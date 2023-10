Trump erhält Geldstrafe - Richter droht als Nächstes mit Gefängnis

Von: Daniel Dillmann

Donald Trump verstößt gegen einen richterlichen Maulkorb und muss dafür eine Geldstrafe zahlen. Dem Ex-Präsidenten droht außerdem der nächste Prozess.

New York - Neuer Ärger für Donald Trump. Weil der ehemalige US-Präsident nicht damit aufhören kann, Würdenträger und Behörden in den USA zu beschimpfen, muss er nun eine Geldstrafe zahlen. Am Freitag verurteilte der Richter Arthur Engoron Trump zur Zahlung von 5.000 US-Dollar. Zuvor hatte der Ex-Präsident Gerichtsangestellte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social beschimpft.

In einer schriftlichen Entscheidung sagte Engoron, er sei „weit über das Stadium einer Verwarnung hinaus“. Dennoch entschied sich der Reichter, zunächst nur eine Geldstrafe zu verhängen, weil Trumps Anwalt versicherte, sein Klient habe den den Beitrag nur versehentlich versendet. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP. Gleichzeitig drohte Engoron dem einstigen Staatsoberhaupt der USA damit, beim nächsten Verstoß gegen die Nachrichtensperre eine Gefängnisstrafe zu verhängen.

Donald Trump zwischen seinen Anwälten beim Gerichtsprozess in New York City. © IMAGO/Doug Mills

Donald Trump wird zum Schweigen verdonnert, kann sich aber nicht zurückhalten

Trump war Anfang des Monats mit einer Nachrichtensperre belegt, nachdem behauptet hatte, eine Angestellte Richters sei in Wahrheit die „Freundin“ Chuck Schumers, Mehrheitsführer der Demokraten im Senat und ein Lieblingsfeind des Ex-Präsidenten. Laut eines Berichts des Nachrichtenportals The Messenger soll es im Gerichtssaal in New York zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Trump und dem Richter gekommen sein. Der Richter soll Trump gefragt haben, warum er nicht mit „ernsthaften Sanktionen“, einschließlich Geldstrafen oder „möglicherweise Gefängnis“, rechnen sollte. Trumps Anwalt Christopher Kise beharrte darauf, dass das Versagen ein Unfall war.

Während in New York also noch verhandelt wird, droht Trump andernorts neuer juristischer Ärger. Im Mai 2023 soll der Prozess wegen Trumps mutmaßlichen Diebstahls von Geheimdokumenten aus dem Weißen Haus beginnen. Das gab Bundesrichterin Aileen Cannon bekannt. Dem ehemaligen Präsidenten wird vorgeworfen, nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Januar 2021 Geheimdokumente illegal aufbewahrt zu haben. Als das FBI deshalb eine Razzia in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago durchführte, soll Trump die Ermittler bei ihrer Arbeit behindert haben.

Donald Trump erleidet nächste Schlappe vor Gericht

In einem anderen Prozess gegen Trump hat sich nun ein weiterer Mitangeklagter schuldig erklärt. Der Anwalt Kenneth Chesebro bekannte sich am Freitag in einem Gericht in Atlanta der Verschwörung zur Einreichung falscher Dokumente für schuldig. Er verpflichtete sich nach einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft Medien zufolge außerdem dazu, gegen Mitangeklagte wahrheitsgemäß auszusagen. Nur einen Tag vorher hatte sich die Trump-Unterstützerin Sidney Powell in dem Verfahren schuldig bekannt und ebenfalls eingewilligt, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren.

Für Trump sind die Schuldbekenntnisse eine bedeutende juristische Schlappe, für die Staatsanwaltschaft ein großer Erfolg. US-Medien zufolge verurteilte das Gericht Chesebro zu einer mehrjährigen Haftstrafe auf Bewährung - außerdem werden eine Geldstrafe und gemeinnützige Arbeit fällig. Chesebro ist bereits die dritte Person, die in dem Fall einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingeht, um einen Prozess und eine mögliche Haftstrafe abzuwenden. Die Washington Post nennt ihn den „juristischen Architekten“ des Plans, das Wahlergebnis in Georgia zugunsten Trumps zu kippen.

Donald Trump will bei der kommenden US-Wahl 2024 wieder für die Republikaner antreten. Ob die Partei ihn für das Duell gegen Amtsinhaber Joe Biden nominiert, steht noch nicht fest. Sein Vorsprung auf alle anderen Kandidaten ist aber bereits gewaltig. (dil/dpa)