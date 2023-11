Kleiner Sieg für Trump – Klage gegen Kandidatur in Rhode Island abgewiesen

Von: Stefan Krieger

Drucken Teilen

Donald Trump kann aufatmen: Ein Bundesrichter weist eine Klage ab, die Trumps Namen von den Stimmzetteln streichen wollte.

Washington, DC. – Ein weiterer Erfolg für Donald Trump: Die Kampagne des ehemaligen US-Präsidenten für das Jahr 2024 hat Auftrieb erhalten. Ein Bundesrichter hat eine Klage abgewiesen, die darauf abzielte, den Namen des Republikaners von den Stimmzetteln in Rhode Island zu streichen.

Der Vorsitzende Richter des US-Bezirksgerichts, John J. McConnell Jr., wies eine Einlassung des republikanischen Trump-Herausforderers John Anthony Castro ab, wie das Providence Journal berichtet. Der Richter, ein vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama eingesetzter Jurist, befand, Castro habe nicht nachweisen können, dass er „tatsächlich mit Trump um Stimmen und Spenden konkurriert“.

Klage gegen Trump bezieht sich auf Zusatzartikel der Verfassung

In der Klage von Castro wurde vorgebracht, Trump sei aufgrund seiner Rolle bei dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar und einer Klausel im 14. Zusatzartikel der US-Verfassung „nicht wählbar“. In besagtem Artikel steht, dass es jeder Person, die sich nach der Vereidigung „an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt“ hat, untersagt ist, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen erneut zu kandidieren.

Donald Trump, Präsidentschaftskandidat und ehemaliger Präsident der USA, darf in Rhode Island antreten. © Bryon Houlgrave/dpa

Die Entscheidung folgt auf mehrere andere gescheiterte Anfechtungsklagen, mit denen versucht wurde, den ehemaligen Präsidenten als Kandidaten für das Jahr 2024 auszuschließen. Ähnliche Versuche wurden in New Hampshire, Colorado, Florida, Michigan und Minnesota gestartet und ebenfalls abgelehnt.

Trump-Specher triumphiert: „Scheiternde Kampagne vom ‚krummen‘ Joe Biden“

Zur Entscheidung des Gerichts schickte Trump-Sprecher Steven Cheung dem Portal Newsweek eine Stellungnahme, in der er den „unbesiegten“ Status des ehemaligen Präsidenten anpries. Cheung bezeichnete die Klage als etwas, „sich in die Präsidentschaftswahlen einzumischen und die scheiternde Kampagne vom ‚krummen‘ Joe Biden zu unterstützen“.

„Heute hat ein Bundesrichter in Rhode Island eine weitere leichtfertige Anfechtung des 14. Verfassungszusatzes gegen die Wahlberechtigung von Präsident Trump im Jahr 2024 zurückgewiesen“, so Cheung. „Präsident Trump bleibt unbesiegt, wenn es darum geht, diese fadenscheinigen Behauptungen abzuwehren“.

„Das amerikanische Volk hat das unanfechtbare Recht, an den Wahlurnen für den Kandidaten seiner Wahl zu stimmen“, fügte er hinzu. „Präsident Trump ist der Meinung, dass die amerikanischen Wähler und nicht die Gerichte darüber entscheiden sollten, wer die Wahlen im nächsten Jahr gewinnt, und wir fordern eine rasche Abweisung aller verbleibenden Scheinanfechtungen.“

14. Verfassungszusatz gilt nicht für Präsidenten

Nachdem bereits Castros Klage in New Hampshire im vergangenen Monat abgewiesen worden war, erklärte der Kandidat gegenüber dem Boston Globe, dass seine juristische Strategie „nach Plan“ verlaufe. Castro hat landesweit Dutzende von Klagen gegen Trump wegen des 14. Verfassungszusatzes eingereicht, wobei viele der Fälle noch nicht entschieden sind.

In Colorado entschied Bezirksrichterin Sarah Wallace Anfang des Monats, dass Trump zwar am Aufstand beteiligt gewesen sei, der 14. Verfassungszusatz aber nicht für Präsidenten gelte. Viele Fachleute in den USA vertreten mittlerweile die Ansicht, dass die Klagen gegen Trump, die sich auf den 14. Zusatz der US-Verfassung beziehen, nicht haltbar seien.

Donald Trump tritt wieder an - doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Der ehemalige Bundesstaatsanwalt Harry Litman sagte in der Sendung Background Briefing mit, dass die Entscheidung von Wallace einen „ziemlich klaren Hinweis“ für Trump sei, um ähnliche Klagen abweisen zu können. „Die Sache wird vor dem Obersten Gerichtshof von Colorado gehen“, sagte Litman. „Es gibt natürlich Möglichkeiten, das Urteil zu revidieren, aber es ist recht konkret. “

Für den Fall, dass die Entscheidung in Colorado aufgehoben und dann beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung eingelegt wird, spekulierte Litman, dass die Richter eine endgültige Entscheidung ablehnen würden. Stattdessen dürften sie zu dem Schluss kommen, dass so etwas die Sache des Kongresses sei. Im US-Repräsentantenhaus haben die Republikaner die Mehrheit – und somit die Partei, die aller Wahrscheinlichkeit nach Donald Trump als nächsten Präsidentschaftskandidaten nominieren wird. (skr)