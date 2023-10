Donald Trump hat keine Ahnung, wo Ungarn liegt

Von: Stefan Krieger

Auf der Suche nach Ungarn: Donald Trump offenbart geografische Schwächen. © IAN MAULE/afp

Der ehemalige US-Präsident lobt den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán, offenbart jedoch erneut geografische Schwächen.

Sioux City – Vielleicht sollte irgendjemand Donald Trump mal eine Landkarte Karte besorgen. Weniger als eine Woche, nachdem der ehemalige US-Präsident Ungarn und die Türkei verwechselt und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán als Führer der Türkei bezeichnet hat, hat Trump die Grenzen Ungarns völlig falsch eingeschätzt, wie Politico berichtet.

„Hat jemand jemals von Viktor Orbán gehört? Er ist der Chef von Ungarn. Ungarn grenzt sowohl an die Ukraine als auch an Russland“, sagte Trump am Sonntag (31. Oktober) bei einer Kundgebung in Sioux City, Iowa.

Donald Trump zieht falsche Grenzen

Dieses Mal hat Trump den Staatschef zwar dem richtigen Land zugeordnet, aber Ungarn grenzt nicht an Russland. Die Länder sind an ihrem engsten Punkt etwa 1000 Kilometer voneinander entfernt. Immerhin: Eine Grenze zur Ukraine hat Ungarn schon.

Die Liebesgeschichte zwischen Trump und Orbán ist nicht neu, aber die Beziehung ist in letzter Zeit inmitten der Isolation Orbáns auf der europäischen Bühne aufgeblüht.

Am Sonntag nannte Trump Orbán einen „sehr mächtigen Akteur“ und einen „sehr harten Kerl“ und lobte den ungarischen Staatschef dafür, dass er keine Migranten in sein Land lässt. Im Gegenzug hat Orbán Trumps Wahlkampf unterstützt und trägt online sogar das Merchandise des republikanischen Kandidaten.

Donald Trump dankt den Menschen der falschen Stadt

Der ungarische Regierungschef übt immer wieder scharfe Kritik an der EU. Kürzlich verglich er sie mit der ehemaligen Sowjetunion und nannte Brüssel eine „schlechte zeitgenössische Parodie“. Zudem blockiert er weitere milliardenschwere Hilfen für die Ukraine und will im Gegenzug die Freigabe von 13 Milliarden Euro für Ungarn erreichen, welche die EU im Streit um die Rechtsstaatlichkeit eingefroren hat.

Trotz seiner innigen Freundschaft zu Orbán scheint Trump also nicht genau zu wissen, wo das Land seines Verbündeten liegt. Aber der Ungar sollte das nicht persönlich nehmen – Trumps geografische Schwäche ist nicht auf Ungarn beschränkt. Als Trump in zu seiner Rede am Sonntag die Bühne betrat, bedankte sich der ehemalige Präsident der USA bei den Menschen in Sioux Falls.

Nur war er leider nicht in Sioux Falls, das in South Dakota liegt, sondern in Sioux City im Bundesstaat Iowa. (skr)