Trump in Iowa auf „Kreuzzug“: „Biden ist der Zerstörer der amerikanischen Demokratie“

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht während einer Kundgebung in Dubuque, Iowa, am 20. September 2023. © Jabin Botsford/The Washington Post

Trumps Rede in Iowa wird zur rhetorischen Eskalation. Während er die Demokraten verunglimpft, warnen Experten vor dem ehemaligen Präsidenten.

Cedar Rapids, Iowa – Der republikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump versuchte erneut, von den strafrechtlichen Vorwürfen abzulenken, er habe versucht, die Wahl 2020 zu manipulieren. Und von seinen eigenen Ankündigungen, sich an seinen Gegnern zu rächen, falls er bei der US-Wahl 2024 ins Weiße Haus zurückkehrt. Trump ist weiterhin bemüht, Warnungen zu widersprechen, er selbst stelle eine Gefahr für die Demokratie dar.

Mit seiner Rede am Samstag (2. Dezember) versuchte er, den Spieß umzudrehen, weil Demokraten und einige Republikaner warnten, Trumps Rückkehr an die Macht würde die freien Wahlen und die bürgerlichen Freiheiten gefährden. Während die Kandidaten im Vorfeld der Vorwahlen am 15. Januar verstärkt in Iowa auftreten, reagierte der ehemalige Präsident, indem er Präsident Joe Biden mit einem faschistischen Tyrannen verglich. Gleichzeitig verteilten Helfer Schilder mit der Aufschrift „BIDEN ATTACKS DEMOCRACY“.

Trump: „Unsere Kampagne ist ein rechtschaffener Kreuzzug“

„Biden und seine linksradikalen Verbündeten geben sich gerne als Verteidiger der Demokratie aus“, sagte Trump vor einigen Tausend Anhängern. „Aber Joe Biden ist nicht der Verteidiger der amerikanischen Demokratie. Joe Biden ist der Zerstörer der amerikanischen Demokratie. Unsere Kampagne ist ein rechtschaffener Kreuzzug, um unsere Republik von Biden und den Kriminellen und der Biden-Regierung zu befreien.“

Die Rede zeigte, dass Bidens Darstellung der Wahl 2024 als Demokratie gegen Autoritarismus bei den Wählern Anklang findet, so Jennifer Mercieca, Historikerin der amerikanischen politischen Rhetorik an der Texas A&M University. Trumps Strategie, „den Ankläger zu beschuldigen“, könnte die Wähler hinsichtlich der tatsächlichen Bedrohung verwirren und dazu beitragen, seine eigenen Anhänger zu beruhigen, sagte sie.

„Trumps Rede in Iowa setzt seine faschistische Rhetorik fort: Wir gegen sie, sagt er seinen Anhängern, und ‚sie‘ sind Feinde, die betrügen“, so Mercieca. „Autoritäre haben eine Menge rhetorischer Tricks, um antidemokratische Handlungen als tatsächlich ‚demokratisch‘ zu erklären.“

Sie bezeichnete die Rede als einen Versuch, von Trumps eigenen Ankündigungen abzulenken, seine politischen Gegner zu bestrafen, und von einem erneuten Vorstoß in den letzten Wochen, das Gesundheitsgesetz von 2010, allgemein bekannt als Obamacare, aufzuheben.

„Donald Trumps Amerika im Jahr 2025 ist eines, in dem die Regierung seine persönliche Waffe ist, um seine politischen Gegner einzusperren“, sagte der Sprecher der Biden-Kampagne, Ammar Moussa. „Nachdem er eine Woche damit verbracht hat, seinen Plan zu verteidigen, Millionen von Amerikanern die Gesundheitsversorgung zu entziehen, ist dies sein letzter verzweifelter Ablenkungsversuch – das amerikanische Volk durchschaut ihn und es wird nicht funktionieren.“

Trump „dreht den Spieß um“

Die Rede markierte eine auffallende rhetorische Eskalation von der Themen, die Trump im Laufe dieses Jahres in vier verschiedenen Fällen mit 91 Strafanzeigen eingebracht hat. Zwei der Fälle, in denen es um seine Bemühungen geht, die Wahlen von 2020 zu kippen, werden während des Wahlkampfs im nächsten Jahr in Washington und Atlanta vor Gericht verhandelt.

„Präsident Trump dreht den Spieß um“, sagte ein hochrangiger Trump-Berater, der anonym bleiben wollte, weil er nicht befugt war, öffentlich zu sprechen. „Wir werden es nicht zulassen, dass Joe Biden und die Demokraten die amerikanische Öffentlichkeit in den Wahnsinn treibt“.

Im Laufe seiner politischen Karriere hat Trump oft auf Angriffe reagiert, indem er zu Attacken auf seine Gegner überging. Im Jahr 2016 brachte Trump Frauen, die den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigten, zu einer Debatte gegen Hillary Clinton mit, um von der Veröffentlichung einer jahrelangen Aufnahme abzulenken, auf der Trump mit sexuellen Übergriffen prahlt. In der gleichen Debatte antwortete Trump auf Clintons Behauptung, er sei eine „Marionette“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin, mit den Worten: „Keine Marionette! Sie sind die Marionette“.

Trump hat seine Kampagne zunehmend darauf ausgerichtet, sich gegen seine strafrechtlichen Anklagen zu verteidigen. Er stellt sie als politisch motiviert dar und warnte, dass er gegen Demokraten ermitteln wird, falls er ins Weiße Haus zurückkehrt.

In seiner Rede am Samstag beschuldigte er Biden „und seine Bande von Marxisten, Kommunisten und Faschisten“, zu versuchen, „die Redefreiheit zu unterdrücken, ihre Kritiker zu zensieren“ und „abweichende Meinungen zu kriminalisieren“. Trump verteufelt die Presse routinemäßig als „Feind des Volkes“, verbot Reportern die Berichterstattung über seinen Wahlkampf 2016 und drohte letzte Woche erneut damit, NBC für seine Berichterstattung zu bestrafen, indem er die Sendelizenz entzieht.

„Sie führen einen regelrechten Krieg gegen die amerikanische Demokratie“, sagte Trump. „Und sie werden immer extremer und repressiver.“ Er fügte hinzu: „Wenn Sie mich wieder ins Weiße Haus setzen, wird diese Herrschaft zu Ende sein und Amerika wird wieder eine freie Nation sein.“

