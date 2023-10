Trump warnt vor Hamas-Anschlägen in den USA: „Biden und Obama haben uns das angetan“

Von: Nail Akkoyun

Trump behauptet, die Hamas plane Anschläge in den USA. Schuld sei die Einwanderungspolitik von Biden und Obama. Er hingegen habe „Israel sicher gemacht“.

West Palm Beach – Sei es der Brand von Notre-Dame, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, oder der am Samstag ausgebrochene Krieg in Israel – Donald Trump hat zu allem stets seine eigenen Theorien. Jetzt hat der frühere US-Präsident behauptet, dass die Terrororganisation Hamas wegen der Einwanderungspolitik seiner Vor- und Nachfolger, Barack Obama und Joe Biden, Anschläge in den USA plane.

„Dieselben Menschen, die Israel überfallen haben, strömen in Rekordzahlen über unsere VÖLLIG OFFENE SÜDGRENZE in unsere einst so schönen USA. Planen sie einen Überfall auf unser Land? Crooked Joe Biden und sein BOSS, Barack Hussein Obama, haben uns das angetan!“ (sic), schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Zuvor verkündete er, dass all das, genau wie der Ukraine-Krieg, unter seiner Führung nie passiert wäre – „NULL CHANCE!“ (sic), so Trump.

Der ehemalige US-Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat für 2024, Donald Trump, spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wolfeboro, New Hampshire, am 9. Oktober 2023. © Joseph Prezioso/AFP

Kritik an Hilfsgelder für Palästina: US-Steuern hätten Angriffe auf Israel „mitfinanziert“

In einem weiteren Beitrag schrieb Trump, dass die US-amerikanischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den Hamas-Angriff auf Israel „mitfinanziert“ hätten. Damit bezog sich das frühere Staatsoberhaupt offenbar auf Hilfsgelder in Höhe von 235 Millionen Dollar, die Biden im Jahr 2021 für Palästina bewilligt hatte. Ein Großteil ging an die humanitäre Hilfe, die von den Vereinten Nationen verwaltet wird. Wie auch im Fall von Deutschland, wird jedoch befürchtet, dass die Hamas einen Teil der Mittel einsackt.

Wie man es von Trump kennt, brachte er keine Beweise für seine Behauptungen vor. Während man im Süden der USA tatsächlich mit illegaler Einwanderung zu kämpfen hat, ist nichts darüber bekannt, dass Kämpfer der Hamas die Vereinigten Staaten infiltrieren. Allgemein wird von der Hamas nicht vermutet, dass sie Anschläge in den USA oder außerhalb des Nahen Ostens planen. Grundsätzlich gilt als Ziel der Terrororganisation, Israel zu zerstören und einen islamischen Staat zu errichten.

Auch Trump sieht sich Vorwürfen ausgesetzt: „Ich habe Israel sicher gemacht!“

Erst am Dienstagmorgen deutscher Zeit hatte sich Trump erneut zu Wort gemeldet: ICH HABE ISRAEL SICHER GEMACHT! NIEMAND SONST WIRD ES TUN, NIEMAND SONST KANN ES, UND ICH KENNE ALLE AKTEURE!!!“ (sic), schrieb der Ex-Präsident auf Truth Social.

Doch während Trump Biden für die aktuelle Situation in Israel und dem Gazastreifen verantwortlich macht, zeigen andere mit dem Finger wiederum auf Ex-Präsidenten selbst. So kursieren in den sozialen Netzwerken Vermutungen, dass Trumps angeblicher Austausch von geheimen Informationen mit russischen Beamten während seiner Präsidentschaft dazu geführt haben könnte, dass sensible Informationen aus Israel an den Iran gingen. Als Verbündeter Russlands und Palästinas könnte der Iran daraufhin die Informationen an die Hamas weitergeleitet haben – Beweise dafür gibt es allerdings nicht.

Gegen Trump laufen in den USA derzeit mehrere Verfahren, unter anderem auch wegen der illegalen Aufbewahrung von Geheiminformationen. In Moskau fallen unterdessen immer wieder anerkennende Worte über Trump. Erst im September hatte Wladimir Putin den Ex-Präsidenten in Schutz genommen. Das Vorgehen zeige die „Verrottung des amerikanischen politischen Systems“, sagte Putin beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok. „Das, was mit Trump passiert, ist eine Verfolgung eines politischen Konkurrenten aus politischen Motiven“, fügte er hinzu. (nak)