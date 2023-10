Trump startet heftige Verbal-Attacke: Richterin erlässt Nachrichtensperre

Teilen

Der Prozess gegen Donald Tump in New York wird fortgesetzt. Die Stimmung bei Richter, Staatsanwältin und Angeklagten ist höchst angespannt.

New York (USA) - Der Richter, der einen Zivilprozess wegen angeblichen Geschäftsbetrugs durch Donald Trump und sein Unternehmen leitet, hat am Dienstag eine Nachrichtensperre verhängt. Dem ehemaligen Präsidenten ist es damit untersagt, sich öffentlich über Mitarbeiter des Gerichts zu äußern.

Die Entscheidung von Richter Arthur Engoron, die etwa anderthalb Tage nach Beginn des Prozesses gegen Donald Trump bekannt gegeben wurde, kam kurz nachdem dieser in den sozialen Medien über einen Mitarbeiter des Richters gepostet und ein Bild der Person beigefügt hatte.

Donald Trump verbringt die meiste Zeit damit, Beamte zu beschimpfen

Trump hatte bereits einen beträchtlichen Teil seiner Zeit außerhalb des Gerichtssaals damit verbracht, Beamte in dem Fall an den Pranger zu stellen. Wiederholt attackierte der Immobilienmakler Richter Engoron und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (D), die die Klage eingereicht hatte.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sitzt am Dienstag, den 3. Oktober 2023, im Gerichtssaal des Obersten Gerichtshofs in New York City, wo der zweite Tag seines Prozesses wegen Betrugs stattfindet. © Seth Wenig/Imago

Engorons Entscheidung kam einer scharfen Zurechtweisung zumindest einiger von Trumps Kommentaren gleich. Die Nachrichtensperre gilt für alle in den Fall involvierten Parteien, obwohl sie sich in erster Linie an Trump zu richten schien.



Am Dienstagnachmittag sagte Engoron vor Gericht, er habe bereits einen Tag zuvor eine Warnung vor solchen Beiträgen ausgesprochen. Er ging auf Trumps Verhalten ein, indem er sagte, „einer der Angeklagten“ habe einen „persönlich identifizierenden Beitrag“ über einen seiner Mitarbeiter geteilt.



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Trump setzt vor Gericht alte Traditionen fort

Engoron gab seine Entscheidung öffentlich bekannt, nachdem er mehrere Sitzungen hinter verschlossenen Türen mit Trump und seinen Anwälten sowie mit James und Anwälten ihres Büros abgehalten hatte. Der Richter teilte mit, er habe die Löschung des Beitrags angeordnet, der am Dienstagnachmittag von Trumps Website Truth Social entfernt worden zu sein schien. Engoron warnte auch, dass ein Verstoß gegen die Nachrichtensperre zu „ernsthaften Sanktionen“ führen würde.



Während der Klausurtagung am Mittag, an der der Richter beteiligt war, verschickte Trumps Kampagne eine E-Mail, die sich auf Engoron konzentrierte und ihn als parteiisch darzustellen versuchte, indem sie ihn als „weit links stehenden demokratischen Richter“ bezeichnete.



Mugshots in Georgia: Polizeifotos von Trump und weiteren Angeklagten Fotostrecke ansehen

Mit seiner öffentlichen Reaktion auf die Betrugsklage setzte Trump seine langjährige Praxis fort, auf Untersuchungen und Prüfungen zu reagieren, indem er die beteiligten Beamten verunglimpfte und sie namentlich anprangerte, oft in ätzender, aufrührerischer und bitterer persönlicher Form.



Trump beschimpft Staatsanwältin als Gaunerin

In diesem Fall hat Trump James wütend als „Gaunerin“ und Engoron als „Schande“ bezeichnet, dem die Anwaltslizenz entzogen werden sollte. Trump ist mit vier separaten Strafverfahren konfrontiert und hat Jack Smith, den Sonderberater, der zwei dieser Verfahren betreut, als „Psycho“ bezeichnet, der „wie ein Crack-Süchtiger aussieht“.

Dieses Verhalten ist nicht neu. Während seiner ersten Präsidentschaftskampagne griff Trump namentlich einen Richter an, der zwei Verfahren gegen ihn beaufsichtigte, und kritisierte während seiner Amtszeit regelmäßig Strafverfolgungsbeamte.



Trumps Reaktion auf den New Yorker Fall ähnelt der Art und Weise, wie er auf die vier gegen ihn erhobenen Anklagen reagiert hat: Er hat jegliches Fehlverhalten in den Fällen bestritten und alle Anschuldigungen als politisch motiviert abgetan. Außerdem hat er immer wieder einzelne Personen kritisiert und sich in seinen öffentlichen Kommentaren einer zunehmend bedrohlichen Rhetorik bedient. Trumps Tendenz, sich auf diese Weise zu den Fällen zu äußern, hat dazu geführt, dass in einem der Fälle eine Nachrichtensperre beantragt wurde.

Es drohen weitere Nachrichtensperren gegen Donald Trump

Die US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan, die für ein Bundesverfahren zuständig ist, in dem Trump im Zusammenhang mit seinen Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, Fehlverhalten vorgeworfen wird, prüft einen Antrag auf eine Nachrichtensperre, der von den Anwälten von Smith gestellt wurde. Die Anwälte von Trump haben Chutkan bereits erklärt, dass er ein Präsidentschaftskandidat ist, der das Recht hat, auf Kritik und seine Rivalen im Wahlkampf zu reagieren. In dem New Yorker Fall kam die Nachrichtensperre an einem ansonsten eher routinemäßigen Tag, an dem ein Buchhalter als Zeuge aussagte und Trump den zweiten Tag in Folge persönlich anwesend war.

Generalstaatsanwältin Letitia James (D) trifft am Dienstag in Manhattan zu Donald Trumps Zivilprozess wegen angeblichen Geschäftsbetrugs ein. © John Taggart/The Washington Post

James hat in einer 250-Millionen-Dollar-Klage behauptet, dass Trump und leitende Angestellte seines Unternehmens dreist falsche Angaben über seine Immobilien gemacht haben, um bessere finanzielle Vorteile zu erzielen. Trumps Seite wiederum sagte, es gebe keine einheitliche Methode, um den Wert von Vermögenswerten zu bewerten, und beharrte darauf, dass es kein Fehlverhalten gegeben habe.



Engoron hat in der vergangenen Woche eine vorprozessuale Entscheidung erlassen, in der er anordnet, dass Trump seine Geschäftslizenzen entzogen werden, wodurch ihm Dutzende von Immobilien, darunter der Trump Tower, entzogen werden könnten. Der Prozess wird entscheiden, wie hoch die Strafen letztlich ausfallen werden. James fordert, dass Trump und sein Unternehmen 250 Millionen Dollar zahlen. Der Prozess könnte sich über Wochen oder Monate hinziehen, und Trump könnte während des Verfahrens aussagen.

Trump erscheint vor Gericht - obwohl er nicht müsste

Obwohl er nicht verpflichtet war, an den ersten Prozesstagen teilzunehmen, entschied sich Donald Trump, vor Gericht zu erscheinen. Er nutzte am Montag die Gelegenheit, vor der Anhörung, danach und während einer Pause ausführlich mit Reportern zu sprechen. Dabei erhob er eine Fusillade bekannter Vorwürfe gegen den Fall sowie gegen James, Engoron und andere Beamte, die gegen ihn ermitteln. Trump, der die Nominierung der Republikaner für das Präsidentenamt anstrebt, beklagte sich auch darüber, dass der Fall ihn von der Wahlkampftour abhielt.

Er kehrte am Dienstag ins Gerichtsgebäude zurück und wiederholte einige der Punkte, die er bereits am Vortag geäußert hatte, indem er James kritisierte und darauf bestand, dass seine Immobilien mehr wert seien, als sie gesagt hatte.



Trump-Dynastie: Die ehemalige „First Family“ und ihre Mitglieder Fotostrecke ansehen

Doch während Trump außerhalb des Gerichtssaals wiederholt gegen den New Yorker Fall wetterte, konzentrierte sich das Verfahren drinnen weitgehend auf die Fragen, um die es in der Klage geht: das Einmaleins der Immobilienbewertung und die Art und Weise, wie Finanzberichte erstellt werden. Am Montagnachmittag und über weite Teile des Dienstags ging es in dem Verfahren um die Aussagen von Donald Bender, einem langjährigen Buchhalter von Trumps Unternehmen und dessen Führungskräften.

Trump feiert sich vor Gericht bereits als Sieger

James‘ Büro hat erklärt, es wolle beweisen, dass Trump, seine erwachsenen Söhne, sein Unternehmen, einige Führungskräfte und damit verbundene Organisationen versucht haben, falsche Finanzberichte zu erstellen und Betrug zu begehen. Trumps Anwälte haben diese Argumente zurückgewiesen, wie Christopher Kise am Montag sagte: „Es gab keine Illegalität. Es gab keinen Betrug. Es gibt keine Opfer.“

Als die Anhörung am Montag zu Ende ging, schien Engoron anzudeuten, dass er bereit sei, Beweise für ältere Transaktionen auszuschließen, die nach Ansicht von Trumps Anwälten aufgrund eines kürzlich ergangenen Urteils eines Berufungsgerichts, das sich mit Verjährungsfristen befasst, aus dem Fall herausgenommen werden sollten. Trump wertete die Äußerungen Engorons als Sieg und sagte unmittelbar danach gegenüber Reportern, dass ein Großteil der Klage des Generalstaatsanwalts abgewiesen werden könnte, was einer seiner Anwälte bestätigte. James‘ Büro focht diese Interpretation später an.

Am Dienstagmorgen, bevor die Zeugenaussagen wieder aufgenommen wurden, begann Engoron das Verfahren mit der Aussage, er wolle „alle Missverständnisse ausräumen, die aufgrund seiner Bemerkungen entstanden sein könnten“. Der Richter fügte hinzu, dass er die Klagen in dem Fall nicht abweisen werde, wie Trump es angedeutet hatte.

Kurz darauf nahm Bender seine Aussage wieder auf und sprach unter anderem über die Vereinbarungen zwischen seiner Wirtschaftsprüfungsfirma und Trumps Unternehmen. Auf Nachfrage von James‘ Büro bestätigte Bender, dass die Vereinbarungen dem Unternehmen und nicht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Last aufbürden würden, korrekte Bewertungen der Vermögenswerte zu liefern.



Als ein Anwalt von Trump Bender befragte, kritisierte er jedoch seine Buchhaltungsarbeit und behauptete, dass alle falsch gemeldeten Zahlen seine Schuld seien. Der Anwalt, Jesus Suarez, befragte Bender zu der drastischen Falschdarstellung eines Trump-Tower-Apartments, das mit dem Dreifachen seiner tatsächlichen Größe angegeben worden war, wodurch sein Wert aufgebläht wurde. „Sie erstellen Finanzberichte für den Führer der freien Welt und haben das übersehen? . . . Sie haben nie den Hörer abgenommen und gesagt: ‚Es tut mir leid?‘“ fragte Suarez. Bender sagte, die wechselnden Werte für das Haus in Manhattan seien ein Versehen gewesen.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Nachdem Benders Zeugenaussage für diesen Tag beendet war, hielten die Parteien eine weitere private Sitzung mit dem Richter ab. Ein Gerichtssprecher sagte, die privaten Treffen in der Mittagspause und nach dem Ende des Gerichtstages seien nicht-öffentliche Konferenzen, die in Zivilsachen üblicherweise in den Räumen des Richters stattfinden. Es war nicht klar, warum die Themen nicht in öffentlicher Sitzung besprochen wurden.



Als er am Dienstag das Gericht verließ, ging Trump nicht auf die Nachrichtensperre ein und sagte den Reportern, dass er am nächsten Tag wiederkommen wolle.



Berman berichtete aus Washington.



Zu den Autoren Mark Berman ist ein nationaler Reporter der Washington Post, der über Fragen der Strafverfolgung und Strafjustiz berichtet. Er arbeitet seit 2007 für die Post. Shayna Jacobs ist Reporterin für Bundesgerichte und Strafverfolgung im Team für nationale Sicherheit bei der Washington Post, wo sie über die südlichen und östlichen Bezirke von New York berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.