Prozess gegen Trump: Starttermin steht fest

Von: Katja Saake

Ex-Präsident Donald Trump muss sich bald erneut vor Gericht verantworten. Der Prozess um die Dokumenten-Affäre soll in einigen Wochen beginnen.

Miami – Der Gerichtsprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump in der Affäre um geheime Regierungsdokumente soll am 14. August beginnen. Das Datum des Prozessauftaktes geht aus einer am Dienstag (20. Juni) veröffentlichen Verfügung der zuständigen Richterin Aileen Cannon hervor. Nach Ansicht von Beobachtern könnte sich der Prozessbeginn in dem juristisch hochkomplexen Fall jedoch noch verzögern.

Donald Trump plädierte auf „nicht schuldig“. (Archivfoto) © Alex Brandon/dpa

Dokumenten-Affäre: Trump steht unter Druck

Donald Trump wird die gesetzeswidrige Aufbewahrung hochsensibler Informationen, sowie eine Verschwörung zur Behinderung der Justiz vorgeworfen. Im vergangenen August hatte das FBI nach einer Durchsuchung seines Privatanwesens Mar-a-Lago in Florida zahlreiche Dokumente aus seiner Amtszeit als Präsident entdeckt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Am vergangenen Dienstag war in Miami Anklage gegen Trump erhoben worden. Er plädierte auf „nicht schuldig“.

Donald Trump, der erneut für die Republikaner im Präsidentschaftswahlkampf antreten will, steht bei seiner Partei zunehmend in der Kritik – denn die Gerichtsverfahren gegen ihn häufen sich. (kasa/dpa)