Prozess gegen Trump wegen Geheimdokumenten erst im Mai 2024

Von: Daniel Dillmann

Donald Trump muss ab Mai 2024 wegen seines Umgangs mit Geheimdokumenten vor Gericht. © JOE RAEDLE/AFP

Donald Trump muss sich wegen des Umgangs mit Geheimdokumenten vor Gericht verantworten. Verhandelt wird aber erst nächstes Jahr - das hat weitreichende Folgen.

Washington DC - Ein Gericht in den USA hat den Termin für den Prozessbeginn gegen Donald Trump bekannt gegeben. Der ehemalige Präsident wird sich wegen seines Umgangs mit Geheimdokumenten nach seiner Zeit im Weißen Haus ab Freitag, den 24. Mai 2024, vor Gericht verantworten müssen. Das gab die zuständige Bundesrichterin Aileen Cannon am Freitag (21. Juli 2023) in Miami bekannt.

Der Prozess wird in Miami, der größten Metropolregion des Bundesstaates Florida, verhandelt. Dort befindet sich auch Donald Trumps Wohnsitz, das Golfresort Mar-a-Lago. Wäre es nach dem eigentlichen Willen der Richterin gegangen, dann hätte der Prozess bereits im August dieses Jahres begonnen. Donald Trumps Anwälte hatten für ihren Mandanten eine Verschiebung des Prozesses auf die Zeit nach der US-Wahl gefordert.

Donald Trumps Anwälte verlassen das Gerichtsgebäude in Florida. © JOE RAEDLE/AFP

Donald Trump will trotz Prozess wieder Präsident werden

Der Prozessbeginn fällt nun mitten in die heiße Phase des Wahlkampfs in den USA. Die Vereinigten Staaten wählen am 5. November 2024 ihr Staatsoberhaupt. Donald Trump bewirbt sich um die Nominierung der Republikaner für die Präsidentschaftswahl. Die Umfragen führt er deutlich vor seinem bislang ärgsten Rivalen, Ron DeSantis, an. Wen die Republikaner letztlich ins Rennen gegen Amtsinhaber Joe Biden schicken werden, entscheidet sich in den „Primaries“ genannten Vorwahlen innerhalb der Partei. Diese finden einzeln in jedem Bundesstaat statt. Spätestens im Juni 2024 soll dann ein Kandidat oder eine Kandidatin bekannt gegeben werden.

Sollte Donald Trump die Vorwahlen für sich entscheiden, die USA wären in ihrer schillernden Historie politischer Absurditäten um ein Kapitel reicher: Es würde ein Kandidat für eine der beiden großen Parteien in einen Präsidentschaftswahlkampf gehen, der bereits Präsident war, die Wiederwahl verloren hatte und der sich parallel zum Wahlkampf wegen seines fahrlässigen Umgangs mit nationalen Geheimnissen vor Gericht verantworten und mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss - neben all der anderen Klagen und Ermittlungen, die aktuell gegen Trump laufen.

Nur ein Wahlsieg schützt Donald Trump vorm Gefängnis

Ein Urteil im Prozess gegen Donald Trump wird von den meisten Experten allerdings nicht vor dem 5. November 2024 erwartet. Dafür sei der Umfang zu groß und die Vorwürfe gegen Trump zu schwer. Seine beste Chance, ein Gang hinter Gittern zu vermeiden, ist deshalb ein Sieg bei der US-Wahl 2024. Sollte ihm das gelingen, wäre er zumindest für die Amtszeit von vier Jahren vor der Strafverfolgung geschützt. (dil mit afp)