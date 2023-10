In der Nachmittagspause geht Trump zu einer anderen Verhandlung

Wieder vor Gericht in New York: Trump beschimpft Hauptzeugen als Feigling

Von: Christoph Gschoßmann

Ex-Präsident Donald Trump wollte sehen, was der Hauptzeuge im Betrugsverfahren gegen ihn zu sagen hatte. Doch der war gar nicht da.

New York City - Donald Trump vor Gericht: Ein allzu bekanntes Bild. Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika trat erneut im zivilrechtlichen Betrugsprozess gegen ihn und sein Unternehmen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar auf, obwohl der Hauptzeuge Michael Cohen, den er beobachten wollte, gar nicht vor Ort war.

Trump: Cohen hat nicht den Mut, zu erscheinen

Darüber berichtet NBC. Laut Quellen des Nachrichtenportals habe Trump geplant, sich die Aussage seines ehemaligen Anwalts und Gegners Michael Cohen anzusehen, die ursprünglich für Dienstag geplant war. Aber Cohen sagte am Freitag, er habe mit einem Gesundheitsproblem zu kämpfen und werde an diesem Tag nicht wie geplant vor Gericht erscheinen. Richter Arthur Engoron sagte am Montag, dass sich Cohens Aussage um mindestens eine Woche verzögern werde. Trump beschwerte sich in der Mittagspause am Dienstag gegenüber Reportern, dass „Cohen nicht den Mut hatte“, zu erscheinen.

Donald Trump muss sich wegen Wirtschaftsbetrug vor Gericht verantworten. © Stefan Jeremiah / Picture Alliance

Cohen sagte in einer Erklärung, wenn er Angst vor Trump gehabt hätte, hätte er „keine Informationen zur Verfügung gestellt, die die Grundlage dieses Prozesses bilden. Ich freue mich darauf, Sie bald vor Gericht zu sehen!“ Cohen sagte am Montag in einer Erklärung, dass er für Trump bereit sein werde, wann immer er aussagt. „Ich bin dankbar, dass die Krankheit zwar unglaublich schmerzhaft ist, aber keinen sofortigen Eingriff erfordert“, sagte er. „Ich rechne damit, dass ich erscheinen werde, sobald die Schmerzen nachlassen.“

Staatsanwältin: Trump-Imperium auf „nichts als Lügen und versinkendem Sand“ gebaut

In einem Gespräch mit Reportern vor dem Gerichtssaal verurteilte Trump den Prozess als „manipuliert“ und beschuldigte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James der Wahleinmischung. Laut eigener Aussage sollte er eigentlich „woanders Wahlkampf machen“. Trump ist nicht verpflichtet, dem Verfahren beizuwohnen. James hat Trump vorgeworfen, sein Nettovermögen in Finanzberichten gegenüber Banken und Versicherungen stark übertrieben zu haben.

Trump sagte am Dienstag, dass James und ihr Büro „die Betrüger“ seien, bezeichnete den Prozess gegen ihn als „Hexenjagd“ und beschwerte sich erneut über die Schätzung des Steuerbeamten aus Palm Beach County, der den Wert seines Mar-a-Lago-Clubs auf 18 bis 27 Millionen US-Dollar beziffert hatte. Im Gegensatz dazu hatte Trump in seinen Finanzberichten den Wert auf 400 bis 600 Millionen US-Dollar berechnet.

Laut Trump ist „das Haus eine Milliarde, eineinhalb Milliarden, 750 Millionen wert; es ist ein Vermögen wert“, sagte er und nannte es „das wahrscheinlich teuerste Haus der Welt“. Laut Cohen hat Trump den Wert seiner Vermögenswerte erhöht, um Kredite abzusichern, und dass er sie auch aus steuerlichen Gründen herabgesetzt habe. Sie sagte Reportern am Ende des Prozesses am Dienstag, dass Trumps „gesamtes Imperium auf nichts als Lügen und versinkendem Sand aufgebaut“ sei.

Anstatt Cohen am Dienstag zu hören, hörten Trump und andere im Gerichtssaal die Aussage der Buchhalterin der Trump Organization, Donna Kidder, die die Buchhaltungspraktiken des Unternehmens detailliert darlegte. Sie erzählte von einem Gespräch mit dem ehemaligen Finanzchef des Unternehmens, Allen Weisselberg, im Jahr 2012, als er ihr sagte, sie solle die Verwaltungsgebühren des Unternehmens für eine Immobilie in einem Cashflow-Bericht weglassen, um den Gesamtwert der Immobilie zu steigern. Er beschrieb es als „von einer Tasche in die andere gehen“, sagte Kidder.



In der Nachmittagspause geht Trump zu einer anderen Verhandlung

In der Nachmittagspause befasste sich Trump noch mit einer anderen rechtlichen Angelegenheit: Er sagte in einer zweistündigen, hinter verschlossenen Tür stattfindenden Aussage in einem Fall aus, an dem die ehemaligen FBI-Beamten Peter Strzok und Lisa Page beteiligt waren, über die er sich jahrelang öffentlich lustig gemacht hatte.

Strzok und Page kritisierten Trump in privaten Textnachrichten, während sie an den Ermittlungen des damaligen Sonderermittlers Robert Mueller zur Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl 2016 beteiligt waren. Strzok behauptet, er sei zu Unrecht aus dem FBI entlassen worden, während Page, die im Mai 2018 als FBI-Anwalt zurückgetreten ist, Datenschutzverletzungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Offenlegung ihrer Textnachrichten mit Strzok vorgeworfen hat.

Ärger mit dem Gesetz hatte Trump erst am Montag: Er wurde von dem Bundesrichter, der im Fall der Wahlbeeinträchtigung gegen ihn zuständig ist, mit einem Maulkorb belegt. Ein bekannter Psychoanalytiker verglich Trump zuletzt mit Hitler. (cgsc)