Donald Trump Jr. berichtet von den „sexy Orten“ im Besitz seines Vaters

Donald Trump Jr. sitzt im Gerichtssaal in New York, wo er im Fall gegen seinen Vater aussagen soll. © Adam Gray/Imago

Im Zeugenstand in New York vergöttert Donald Trump Jr. seinen Vater förmlich. Dieser sehe Dinge, „die andere nicht sehen“.

New York - Das Verteidigungsteam, das Donald Trump in einem Zivilprozess vertritt, in dem er und sein Unternehmen des Betrugs beschuldigt werden, begann am Montag mit der Präsentation seiner Argumente. Dabei sagte der Mitangeklagte Donald Trump Jr. aus und beschrieb in glühenden und ekstatischen Worten die Immobilien des Unternehmens.

Bei der Befragung durch die Verteidigung ging Donald Trump Jr. Dutzende von Seiten mit Werbematerial der Trump Organization durch. Enthalten waren glamouröse Fotos von Villen, Hotels und Golfanlagen, die zum Portfolio von Trump gehören oder gehörten.

Der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wirkte entspannt und machte im Zeugenstand Witze. Er benutzt Worte wie „erstaunlich“, „ikonisch“ und „spektakulär“, um die Anlagen der Trump Organization zu beschreiben. In Bezug auf den Trump World Tower, ein luxuriöses Hochhaus mit Eigentumswohnungen in der Nähe der Vereinten Nationen in New York, beschrieb er das Projekt seines Vaters als „einen sehr sexy Ort“.

Donald Trump Jr. ist gemeinsam mit seinem Bruder und Vater angeklagt

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (D) verklagte den ehemaligen Präsidenten, seine beiden erwachsenen Söhne (neben Donald Jr. dessen Bruder Eric Trump), zwei weitere Führungskräfte und sein gleichnamiges Unternehmen im vergangenen Jahr. Ihnen wird jahrelanger Betrug vorgeworfen, bei dem der Wert von Vermögenswerten in Finanzdokumenten fälschlicherweise aufgebläht wurde, um bessere Konditionen von Kreditgebern und Versicherungsunternehmen zu erhalten.

Donald Trump Jr. sagte vor zwei Wochen aus, als die Anwälte des Generalstaatsanwalts ihren Fall präsentierten, und distanzierte sich von diesen Finanzberichten. Damals wurde er zu den fraglichen Finanzberichten befragt und sagte, sie seien das Werk der Buchhalter des Unternehmens. Auch sein Bruder Eric Trump, ebenfalls Angeklagter, lehnte jede Beteiligung an den Abschlüssen ab.

„Wenn sie mir in ihrem Gutachten versichert hätten, dass diese Dinge in Ordnung sind, hätte ich mich damit abgefunden und entsprechend unterschrieben“, sagte Trump Jr. während seiner früheren Aussage.



Donald Trump Jr. feiert den Besitz seines Vaters vor Gericht

Am Montag wurde er nicht zu den Finanzberichten befragt und konzentrierte sich stattdessen auf die Anpreisung verschiedener Trump-Standorte. Diese Äußerungen sollten offenbar das Argument der Verteidigung untermauern, dass die Bewertungen der Vermögenswerte in den Finanzberichten nicht falsch waren, sondern die tatsächlichen Werte der Immobilien widerspiegelten.



Trump Jr. sagte auch aus, dass sein Vater über ein einzigartiges Geschick bei der Entwicklung heruntergekommener Vermögenswerte verfüge, die andere Entwickler übersehen hätten. „Er sieht einfach Dinge, die andere Leute nicht sehen“, sagte Trump Jr.

Nach seiner Aussage sprach Trump Jr. mit Reportern außerhalb des Gerichtsgebäudes. Er sagte, sein kurzes Kreuzverhör durch James‘ Seite sei „langweilig“ gewesen und kritisierte den Fall. „Ich denke, sie verstehen, dass sie nichts haben, was mit dem Fall zu tun hat, außer einem übereifrigen Generalstaatsanwalt, der die gesamte New Yorker Wirtschaft zerstören will, indem er Transaktionen verfolgt, für die es keine Opfer gibt“, sagte er.

Trump Jr. sagte auch, dass er am Montagmorgen bei Gericht ankam und erfuhr, dass seine Tante - Maryanne Trump Barry, die ältere Schwester des ehemaligen Präsidenten und eine ehemalige Bundesrichterin - gestorben war.



Die Seite der Staatsanwaltschaft hielt sich letzte Woche zurück, nachdem sie die erwachsenen Trump-Söhne, ihre Schwester Ivanka Trump, die nicht angeklagt ist, und ihren Vater in den Zeugenstand gerufen hatte. In der Zivilklage soll nachgewiesen werden, dass die Angeklagten falsche Werte in Trumps Jahresabschlüssen angesetzt haben.

Donald Trumps Verteidigung streitet alle Vorwürfe ab

Die Verteidigung wiederum hat jegliches Fehlverhalten abgestritten und behauptet, dass kein Betrug stattgefunden habe und niemand geschädigt worden sei. Die Bewertung von Vermögenswerten sei subjektiv, und keine Bank sei betrogen worden.



Richter Arthur Engoron vom New York Supreme Court, der das Verfahren ohne Geschworene leitet und über den Ausgang des Verfahrens entscheiden wird, kam in einer vorgerichtlichen Entscheidung zu dem Schluss, dass die Finanzberichte des Unternehmens gefälscht waren. Er ordnete an, dass die Trump-Geschäftszertifikate in New York für Unternehmen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, annulliert werden, obwohl der genaue Wortlaut der Anordnung Experten darüber streiten lässt, was dies konkret für das Unternehmen bedeutet.



Donald Trump seinerseits hat den Prozess seit langem angegriffen. Obwohl er nicht verpflichtet war, an den Tagen, an denen er nicht aussagte, persönlich zu erscheinen, ist er wiederholt erschienen und hat den Fall, Engoron und James angegriffen.



Donald Trump nutzt Gerichtsprozess für den eigenen Wahlkampf

Trump kandidiert erneut als republikanischer Präsidentschaftskandidat für die US-Wahl 2024. Zusätzlich zu diesem Prozess sind gegen ihn vier Strafverfahren anhängig. Er hat in allen Punkten ein Fehlverhalten bestritten und behauptet, er werde politisch verfolgt.

Letzte Woche sagte er in dem New Yorker Verfahren aus und geriet mit Engoron aneinander, der ihn ermahnte und einen von Trumps Anwälten aufforderte, sein Verhalten zu kontrollieren. Während seiner Aussage sagte Trump, dass die Finanzberichte Haftungsausschlüsse enthielten, die ihn „vollkommen schützten“, und er warnte die Banken, „ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen“.



Trump sagte auch, dass sein Reichtum höher sei als in den Finanzberichten angegeben, zum Teil, weil die Ersteller seinen „Markenwert“ nicht berücksichtigt hätten.



Zu den Autoren Mark Berman ist ein nationaler Reporter der Washington Post, der über Fragen der Strafverfolgung und Strafjustiz berichtet. Er arbeitet seit 2007 für die Post. Shayna Jacobs ist Reporterin für Bundesgerichte und Strafverfolgung im Team für nationale Sicherheit bei der Washington Post, wo sie über die südlichen und östlichen Bezirke von New York berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.