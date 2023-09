Nach Hackerangriff: Account des Sohnes verkündet Tod von Donald Trump

Von: Nadja Zinsmeister

Donald Trumps Sohn behauptete in einem Tweet auf X, sein Vater sei verstorben. Die Nachricht löste weltweite Verwirrung aus – das steckt dahinter.

New York – „Ich bin traurig zu verkünden, dass mein Vater verstorben ist.“ Diese Nachricht auf dem X-Account (ehemals Twitter) von Donald Trump Jr. löste am Mittwoch (Ortszeit) in den USA und über die Grenzen hinaus große Verwirrung aus. Schnell stellte sich heraus: Es soll sich um einen Hacker-Angriff gehandelt haben. Denn die Nachricht über Trumps Tod war nicht die einzige wirre Ansage, die auf dem Social-Media-Account am Mittwoch vorübergehend erschien.

Twitter-Account gehackt: Donald Trump Jr. erklärt seinen Vater aus Versehen für tot

Die Reihe an fragwürdigen und teils beleidigenden Tweets auf dem Nachrichtendienst X sind mittlerweile gelöscht. Insgesamt waren sie weniger als eine Stunde auf dem Profil von Donald Trump Jr. online, wie mehrere US-Medien, darunter BBC News, berichten. In dem vollständigen Beitrag hieß es: „Ich bin traurig zu verkünden, dass mein Vater verstorben ist. Ich werde als Präsident 2024 kandidieren.“ Der Vorfall ereignete sich nur wenige Monate, nachdem Donald Trump Jr. seinen Vater bereits versehentlich in einem öffentlichen Video beleidigt hatte.

Donald Trump Jr. erklärte seinen Vater auf seinem X-Account für tot. (Archivfoto) © Win McNamee | Getty Images via AFP

In einem anderen hieß es laut US-Berichten, Nordkorea stehe „kurz davor, geräuchert zu werden“, während in einem Beitrag von „einigen interessanten Nachrichten“ mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Rede war. Auch der amtierende US-Präsident Joe Biden sei in einem der Beiträge auf vulgäre Art beleidigt worden. Der Unternehmer hat rund zehn Millionen Follower auf X.

Donald Trump „verstorben“, Joe Biden beleidigt - Sprecher von Trump Jr. klärt Zwischenfall auf

Wenig später erklärte die „Trump Organization“, dass das Konto von Donald Trumps Sohn gehackt worden sei. „Zu Ihrer Information: Dies ist offensichtlich nicht wahr. Dons Konto wurde gehackt“, schrieb sein Sprecher ebenfalls auf X und verwies dabei auf einen der vermeintlichen Beiträge, die inzwischen gelöscht wurden. Donald Trump Jr. äußerte sich zu den Vorfällen nicht persönlich. Auch die Plattform X wollte sich auf mehrere Medienanfragen nicht zu dem Zwischenfall äußern.

Donald Trump Jr. ist ein 45-jähriger Unternehmer und lebt in New York. Der Sohn von Ex-Präsident Donald Trump arbeitet als CEO in der von seinem Vater gegründeten „Trump Organization“. Das Unternehmen wurde Ende letzten Jahres in einem Gerichtsverfahren wegen Steuerbetrugs und anderer Finanzverbrechen schuldig gesprochen. (nz)