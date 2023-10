Zeuge belastet Ex-Präsident: Trump hat auch die Deutsche Bank betrogen

Von: Sonja Thomaser

Teilen

Angeklagt, weil er vermutlich über die Höhe seines Vermögens gelogen hat: Donald Trump. © Steven Senne/dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump habe sein Vermögen deutlich überbewertet, um günstige Kredite zu erhalten.

New York - Ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank hat ausgesagt, dass der deutsche Finanzriese nur wegen Trumps riesigem Privatvermögen zugestimmt habe, massive Kredite an Donald Trump zu vergeben. Das berichtet das Newsportal Mother Jones. Offenbar glaubte die Bank, zumindest teilweise auf der Grundlage der von Trump vorgelegten Finanzberichte, dass er weitaus reicher sei, als er tatsächlich war.



Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Nicholas Haigh, sagte in Manhattan im Rahmen der zivilrechtlichen Betrugsklage in Höhe von 250 Millionen US-Dollar gegen Trump aus. Bei der Durchsicht interner Dokumente vor Gericht mit Haigh zeigten die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, dass die Deutsche Bank nicht alle Behauptungen Trumps über sein Vermögen wirklich glaubten. Sie schätzten, dass Trump deutlich weniger reich war, als er behauptete, waren aber dennoch davon überzeugt, dass er mehr Geld habe, so Mother Jones.

Generalstaatsanwältin Letitia James behauptet, dass Trump nicht annähernd genug Vermögen hatte, um sich für die Kredite zu qualifizieren, die er erhalten hatte. Weiter geht es darum, dass die Finanzberichte, die er der Deutschen Bank und anderen Institutionen vorgelegt habe, gefälscht gewesen seien, weil er seine Immobilien deutlich überbewertet habe. Der New Yorker Richter Arthur Engoron, der den Fall leitet, hat bereits entschieden, dass er damit einverstanden ist – der laufende Prozess beinhaltet eine Handvoll geringerer Vorwürfe wegen des Papierkrams und wird auch bestimmen, wie hoch die Geldstrafe sein muss, die Trump zahlen muss.

Donlad Trump äußert sich nicht zum Sachverhalt

Trump und sein Anwaltsteam haben es weitgehend abgelehnt, den Sachverhalt des Falles darzulegen. Die Äußerungen des ehemaligen Präsidenten zum laufenden Verfahren beschränkten sich größtenteils auf Wutausbrüche, in denen er James vorwarf, eine politische oder rassistische Agenda zu verfolgen. Die Generalstaatsanwältin ist Schwarz.

Die Aussage von Haigh macht deutlich, wie schwer es für Trump ist, die Vorwürfe zu leugnen. Wie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte vor Gericht immer wieder gezeigt haben, hat Trump mit seinem Namen Dokumente unterschrieben, in denen falsche Werte für seine Immobilien aufgeführt sind. Auf der Grundlage seiner Behauptungen haben dann die Banken die Entscheidungen über die Kredite getroffen.

Trump lügt über sein Nettovermögen

Den Dokumenten und Haighs Aussage zufolge erforderte mindestens eine der Transaktionen, dass Trump über ein Nettovermögen von mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar verfügt, um einen Zahlungsausfall des Kredits zu vermeiden, berichtet Mother Jones. Damals behauptete Trump, sein Nettovermögen betrage weit über 4 Milliarden US-Dollar. Generalstaatsanwältin James behauptet jedoch, dass es sich tatsächlich nur um etwa 1,6 Milliarden US-Dollar gehandelt habe.

Haigh sagte aus, als Trump sich an die Bank wandte, um Kredite zu erhalten, habe er mehrere Immobilien als Sicherheit angeboten, darunter seinen Golfplatz in Doral und sein Hotel- und Eigentumswohnungsgebäude in Chicago. Diese Eigenschaften allein hätten normalerweise nicht ausgereicht, sagte Haigh. Haigh, Leiter der Risikobewertung für die private Vermögensverwaltungsabteilung der Deutschen Bank – eine Abteilung, die sich um das Bankgeschäft für sehr vermögende Kunden kümmert – sagte, es sei ungewöhnlich, dass ein Kunde versuche, solche Immobilien als Sicherheit anzubieten.



„Im Allgemeinen kam ich zu dem Schluss, dass der Kunde viele Immobilien und viele Golfplätze besaß, die ich nicht zu schätzen wusste“, sagte Haigh laut Mother Jones.

Schicke Häuser, Kunstwerke oder Flugzeuge seien typischere teure Gegenstände, die als Sicherheit angeboten würden, sagte er. Da Trump stattdessen Golfplätze und Eigentumswohnungsprojekte anbiete, verließ sich die Bank laut Haigh auf Trumps Garantie, dass er sein persönliches Vermögen zur Begleichung der Kredite verwenden könne, falls sein Geschäft scheitern sollte. Die Deutsche Bank habe dieser Vereinbarung auf der Grundlage der von Trump bereitgestellten Dokumente zugestimmt. James wirft nun vor, dass dieselben Dokumente gefälscht waren.

Prozess gegen Donald Trump: Verbrechen ohne Opfer?

Als Trumps Anwälte Gelegenheit hatten, Haigh ins Kreuzverhör zu nehmen, versuchten sie laut Mother Jones erneut nicht, Haigh oder die Dokumente in Misskredit zu bringen. Stattdessen entlockten sie ihm das Eingeständnis, dass die Deutsche Bank bei der Kreditvergabe an Trump keine Verluste erlitten hatte – selbst wenn Trump die Bank getäuscht hatte, als er um die Kredite bat. Er sagte jedoch, die Transaktion sei immer noch fehlerhaft, weil die Bedingungen des Darlehens – zum Beispiel die von Trump verlangten Zinssätze – nicht das wahre Risiko widerspiegelten, das Trump darstelle.

Oder anders ausgedrückt: Unabhängig davon, ob Trump die Kredite zurückgezahlt hat oder nicht, hätte die Deutsche Bank ihm wahrscheinlich höhere Zinsen in Rechnung gestellt und mehr Geld mit dem Deal verdient, wenn die Bankmanager die wahre Lage von Trumps Finanzen gekannt hätten.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Ein wesentlicher Teil von Trumps Verteidigung in diesem Fall bestand darin, dass niemand durch die Täuschungen wirklich verletzt wurde, sodass James keinen Grund hat, ihn wegen Betrugs zu verklagen. Richter Engoron lehnte dies vor dem Prozess ab. Er stellte fest, dass Trump tatsächlich Betrug begangen hatte, und dass Betrug, selbst wenn er niemandem schadet, die Stabilität und Glaubwürdigkeit des Finanzsystems untergraben kann.

Trumps Vorgeschichte mit der Deutschen Bank

Obwohl die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dies während Haighs Aussage nicht erwähnten, hatte Trump zu der Zeit, als er die Kredite der Deutschen Bank beantragte, in der jüngeren Vergangenheit eine Vorgeschichte, in der er es versäumte, Geld an Banken zurückzuzahlen.

Bevor er Kredite bei der privaten Vermögensverwaltungsabteilung der Deutschen Bank aufnahm, hatte Trump sich Milliarden von der separaten Geschäftsabteilung geliehen, dem Teil der Bank, der normalerweise Geld für Projekte wie Golfplätze und Hotels vergibt. Tatsächlich scheiterte Trump im Jahr 2008, als er der Deutschen Bank 640 Millionen Dollar für seinen Chicago Tower schuldete. Er reichte eine milliardenschwere Klage gegen die Deutsche Bank ein und beschuldigte die Bank, die globale Finanzkrise mitverursacht zu haben, die sein Geschäft lahmgelegt und die Rückzahlung des Kredits erschwert hätten. (Sonja Thomaser)