben.“

Während Trumps Publikum seine Angriffe auf Biden liebt, bleibt es in der Regel teilnahmslos, wenn er sich an DeSantis wendet, seinen bevorzugten Sandsack bei den GOP-Vorwahlen. Trump bezeichnete DeSantis am Samstag wiederholt als „DeSanctimonious“ oder einfach „DeSanctus“ und machte sich darüber lustig, dass DeSantis in einem harten Rennen um das Amt des Gouverneurs von Florida einst seine Unterstützung suchte. Trump machte sich auch kurz über die aufstrebende Rivalin Haley lustig und nannte sie „Spatzenhirn“, ein Schimpfwort, das er erstmals im Herbst verwendete.

Einige Trump-Anhänger wünschen sich, dass er seine Republikaner-Kollegen nicht so hart anpackt. Aber viele tun es auch als „Trump ist Trump“ ab, oder als Politiker, die tun, was Politiker tun - sich gegenseitig angreifen.

Trump habe sich früher aus Respekt vor Biden mit seiner Wortwahl zurückgehalten

„Politik ist Politik“, sagte Matthew Stringer, 26, ein weiterer Teilnehmer, auf die Frage nach Trumps Bemerkungen über Schiff und andere. „Gibt es bessere Begriffe dafür? Wahrscheinlich. Aber wissen Sie, ehrlich gesagt, hat er zugegeben, dass er kein heiliger Mann ist. Und das ist auch niemand anderes.“

Trump hielt kurz inne, um darauf hinzuweisen, dass einige Republikaner wollen, dass er die Dinge zurücknimmt, und wiederholte die Vorschläge, DeSantis zurückzunehmen. „Sie sagten: ‚Sir, bitte schlagen Sie ihn nicht so hart. Warum? ‚Er ist ein Republikaner.‘ Who the hell cares!?“ Die Menge lachte vor Überraschung laut auf. Einige begannen zu klatschen.

Was Biden betrifft, so behauptete Trump, dass er sich früher „aus Respekt vor dem Amt des Präsidenten“ ein wenig zurückgehalten habe. „Aber jetzt können Sie es sagen“, fügte er hinzu.

Zur Autorin Hannah Knowles ist Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post und berichtet über Kampagnen. Zuvor berichtete sie für die allgemeine Abteilung der Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.