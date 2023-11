Kleiner Triumph für Trump: Redeverbot vorübergehend aufgehoben

Donald Trump. © Joe Marino/Imago

Donald Trump darf wieder sprechen: Im Betrugsverfahren gegen ihn wurde das Redeverbot vorübergehend außer Kraft gesetzt.

New York – Ein Berufungsrichter hat am Donnerstag (16. November) ein begrenztes Redeverbot gegen Donald Trump und seine Anwälte in dem 250 Millionen Dollar schweren Betrugsverfahren der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James vorübergehend aufgehoben.

Die vorübergehende Aufhebung der Verfügung erlaubt es Trump und seinem Verteidigungsteam, bis zu einer weiteren Überprüfung durch die Berufungsinstanz über den Rechtsbeistand des Richters zu sprechen. Die Entscheidung erfolgte nach einer Anhörung vor Richter David Friedman. Friedman schrieb nach der Anhörung der Argumente, dass die Aussetzung in Anbetracht der „infrage stehenden verfassungsmäßigen und gesetzlichen Rechte“ verhängt wurde.

Trumps Anwalt Christopher Kise argumentierte, dass die Sicherheitsbedenken des Richters Arthur Engoron vom New York Supreme Court, der den Vorsitz in dem Betrugsverfahren führt und am 3. Oktober das Redeverbot gegen Trump erlassen hatte, untergraben werden, weil der Richter Pressefotografen erlaubt, Bilder von seinem Mitarbeiter zu machen.

„Wenn ich um meine Sicherheit besorgt wäre, würde ich mich nicht jedes Mal, wenn die Kameras reinkommen, vor die Kamera stellen“, argumentierte Kise gegenüber Friedman und wies darauf hin, dass er als Trumps Anwalt seit etwa einem Jahr auch Drohungen erhalten hat.

Redeverbot nicht angemessen

Kise sagte auch, dass es nicht angemessen sei, ein Redeverbot zu verhängen, „das auf der Reaktion des Publikums beruht“. Er sagte, Trump, der 2024 erneut für das Amt des Präsidenten kandidiert, habe ein Recht auf freie Meinungsäußerung zu Wahlkampfzwecken.

Engoron verhängte ein Redeverbot gegen den ehemaligen Präsidenten, weil er sich öffentlich über den Gerichtsschreiber geäußert hatte, von dem er annahm, dass er dessen Sicherheit gefährde. Die Verfügung wurde erlassen, nachdem Trump ein Foto der Angestellten in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, das nach Ansicht des Richters zu Drohungen führte.

Der Richter hat Trump zweimal zu einer Geldstrafe von insgesamt 15.000 Dollar verurteilt, weil er gegen das Redeverbot verstoßen hatte.

Trump jubiliert auf Truth Social

Trump feierte die Verfügung des Berufungsrichters am Donnerstagabend in den sozialen Medien.

„Richter Arthur Engoron wurde soeben von der New York State Appellate Division (Berufungsgericht) zum vierten Mal (in demselben Fall!) aufgehoben (ausgesetzt!)“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. „Seine lächerliche und verfassungswidrige Knebelverfügung, die es mir nicht erlaubt, mich gegen ihn und seinen politisch voreingenommenen und außer Kontrolle geratenen, Trump hassenden Sachbearbeiter zu verteidigen, der ihn und sein Gericht auf ein neues Niveau von LOW herabsetzt, ist eine Schande.“

Trumps Anwälten wurde ein ähnliches Redeverbot auferlegt, das es ihnen verbietet, sich auf den Gerichtsangestellten zu beziehen, wenn sie rechtliche Argumente zur Fairness des Verfahrens vorbringen. Trumps Seite hat wiederholt argumentiert, dass die Gerichtsangestellte voreingenommen ist. Trump streitet jedes Fehlverhalten ab.

Lisa Evans, eine Anwältin, die im Namen von Engoron argumentiert, sagte dem Berufungsgericht, dass die Sekretärin des Richters mit Nachrichten überschwemmt wird, die Besorgnis auslösen, nachdem ihre Telefonnummer und andere persönliche Daten von Trump-Anhängern in sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Zum Autor Shayna Jacobs ist Reporterin für Bundesgerichte und Strafverfolgung im Team für nationale Sicherheit bei der Washington Post, wo sie über die südlichen und östlichen Bezirke von New York berichtet.

Der Anwältin sagte, Trump müsse nicht selbst Drohungen aussprechen, weil seine Anhänger dazu bereit seien, und führte als Beweis einen Angriff auf den Ehemann der ehemaligen Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi und Trumps Aufwiegelung zum Aufstand am 6. Januar an. „Es ist eine Aufforderung zum Handeln im Namen der Personen, die loyal zu Mr. Trump sind … es ist keine politische Rede“, argumentierte Evans. Sie sagte, dass viele der Nachrichten, die sich an die Anwaltsgehilfin richten, antisemitisch seien.

Es wird erwartet, dass die beiden Seiten in diesem Monat schriftliche Argumente einreichen werden. Es ist nicht klar, wann das Berufungsgremium über den Fall entscheiden wird.

Das New Yorker Redeverbot ist bereits das Zweite, die Trump von einem Richter auferlegt wurde und das ausgesetzt wurde, während ein Berufungsgericht die Angelegenheit prüft.

In Washington hat die US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan Trump untersagt, Aussagen gegenüber Zeugen, Staatsanwälten oder Gerichtsmitarbeitern zu machen, die mit seinem bevorstehenden Prozess wegen Verschwörung zur Beeinflussung des Wahlergebnisses 2020 zu tun haben. Diese Verfügung wurde ausgesetzt, während Trumps Rechtsbeistand gegen Chutkans Entscheidung Berufung einlegt.

Eine Anhörung im Rahmen dieser Berufung ist für Montag angesetzt.

