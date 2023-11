Trump nennt politische Gegner „Ungeziefer“ – Erinnerungen an Hitler und Mussolini

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch in Hialeah, Florida. © Jabin Botsford/The Washington Post

Donald Trumps jüngste Rede stößt auf heftige Kritik. Seine Wortwahl erinnert Historiker an die Rhetorik autoritärer Führer.

Claremont – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump verunglimpfte in einer Rede zum Veteranentag am Samstag (11. November) seine innenpolitischen Gegner und Kritiker. Er nannte seine politischen Widersacher „Ungeziefer“ und behauptete, sie stellten eine größere Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar als Länder wie Russland, China oder Nordkorea. Diese Sprache wird von Historikern kritisiert, die sie mit der von autoritären Führern vergleichen.

„Wir versprechen Ihnen, dass wir die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und die linksradikalen Schläger ausrotten werden, die wie Ungeziefer in den Grenzen unseres Landes leben, die lügen, stehlen und Wahlen betrügen“, sagte Trump gegen Ende seiner Rede und wiederholte seine falschen Behauptungen, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde. „Sie werden alles tun, ob legal oder illegal, um Amerika zu zerstören und den amerikanischen Traum zu zerstören.“



Trump fuhr fort zu erklären: „Die Bedrohung durch äußere Kräfte ist weit weniger unheimlich, gefährlich und schwerwiegend als die Bedrohung von innen. Unsere Bedrohung kommt von innen. Denn wenn man einen fähigen, kompetenten, klugen und starken Führer hat, dann werden Russland, China und Nordkorea nicht mit uns spielen wollen.“



Trump bei Wahlkampfveranstaltung: Die Sprache der Diktatoren

In seiner Rede in Claremont wiederholte der ehemalige Präsident seine Botschaft der Rache und des Grolls, indem er sich selbst als „sehr stolzen Wahlverweigerer“ bezeichnete und seine juristischen Verwicklungen anprangerte, indem er erneut den Richter in einem New Yorker Zivilprozess angriff und seine Angriffe auf den Sonderberater Jack Smith wiederholte. In seiner Rede stellte sich Trump einmal mehr als Opfer eines politischen Systems dar, das es auf ihn und seine Anhänger abgesehen hat.

Doch Trumps Verwendung des Wortes „Ungeziefer“ sowohl in seiner Rede als auch in einem Post auf Truth Social am Samstag rief besondere Reaktionen hervor.



„Die Sprache ist die Sprache, die Diktatoren verwenden, um Angst einzuflößen“, sagte Timothy Naftali, ein leitender Wissenschaftler an der School of International and Public Affairs der Columbia University. „Wenn man einen Gegner entmenschlicht, beraubt man ihn seiner verfassungsmäßigen Rechte, sicher an einer Demokratie teilzunehmen, weil man sagt, er sei kein Mensch. Das ist es, was Diktatoren tun.“



Ruth Ben-Ghiat, Historikerin an der New York University, sagte in einer E-Mail an die Washington Post, dass „die Bezeichnung von Menschen als ‚Ungeziefer‘ von Hitler und Mussolini wirkungsvoll eingesetzt wurde, um Menschen zu entmenschlichen und ihre Anhänger zur Gewalt zu ermutigen.“

Zur Autorin Marianne LeVine ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post.

„Trump bedient sich auch der Projektion: Man beachte, dass er alle Arten von Autoritären - Kommunisten, Marxisten, Faschisten und die radikale Linke - erwähnt, um sich als Befreier der Freiheit darzustellen“, so Ben-Ghiat. „Auch Mussolini hat seinem Volk Freiheit versprochen und dann die Diktatur ausgerufen.“



Steven Cheung, ein Sprecher der Trump-Kampagne, sagte gegenüber The Post: „Diejenigen, die versuchen, diese lächerliche Behauptung aufzustellen, sind eindeutig Schneeflocken, die nach irgendetwas greifen, weil sie unter dem Trump-Derangement-Syndrom leiden, und ihre gesamte Existenz wird vernichtet werden, wenn Präsident Trump ins Weiße Haus zurückkehrt.“



Trump wurde kürzlich auch von Gruppen wie der Anti-Defamation League kritisiert und verurteilt, weil er in einem Interview gesagt hatte, Einwanderer ohne Papiere würden „das Blut unseres Landes vergiften“.



Domingo Garcia, Präsident der League of United Latin American Citizens, der ältesten hispanischen Bürgerrechtsgruppe des Landes, sagte damals, Trumps Äußerungen über Blut zeigten, dass seine Sprache „immer extremer“ werde, und verglich sie mit Nazi-Propaganda über das jüdische Volk.



Trump in Umfragen weiter vorne

Trumps spaltende Rhetorik kommt zu einem Zeitpunkt, an dem er in den Umfragen weiterhin klar an der Spitze des schrumpfenden GOP-Vorwahlenfeldes steht und er und seine Verbündeten bereits damit begonnen haben, Wege zu finden, wie die Bundesregierung seine Kritiker und Gegner bestrafen kann, sollte er im kommenden November das Weiße Haus zurückgewinnen. Die Post berichtete kürzlich, dass Trump - dem 91 Anklagen in vier Strafverfahren zur Last gelegt werden - die Personen benennt, gegen die er ermitteln und die er strafrechtlich verfolgen will, und dass seine Verbündeten Pläne ausarbeiten, um möglicherweise noch am ersten Tag seiner Amtszeit den Insurrection Act (Aufstandsgesetz) in Kraft zu setzen, der es ihm erlauben würde, das Militär als Reaktion auf zivile Demonstrationen einzusetzen.



Neben Angriffen auf die „radikale Linke“ verbrachte er auch einen Teil seiner Rede in New Hampshire damit, eine New Yorker Richterin zu beschimpfen, die seinen Fall von Zivilbetrug beaufsichtigt. Er nannte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (D) eine „Katastrophe“ und wiederholte seine Beschreibungen von Smith als „gestört“. Smith hat zwei Anklagen gegen Trump erhoben: eine in einem Fall, in dem Trump beschuldigt wird, illegal geheime Dokumente gehortet zu haben, und die andere, in der ihm vorgeworfen wird, er habe versucht, die friedliche Machtübergabe zu stören, indem er versucht habe, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu kippen, was zu dem Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 geführt habe.



„Der Trump-hassende Staatsanwalt in diesem Fall, seine Frau und seine Familie verachten mich viel mehr als er selbst, und ich denke, er ist ungefähr eine Zehn“, sagte er. „Sie sind ungefähr eine 15 auf einer Zehnerskala... . . Er ist ein Schandfleck für Amerika.“

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 13. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.