Kaum Konkurrenz für Trump aus der eigenen Partei

Teilen

Die Skandale und die anstehenden Prozesse können Donald Trump bislang wenig anhaben. Das liegt zum großen Teil an der Schwäche seiner Konkurrenten unter den Republikanern.

Washington, D.C. – Die republikanischen Konkurrenten von Donald Trump und ihre Verbündeten haben rund 75 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben, Hunderte von Veranstaltungen durchgeführt, kleine Armeen von Wahlhelfern eingesetzt und eine Präsidentschaftsdebatte mit Einschaltquoten wie bei den NBA-Finals inszeniert.

Aber sie haben kaum etwas vorzuweisen. Der ehemalige Präsident dominiert die Umfragen weiterhin. Und dies, obwohl bei vier Gerichten Anklage gegen ihn erhoben wurde, er weniger Wahlkampf betrieben hat als viele seiner Konkurrenten, die TV-Debatte ausgelassen hat und wiederholt über beliebte republikanische Kollegen hergezogen ist.

Die Wähler der Republikaner stehen hinter Trump

Eine Mehrheit der Anhänger der Republikaner sagt den Meinungsforschern jetzt, dass sie Trumps Wiederwahl nach der ersten Debatte unterstützen, ein Anstieg von etwa 10 Punkten gegenüber dem Frühjahr. Sein schärfster Konkurrent, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, musste mit ansehen, wie sich seine Unterstützung im März halbierte und sich nun dem Rest des einstelligen Feldes nähert.

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence (Dritter von links) und der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy (Vierter von rechts) sprechen während der ersten republikanischen Präsidentschaftsdebatte, die von Fox News in Milwaukee veranstaltet wurde. Nur wenige der Kandidaten waren bereit, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der nicht anwesend war, während der Debatte namentlich anzugreifen. © Joshua Lott/The Washington Post

Diese Situation hat Trumps potenzielle Nachfolger dazu gezwungen, ihren Fokus auf die ersten Wahlstaaten zu konzentrieren. Angetrieben von der nahezu vergeblichen Hoffnung, dass etwa 400.000 Menschen in Iowa und New Hampshire – den ersten beiden Staaten, in denen die Abstimmung stattfindet – die Geschichte noch einmal verändern können. Dies hat auch zu hektischen Diskussionen unter einigen Kandidaten und Wahlkampfberatern geführt, die Trump nicht angreifen wollen, weil sie befürchten, seine Anhänger zu verärgern – die aber keinen Weg sehen, ihn zu schlagen, ohne ihn an irgendeinem Punkt anzugreifen.

Sie bemühen sich, zu beweisen, dass sie Trump Paroli bieten können, und wehren sich gleichzeitig gegen die Annahme, dass Trumps Dominanz die Partei dauerhaft verändert hat.

Trumps Konkurrenten ohne Ideen

„Niemand eine gute Idee“, sagte Dave Carney, ein republikanischer Berater, der an den Präsidentschaftskampagnen von Senator Bob Dole und dem texanischen Gouverneur Rick Perry mitgewirkt hat, über die Hauptkonkurrenten von Trump. „Dies war die perfekte Gelegenheit, um Trump anzugreifen. Trump stellte sich nicht der Diskussion im Fernsehen, und niemand hatte den Mut, darüber zu sprechen. Wissen Sie warum? Weil sie nicht wissen, was sie machen sollen.“

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Externe Berater sagen, dass Umfragen und Fokusgruppendaten zeigen, dass Trump in den beiden Staaten zu schlagen ist, und dass eine anschließende Konsolidierung des Feldes seine Niederlage im nächsten Frühjahr bedeuten könnte. Externe Geldgeber versprechen zusätzliche Fernsehgelder und Direktwerbung in Millionenhöhe, um die langjährigen Anhänger Trumps sanft davon zu überzeugen, dass er bei den Wahlen gegen Joe Biden eine Niederlage erleiden könne. Sein Prozess wegen der Bemühungen, die Wahl 2020 zu manipulieren, soll einen Tag vor dem „Super-Tuesday“ beginnen, an dem voraussichtlich 14 Staaten ihre Delegierten wählen werden. Mindestens zwei weitere Prozesse sind zur gleichen Zeit angesetzt.

Trump in der Wählergunst der Anhänger weiter vorne

Eine kürzlich von NBC News/Des Moines Register/Mediacom durchgeführte Umfrage in Iowa ergab, dass Trump mit 42 Prozent Unterstützung unter den republikanischen Wählern an erster Stelle steht. 72 Prozent der Befragten unterstützen entweder eine andere Partei oder sind offen für diese Möglichkeit. Interne Umfragen eines Konkurrenten kommen zu dem Schluss, dass Trump sowohl in Iowa als auch in New Hampshire zwischen 28 und 33 Prozent liegt.

„Die Daten zeigen einige Lichtblicke. In den ersten Bundesstaaten liegt Trump in den Umfragen mindestens 10 Punkte unter seinen nationalen Werten“, sagte der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu. „Es gibt noch viel zu tun, aber wir haben nicht viel Zeit dafür“. Ihn in einem einzigen Staat zu schlagen, so argumentieren sie, würde Trump weniger unbesiegbar erscheinen lassen – und mehr Argumente für andere Kandidaten schaffen.

Allerdings hat sich Trump bisher als resistent gegen die Kritik der Partei erwiesen. Dies vor allem, weil seine Konkurrenten Mühe hatten, sich als brauchbare Alternativen zu etablieren. Der Großteil der Konkurrenten bleibt im einstelligen Bereich und streitet sich zunehmend um den dritten Platz. Die meisten haben ihre Wahlkampfstrategien auf die Hoffnung gestützt, dass DeSantis weiter ins Wanken gerät und sich die Partei stattdessen auf sie fokussiert.

Newt Gingrich, ein ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses und Präsidentschaftskandidat im Jahr 2012, sagt, dass Trump sich einfach als eine neue Art von Politiker erweist. „Ich versuche den Leuten immer wieder zu sagen, dass er kein Kandidat ist. Sie können ihn nicht als Kandidaten betrachten. Er ist der Anführer einer Massenbewegung“, sagte Gingrich. „Sie konkurrieren mit einem Anführer in einer völlig anderen Welt“.

Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, der ehemalige Vizepräsident Mike Pence und der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy haben nach der ersten Debatte neue Impulse erhalten, die sich aber nicht sofort in signifikanten Veränderungen der Umfragewerte niedergeschlagen haben. In einer nach der Debatte durchgeführten Economist/YouGov-Umfrage lagen sie alle unter 7 Prozent. 34 Prozent der Republikaner waren der Meinung, dass Pence in der Debatte „schlecht“ abgeschnitten hatte, obwohl er zeitweise eine gute Leistung gezeigt hatte.

Konkurrent DeSantis im Abwind

Und der Trend scheint für Trump zu sprechen: Eine am Freitag (1. September) veröffentlichte Umfrage des Wall Street Journal zeigte, dass Trump bei den republikanischen Vorwahlwählern 59 Prozent erreicht – während DeSantis von 24 Prozent im April auf 13 Prozent gefallen ist.

„Alles, was bis jetzt passiert ist, ist die Vorsaison. Die Debatte war der Startschuss. Die Leute werden sich jetzt mehr konzentrieren“, sagte Marc Short, ein leitender Berater von Pence. „Sie neigen dazu, Trump zu verteidigen. Viele Menschen sind der Meinung, dass er ungerecht behandelt wurde. Sie wollen ihn unterstützen. Ich glaube nicht, dass das gleichbedeutend ist mit der Aussage, dass er der am besten geeignete Präsident ist.“

Die letzten drei Gewinner der republikanischen Vorwahlen in Iowa – der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, der ehemalige Senator von Pennsylvania, Rick Santorum, und Senator Ted Cruz – konnten alle in den letzten Wochen dank einer Konsolidierung der evangelikalen Wählerschaft zulegen. Bob Vander Plaats, der Vorsitzende der konservativen Gruppe Family Leader, glaubt, dass sich die Geschichte wiederholen wird. „Ich sehe die Umfragewerte für Trump in Iowa und landesweit, wo er einen souveränen Vorsprung hat“, sagte er. „Aber zumindest in Iowa sehe ich vor Ort nichts, was diese Umfragewerte stützt.

Trumps Wahlkampfteam räumt ein, dass er mehr Zeit in Iowa verbringen muss, um seinen Vorsprung zu verteidigen und zu verhindern, dass DeSantis verlorene Unterstützung zurückgewinnen kann.

„DeSantis ist in Iowa am stärksten, und es gibt viele Leute, die wollen, dass er dort gewinnt. Aber wir haben keine einzige Umfrage gesehen, die zeigt, dass er gewinnen könnte“, sagte ein hochrangiger Trump-Berater, der, wie andere auch, anonym bleiben wollte.

Trumps Team ermittelt die Schwächen des ehemaligen Präsidenten

Trumps Helfer haben in den ersten Bundesstaaten Umfragen durchgeführt, um seine eigenen Schwachstellen zu ermitteln, und sind nach eigenen Angaben mit den Ergebnissen generell zufrieden. Trumps Angriffe auf beliebte republikanische Gouverneure, der Anstieg der Bundesverschuldung unter seiner Führung, sein Umgang mit dem Coronavirus, seine Unfähigkeit, eine Grenzmauer zu errichten, seine Beziehung zu Autokraten und andere Themen ändern nichts an den Werten.

„Keiner ihrer Angriffe untergräbt das Vertrauen der Wähler in Präsident Trump oder seine Agenda“, so Taylor Budowich, der MAGA Inc. leitet. „Das ist der Grund, warum Präsident Trump, nachdem er zig Millionen Dollar für seine Angriffe auf Parteifreunde ausgegeben hat, seinen Vorsprung nur noch vergrößert hat – Geld, das besser für den Sieg über Biden ausgegeben worden wäre.“

Trumps Kampagne behauptet auch, dass interne Umfragen gezeigt haben, dass die Anklagen die Wähler nicht bewegen. „Das ist eingebrannt“, sagte ein hochrangiger Trump-Berater.



Mugshots in Georgia: Polizeifotos von Trump und weiteren Angeklagten Fotostrecke ansehen

Einer der frustrierendsten Aspekte des Wahlkampfs war bisher die große Aufmerksamkeit, die Trump in den Medien erhält, so DeSantis nahestehende Personen, die anonym bleiben wollten. Die internen Daten der DeSantis-Unterstützer zeigen, dass Trump an einem durchschnittlichen Tag regelmäßig ein Vielfaches mehr an Presseberichterstattung erhält als der Gouverneur von Florida.

Chris Wilson, ein Meinungsforscher von Never Back Down, sagte, die Frage nach Trumps Wählbarkeit wirke sich eindeutig auf die Wähler in Iowa und New Hampshire aus, die zwar bereit seien, für Trump oder einen anderen Kandidaten zu stimmen, aber noch nicht überzeugt seien. „Jeder, der sich zurücklehnt und sagt, dass wir uns um diese Spots keine Sorgen machen müssen, verkennt die Realität“, sagte Wilson. „Ich wäre sehr besorgt.“

„Wir dürfen nicht gegen Trump verlieren. Wenn Trump der Kandidat ist, werden wir das Weiße Haus verlieren. Wenn wir das Weiße Haus verlieren, werden wir auch den Senat verlieren. Wenn wir den Senat verlieren, werden wir auch das Repräsentantenhaus verlieren“, sagte Stratege Jeff Roe den Spendern in einem Briefing vor der Debatte, wie aus durchgesickerten Tonaufnahmen hervorgeht.

Zu den Autoren Michael Scherer ist ein politischer Reporter bei der Washington Post. Zuvor war er Leiter des Washingtoner Büros des Time Magazine, wo er auch als Korrespondent für das Weiße Haus tätig war. Bevor er zu Time kam, war er Washington-Korrespondent für Salon.com. Marianne LeVine ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post. Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie.

DeSantis und sein Team haben laut mehreren Personen darüber diskutiert, ob sie aggressiver gegen Trump vorgehen sollten. Es gibt aber auch Stimmen, die meinen, dass er sich positiver präsentieren muss, bevor er sich auf Trump konzentriert, und dass er einen Fehler gemacht hat, indem er nicht früh genug eingestiegen ist und sich von Trump vorführen ließ.

„Dies ist im Grunde ein amtierender Präsident, gegen den wir antreten“, sagte Kristin Davison, die Geschäftsführerin von Never Back Down. „Es ist ein amtierender Präsident mit einer Zustimmungsrate von über 70 Prozent, und er ist nur den ersten beiden Staaten verwundbar. „Wenn jemand Trump in Iowa oder New Hampshire nicht stoppt, ist es vorbei“.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 02. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.