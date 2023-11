Klagen und Beleidigungen: Trump führt Wahlkampf im Gerichtssaal

Der ehemalige Präsident Donald Trump verlässt den Gerichtssaal, nachdem er in seinem Zivilprozess wegen Betrugs ausgesagt hat, am 06. November 2023 in New York. © Jabin Botsford/The Washington Post

Donald Trump nutzt seinen Gerichtsprozess, um sich als politisches Opfer darzustellen. Die Justiz beeindruckt er damit nicht.

New York – Donald Trump stellte sich selbst als Opfer von „Wahleinmischung“ und einer „politischen Hexenjagd“ dar. Er sprach über die Kriminalität in den Straßen von New York. Und er prangerte die „Bewaffnung“ eines Justizsystems an, von dem er behauptet, dass es ohne Beweise zu Unrecht gegen ihn gerichtet ist.

Aber der ehemalige Präsident sprach nicht auf einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa oder New Hampshire – seinem typischen Schauplatz, um Beschwerden, unbegründete Behauptungen und andere Beschimpfungen zu verbreiten. Stattdessen erschien er in einem Gerichtssaal in der Stadt, in der er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James erhob den Vorwurf, er und sein Unternehmen hätten die Immobilienwerte fälschlicherweise aufgebläht, um sich Vorteile bei der Kreditvergabe zu verschaffen, und Trump saß im Zeugenstand.

Betrugsprozess in New York: Trump beschimpft Staatsanwältin

Während seiner mehrstündigen Aussage in der Centre Street 60 beschimpfte Trump James und nannte sie einen „politischen Schreiberling“. Er lieferte sich häufig Wortgefechte mit dem Richter des Obersten Gerichtshofs von New York, Arthur Engoron, und sagte einmal: „Er nannte mich einen Betrüger und wusste nichts über mich“.



Trump wirkte zeitweise genervt oder gelangweilt und hielt die Hände im Schoß, als er sich den Fragen von Kevin Wallace vom Büro des Generalstaatsanwalts zu den vergangenen Finanzberichten der Trump Organization stellte. Trump schüttelte den Kopf und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, während seine Anwälte mit Engoron diskutierten. Er nannte den Prozess einen „verrückten Prozess“.



Er blätterte in den Dokumenten des Staates. Im Laufe des Tages nahm er ein Stück Papier heraus, von dem er behauptete, es würde ihn entlasten, und fragte den Richter, ob er es lesen dürfe. Als der Richter ablehnte, murmelte Trump sarkastisch: „Ich bin schockiert.“

Trump vor Gericht wie im Wahlkampf

Die Zeugenaussage gab einen Einblick in die außergewöhnliche Schnittmenge zwischen der politischen Strategie eines Präsidentschaftskandidaten und seinem Verhalten vor Gericht. Angesichts von 91 strafrechtlichen Vorwürfen in vier Anklageschriften wird Trump voraussichtlich einen Großteil des nächsten Jahres damit verbringen müssen, sich mit Fällen zu befassen und sich möglicherweise in und außerhalb von Gerichtssälen wiederzufinden, während er eine Rückkehr zur Präsidentschaft anstrebt.

Trump, der in den Vorwahlen der Republikaner inzwischen klar in Führung liegt, hat seine juristischen Verwicklungen genutzt, um sich als Opfer der Bemühungen der Gerichte darzustellen, ihn politisch zu stoppen. Am Montag erklärte er den Prozess für „sehr unfair“ und sagte: „Ich hoffe, die Öffentlichkeit schaut zu.“



Der New Yorker Zivilprozess könnte das einzige Mal sein, dass er im Zeugenstand erscheint. Trump, dessen Immobiliengeschäfte ihm zum Einzug ins Weiße Haus verhalfen, schien den Fall besonders persönlich zu nehmen, da er wiederholt die Bewertungen des Generalstaatsanwalts und des Richters für Mar-a-Lago, sein geschätztes Resort, kritisierte.



Trump: „Der Betrug liegt beim Gericht, nicht bei mir“

Auch wenn er am Montag zum ersten Mal eine längere Zeugenaussage machte, hat Trump eine Pause vom Wahlkampf eingelegt, um dem Fall mehrmals beizuwohnen.



„Der Betrug liegt beim Gericht, nicht bei mir“, sagte Trump, als er über den Fall nachdachte und zunehmend frustriert wurde. „Entweder sind die Leute sehr dumm oder es liegt ein Betrug vor. Der Betrug geht vom Gericht aus.“



Neben den Beleidigungen und persönlichen Angriffen griff Trump auch auf andere Taktiken zurück, die er im Wahlkampf eingesetzt hatte. Es gab seitens Trump die üblichen Übertreibungen.

„Ich bin Präsident geworden, weil ich eine Marke bin. Ich verkaufe Bücher in einem unglaublichen Ausmaß wegen meiner Marke“, sagte er an einer Stelle. Daraufhin verwies der Richter auf den Staatsanwalt und fragte: „Mr. Wallace, haben Sie um einen Aufsatz über den Markenwert gebeten?“

Trump behauptete während eines Wortwechsels, er sei „mehr Experte als jeder andere“ und fügte hinzu: „Ich habe bewiesen, dass ich mehr über Immobilien weiß als andere Leute“.



Verweise auf Meinungsumfragen

Außerhalb des Gerichtssaals zitierte Trump eine aktuelle Umfrage der New York Times und des Siena College, wonach er in fünf umkämpften Staaten vor Präsident Joe Biden liegt. „Die Menschen haben die Nase voll von dem, was hier passiert. Ich denke, es ist ein sehr trauriger Tag für Amerika“, sagte er.

Einer seiner Anwälte, Chris Kise, bezeichnete Trump an einer Stelle als „ehemaligen und baldigen Oberbefehlshaber“.



Als Trump das Verfahren mehrfach kritisierte, wandte sich Engoron, der seine Verärgerung über die mäandernden Antworten des ehemaligen Präsidenten nicht verbergen konnte, an Trumps Anwälte: „Können Sie Ihren Mandanten kontrollieren? Dies ist keine politische Kundgebung.“

Auf die Frage nach einem Finanzbericht aus dem Jahr 2021 antwortete Trump, er sei im Weißen Haus „so beschäftigt“. „Meine Schwelle war China, Russland und die Sicherheit unseres Landes“, sagte er. Allerdings hatte Trump das Weiße Haus bereits Ende Januar dieses Jahres verlassen, was Wallace schnell bemerkte.

„Sie waren 2021 nicht mehr Präsident, richtig?“, fragte er. Trump antwortete: „Nein, das war ich nicht.“

Zur Autorin Marianne LeVine ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post.

Trump wiederholte ständig, sein Vermögen sei unterbewertet. Er prahlte damit, dass eines seiner Grundstücke „vielleicht der beste Golfplatz ist, der je gebaut wurde“. Er gab an, unterschätzt zu werden: „Alle sagten, ich würde es nie schaffen, es zu bebauen.“

Zuvor hatte die Trump-Kampagne sein Erscheinen vor Gericht mit den Worten „So werden Diktaturen geboren“ angepriesen und den ganzen Tag über auf seiner Social-Media-Website gepostet. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes gab sich Trump ein letztes Mal trotzig: „Es ist ein Fall, der sofort abgewiesen werden sollte“, sagte er.

