Vorwurf der Voreingenommenheit: Trumps Anwälte wollen Richterin absetzen

Donald Trump. © Julia Nikhinson/Imago

Die Anwälte von Donald Trump stellen die Unparteilichkeit der US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan in Frage. Sie fordern ihre Amtsenthebung in einem historischen Verfahren.

Washington D.C. – Die Anwälte von Ex-US-Präsident Donald Trump forderten am Montag (11. September) die US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan auf, sich vom Vorsitz in Trumps Wahlbehinderungsprozess zurückzuziehen. Sie gaben an, dass Chutkan die Schuld des ehemaligen Präsidenten aufgrund von Aussagen, die sie in früheren Fällen in Bezug auf die Angeklagten des Aufstands vom 6. Januar 2021 gemacht hatte, als bereits erwiesen ansieht.

„Obwohl Richterin Chutkan wirklich die Absicht haben mag, Präsident Trump einen fairen Prozess zu machen – und vielleicht auch glaubt, dass sie dazu in der Lage ist – färben ihre öffentlichen Äußerungen unvermeidlich auf dieses Verfahren ab“, schrieb Trump-Anwalt John F. Lauro in dem Antrag auf Amtsenthebung.

Anklage gegen Donald Trump: Unparteilichkeit infrage gestellt?

„Die Öffentlichkeit wird sich vernünftigerweise und verständlicherweise fragen, ob Richterin Chutkan alle ihre Entscheidungen in dieser Angelegenheit unparteiisch getroffen hat“, heißt es in dem Antrag, und er fügt hinzu, dass „das Gesetz und das überwältigende öffentliche Interesse an der Integrität dieses historischen Verfahrens eine Ablehnung erfordern“.



Laut Gesetz müssen sich Bundesrichter von jedem Verfahren zurückziehen, in dem ihre „Unparteilichkeit vernünftigerweise infrage gestellt werden könnte“ oder in dem sie „eine persönliche Voreingenommenheit oder Vorurteile gegenüber einer Partei haben“.

Das Gesetz überlässt es jedoch den Richtern selbst, nach Anhörung beider Seiten zu entscheiden. Chutkan gab der Staatsanwaltschaft bis Donnerstag Zeit, auf den Antrag zu reagieren, und Trumps Verteidigung bis Sonntag, um eine Antwort zu geben. Sollte Chutkan den Antrag ablehnen, können Trumps Verteidiger Berufung einlegen.



Die Frage ist nicht unbedingt, was Richter in anderen Gerichtsverfahren gesagt haben, sondern ihre Fairness gegenüber einem bestimmten Angeklagten in einem bestimmten Fall, so die Meinung von Rechtsanalysten.

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschied 1994 einstimmig, dass ein Richter nur in den seltensten Fällen gezwungen werden kann, sich von einem Fall zurückzuziehen, der auf „Meinungen beruht, die auf der Grundlage von vor Gericht vorgebrachten Fakten oder Ereignissen gebildet wurden“.



Richter Antonin Scalia schrieb, dass eine Ablehnung erforderlich sein kann, wenn ein Richter „eine tief sitzende Voreingenommenheit oder Feindschaft zeigt, die ein faires Urteil unmöglich macht“.



Trump ist angeklagt, weil er versucht hat, den Wahlsieg von Joe Biden im Jahr 2020 zu verhindern. Separat angeklagt ist er vor einem Bundesgericht in Georgia wegen des Versuchs, die Wahlergebnisse in diesem Bundesstaat zu beeinflussen, vor einem Bundesgericht in Florida wegen des falschen Umgangs mit geheimen Dokumenten nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus und vor einem Bundesgericht in New York wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen während der Wahl 2016. In allen vier Fällen hat er auf „nicht schuldig“ plädiert.

Trumps Anwälte weisen auf Aussagen in der Vergangenheit hin

Beim Antrag auf Chutkans Ablehnung zitierten Trumps Anwälte aus Äußerungen, die sie bei der Urteilsverkündung für zwei Personen machte, die bei den Ausschreitungen am 6. Januar 2021 vor dem US-Kapitol verurteilt worden waren.

Die Leute im Mob „waren dort in Loyalität, in Loyalität zu einem Mann – nicht zur Verfassung“, sagte Chutkan bei einer Anhörung im Oktober und fügte – in einer Zeile, die Trumps Anwälte zur Betonung kursiv gesetzt haben – hinzu: „Es ist eine blinde Loyalität zu einer Person, die übrigens bis heute frei ist.“

Die Anwälte des ehemaligen Präsidenten verwiesen auch auf die Aussage der Richterin bei einer Urteilsanhörung für einen anderen Angeklagten im Dezember 2021, lange bevor gegen Trump und seinen inneren Kreis aktiv ermittelt wurde. „Die Leute, die dies geplant, finanziert und gefördert haben könnten, sind nicht angeklagt worden“, sagte sie damals und stimmte damit einer Aussage eines Verteidigers zu. Dann fügte sie hinzu: „Aber das ist kein Grund für sie, eine niedrigere Strafe zu bekommen.“

Chutkans Kommentare „spiegeln Meinung wider“

Trump-Anwalt Lauro schrieb, dass die Bedeutung von Chutkans Aussage im ersten Fall „unausweichlich ist – Präsident Trump ist frei, sollte es aber nicht sein.“ Er nannte dies „eine offensichtliche Vorverurteilung der Schuld“, die disqualifizierend sei.

Chutkans Kommentare im zweiten Fall, schrieb Lauro, „spiegeln ihre offensichtliche Meinung wider, dass Präsident Trumps Verhalten: (1) stattgefunden hat und (2) eine Anklage rechtfertigt“. Er merkte an, dass Chutkan bei dieser Anhörung weiter sagte: „Die Frage, wer angeklagt wurde oder nicht, liegt mir nicht vor. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ich habe meine Meinung, aber sie ist nicht relevant“.



Stephen Gillers, Professor für Rechtsethik an der New York University School of Law, sagte, dass Ansichten, die ein Richter bei der Verurteilung eines Angeklagten äußert, „nicht die Grundlage dafür sein können, ihn im Fall eines anderen Angeklagten abzulehnen“. „Von Richtern wird erwartet, dass sie sich eine Meinung bilden, nachdem sie Beweise gehört haben“, sagte Gillers. „Das liegt in der Natur des Berufs. Und es wird von den Richtern erwartet, dass sie sich von diesen Ansichten nicht gegen andere Angeklagte beeinflussen lassen.“

Charles Wolfram, ein Wissenschaftler für Rechtsethik an der Cornell University, sagte jedoch, dass Kommentare eines Richters in einem Fall den unhaltbaren Anschein der Voreingenommenheit in einem anderen Fall erwecken können. „Ich denke, es ist nahe an der Grenze“, sagte Wolfram. „Es ist ein plausibles Argument, das Trump vorbringen könnte.“

Zu den Autoren Spencer S. Hsu ist ein investigativer Reporter, zweifacher Pulitzer-Finalist und für den nationalen Emmy Award nominiert. Hsu hat über innere Sicherheit, Einwanderung, Politik in Virginia und den Kongress berichtet. Rachel Weiner berichtet über Bundesgerichte in Washington, D.C. und Richmond, Va.

Trump hat bereits früher ähnliche Ausschlussanträge gestellt, unter anderem in New York, wo er im März vor Gericht steht, weil er angeblich Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 gefälscht haben soll.



Der Richter des Obersten Gerichtshofs von New York, Juan Merchan, lehnte Trumps Antrag letzten Monat ab. Er berief sich auf eine Spende von 15 Dollar, die der Richter an Bidens Kampagne für 2020 geleistet hatte, auf zwei Spenden von 10 Dollar an politische Organisationen, die gegen die Republikaner sind, und auf die Agentur für digitales Marketing seiner erwachsenen Tochter, die für demokratische Kandidaten und Organisationen arbeitet, die Trump entschieden ablehnen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 12. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in einer leicht gekürzten Version in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.