250-Millionen-Dollar-Verfahren: Was Trump und seiner Firma vorgeworfen wird

Die Justiz wirft Donald Trump und seiner Firma Betrug vor – und fordert unter anderem strenge Einschränkungen für Geschäfte in New York.

New York – Eine Anhörung vor einem staatlichen Gericht wird am Freitag dazu beitragen, die Konturen eines millionenschweren Wirtschaftsbetrugsverfahrens gegen Donald Trump zu definieren. Der Zivilprozess ist für den 2. Oktober angesetzt und wurde von den vier Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten überschattet.

Generalstaatsanwältin Letitia James hat den Richter des Obersten Gerichtshofs von New York, Arthur Engoron, gebeten, über eine Teilhaftung zu entscheiden, und zwar auf der Grundlage dessen, was sie als unbestreitbare Beweise dafür bezeichnet, dass Trump und sein Unternehmen falsche Werte für Vermögenswerte angegeben haben, um Kreditvorteile zu erlangen.

Trump streitet Fehlverhalten ab

In der Klage, die James vor einem Jahr eingereicht hat, werden 250 Millionen Dollar an Geldstrafen gefordert sowie strenge Beschränkungen für das Unternehmen und seine Führungskräfte, die in New York Geschäfte tätigen. James‘ Team hat argumentiert, dass ein Jahrzehnt falscher Finanzberichte, die im Mittelpunkt des Verfahrens stehen, und andere Dokumente wiederholten Betrug durch die Angeklagten beweisen.



Trump und seine Anwälte haben jegliches Fehlverhalten abgestritten und behauptet, dass seine Geschäftsbeziehungen einwandfrei waren und die Klage abgewiesen werden sollte.



Engoron, der erklärt hat, dass eine Verhandlung fast drei Monate dauern könnte, könnte bei der Anhörung oder später entscheiden, dass Teile des Falles nicht vor Gericht entschieden werden müssen, da die zuvor eingereichten Dokumente beider Seiten für eine Entscheidung ausreichen. Er könnte auch vor der Verhandlung entscheiden, dass die Beweise nicht belegen, dass Trump und sein Unternehmen haftbar sind - obwohl solche Ablehnungen in diesem Stadium selten sind - oder den Umfang der Zeugenaussagen und Beweisstücke einschränken.



„Auf der Grundlage der unbestrittenen Beweise ist keine Verhandlung erforderlich, damit das Gericht feststellen kann, dass die Beklagten in den [Finanzberichten] grob und erheblich überhöhte Vermögenswerte angegeben und diese [Finanzberichte] dann wiederholt bei Geschäftstransaktionen verwendet haben, um Banken und Versicherer zu betrügen“, schrieben die Anwälte von James in einem Antrag auf ein summarisches Urteil vom 4. August.



Der Trump Organization und ihren Führungskräften - darunter zwei von Trumps erwachsenen Kindern und zwei langjährigen Mitarbeitern - wird vorgeworfen, falsche Jahresabschlüsse veröffentlicht zu haben, die den Wert von 23 Immobilien in den Vereinigten Staaten und Schottland sowie von anderen Vermögenswerten wie Mar-a-Lago, Trumps Privatclub und Residenz in Palm Beach, Florida, drastisch in die Höhe trieben.



Mar-a-Lago, Trumps Privatclub und Residenz in Palm Beach, Florida. © Greg Lovett/The Palm Beach Post/Imago

Die gerichtliche Untersuchung des in Manhattan ansässigen Unternehmens für Immobilien, Gastgewerbe und Golfresorts, das Trump gehört, ist eines von mehreren anhängigen Gerichtsverfahren gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Trump ist außerdem mit vier Anklagen in New York, Washington, Florida und Georgia konfrontiert, und es besteht die Möglichkeit, dass ihm im Laufe des nächsten Jahres mehrere Strafverfahren drohen.

Diese Strafen drohen Trump in New York

Anders als in diesen Fällen droht Trump im Zusammenhang mit der Klage von James keine Gefängnisstrafe. Stattdessen könnte der Richter das Unternehmen anweisen, unrechtmäßig erzielte Gewinne zurückzuzahlen und Beschränkungen aufzuerlegen, wie z. B. ein dauerhaftes Verbot für die einzelnen Angeklagten, als leitende Angestellte oder Direktoren in einem New Yorker Unternehmen tätig zu sein, und ein fünfjähriges Verbot für das Unternehmen, in New York Immobilien zu erwerben.



Die Fragen, die wahrscheinlich in der Verhandlung geprüft werden, ergeben sich aus den Aussagen des ehemaligen Trump-Anwalts und -Vertrauten Michael Cohen vor dem Kongress im Februar 2019. In dieser Sitzung bezeichnete Cohen den damaligen Präsidenten als „Hochstapler“ und sagte, dass Trump routinemäßig über sein Vermögen gelogen habe, um Kreditgeber, Versicherungsmakler und Steuerbehörden zu betrügen.

Der damalige Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., ein Demokrat, leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein und erhielt schließlich Kopien von Trumps Steuererklärungen, nachdem der Oberste Gerichtshof einen Streit um eine Vorladung entschieden hatte.

James, ebenfalls Demokratin, leitete im März 2019 ihre eigenen Ermittlungen zu den Bewertungspraktiken der Trump Organization ein.



Trump Organization bereits verurteilt

Vance erhob keine Anklage gegen Trump, aber er klagte die Trump Organization und ihren Finanzchef wegen Steuerbetrugs an. Beide wurden verurteilt.

Vances Nachfolger, Alvin Bragg, ein Demokrat, lehnte es ab, ein Verfahren im Zusammenhang mit den Finanzberichten einzuleiten. Er erhob Ende März die erste strafrechtliche Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten und beschuldigte Trump in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Zahlungen in Höhe von 130.000 Dollar während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016, um eine Schauspielerin aus einem Erwachsenenfilm zum Schweigen zu bringen, die angab, Jahre zuvor eine sexuelle Begegnung mit Trump gehabt zu haben.



James reichte ihre Klage am 21. September 2022 ein, einschließlich der „Erklärungen zur finanziellen Lage“, auf die sich der Fall stützt.



In einer kürzlich eingereichten Klageschrift argumentierte James‘ Büro, dass die angebliche jährliche Praxis der Trump Organization, Trumps Nettovermögen durch die Angabe gefälschter Immobilienwerte erheblich aufzublähen, unbestreitbar sei. Von 2011 bis 2021 bewertete das Unternehmen Trumps Portfolio an Immobilien und anderen Vermögenswerten mit Beträgen zwischen 812 Millionen und 2,2 Milliarden Dollar über ihrem tatsächlichen Wert, so der Generalstaatsanwalt.



Der frühere US-Präsident Donald Trump. © Zach Boyden-Holmes/The Register

Den Anwälten von Trump wurde in einem früheren Stadium des Verfahrens die Klageabweisung verweigert. Die Anwälte haben argumentiert, dass das Unternehmen nie in Verzug mit seinen Kreditgebern war und dass die Kreditgeber von ihren Geschäften mit Trump profitiert haben.



Die Verteidigung hat auch behauptet, dass die Finanzberichte mit einem Haftungsausschluss versehen waren, dass die Buchhalter der Trump Organization die Berechnungen hinter den Berichten nicht überprüft hatten und dass Banken und Kreditgeber sich nicht auf sie verließen. Die Anwälte von Trump haben erklärt, dass Meinungsverschiedenheiten über Immobilienwerte bei gewerblichen Immobiliengeschäften Routine sind - was darauf schließen lässt, dass Trump nichts Ungewöhnliches getan hat.



Cheryl Bader, eine ehemalige Bundesstaatsanwältin und Juraprofessorin an der Fordham University, die nicht in den Fall involviert ist, sagte, man könne davon ausgehen, dass James‘ Team beweisen werde, dass Trumps Zahlen nicht annähernd den tatsächlichen Immobilienwerten entsprächen.



„Sie wollen sich nicht in Kleinigkeiten verstricken, ob ein Experte den Wert um 100.000 Dollar niedriger ansetzt als ein anderer“, sagte Bader. „Sie müssen in der Lage sein, nachzuweisen, dass es um mehr geht als um diese nuancierten Unterschiede“.



Unabhängig davon, was Engoron während oder nach der Anhörung am Freitag entscheidet, besteht die Möglichkeit, dass der Prozess durch ausstehende Anträge beim Berufungsgericht verzögert wird.



Ivanka Trump aus der Klage entlassen

Trumps Anwälte haben am 13. September eine Petition gegen Engoron und den Generalstaatsanwalt eingereicht und argumentieren, dass er sich nicht an eine Entscheidung des Berufungsgerichts vom 27. Juni gehalten hat, in der die Abweisung von Ansprüchen aus Transaktionen angeordnet wurde, die vor 2014 oder 2016 abgeschlossen wurden. Diese Entscheidung basierte auf einer Verjährungsverzichtsvereinbarung aus dem Jahr 2021.



Die Anwälte von Trump argumentierten letzte Woche vor dem Berufungsgericht, dass der Prozess nicht fair verlaufen kann, ohne dass Engoron zunächst die Parameter des Falles in Übereinstimmung mit der Entscheidung vom Juni festlegt. Am 13. September erließ ein diensthabender Richter der Berufungsabteilung des Obersten Gerichtshofs von New York eine einstweilige Aussetzung zugunsten von Trump, damit ein volles Gremium die Angelegenheit prüfen kann.



In einer am Mittwoch eingereichten Antwort bezeichnete das Büro des Generalstaatsanwalts den Antrag der Verteidigung als Verzögerungstaktik, die keinen Sinn hat, da Engoron seine endgültigen Entscheidungen im Vorverfahren noch nicht getroffen hat.



Der Ausgang dieses Streits könnte die Zahl der im Prozess vorgebrachten Forderungen erheblich reduzieren, so die Verteidigung. Mit der Entscheidung vom 27. Juni wurde Ivanka Trump aus der Klage von James entlassen, sodass ihre Brüder Donald Jr. und Eric zusammen mit ihrem Vater, seinem langjährigen Finanzchef Allen Weisselberg und seinem Rechnungsprüfer Jeffrey McConney als einzeln benannte Angeklagte übrig blieben. Alle haben über ihre Anwälte ein Fehlverhalten abgestritten.

Weisselberg, der als einziger im Steuerstrafverfahren der Staatsanwaltschaft angeklagt war, bekannte sich im August 2022 schuldig und sagte Ende letzten Jahres im Prozess gegen die Trump Organization aus. Weisselberg schob die Hauptschuld auf sich selbst und verbüßte eine fünfmonatige Haftstrafe.

Verfahren gegen Trump und seine Firma: Etliche Zeugenaussagen erwartet

Eine weitere ungelöste Frage ist der Antrag von James, Trumps Anwälte für die Wiederverwendung von Argumenten zu bestrafen, die Engoron bereits als unseriös bezeichnet hat. Die Anwälte von Trump erklärten, dass der Antrag an sich unseriös sei und dass sich ihre Argumente im Rahmen hielten.



Trumps Name steht auf der vorläufigen Zeugenliste des Generalstaatsanwalts, und es wird erwartet, dass er in der Verhandlung aussagt, so eine mit dem Fall vertraute Person, die aus Gründen der Anonymität über eine sensible Angelegenheit sprach. James wird sich wahrscheinlich auf Trumps ausführliche Aussage vom 13. April stützen, in der er James und andere, die er als seine Rivalen ansieht, kritisiert und die fraglichen Bewertungen verteidigt hat.



Eine vorläufige Zeugenliste, die der Generalstaatsanwalt zusammengestellt hat, enthält fast 60 Namen, darunter aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Trump Organization und Fachexperten. In dieser Woche hat James Engoron gebeten, drei Zeugen der Verteidigung zu disqualifizieren, aber es wird wahrscheinlich ein dokumenten- und statistiklastiges Verfahren werden, bei dem sich die Schlussfolgerungen der Experten duellieren werden.



„Ich gehe davon aus, dass es viele Zeugenaussagen von Experten und unabhängigen Ermittlern geben wird, denn so nehmen die Parteien normalerweise komplizierte Informationen wie diese auf und bereiten sie für den Sachverständigen auf“, sagte David Slarskey, ein in New York ansässiger Anwalt für Wirtschaftsprozesse, der nicht an dem Fall beteiligt ist.

Zur Autorin Shayna Jacobs ist Reporterin für Bundesgerichte und Strafverfolgung im Team für nationale Sicherheit bei der Washington Post, wo sie über die südlichen und östlichen Bezirke von New York berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.