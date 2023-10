Prozess gegen Trump: Ex-Finanzchef kommt vor Gericht ins Straucheln

Von: Daniel Dillmann

In New York wird Donald Trump der Prozess gemacht. Auch sein ehemaliger Finanzchef Allen Weisselberg muss in den Zeugenstand.

New York - Im Prozess gegen Donald Trump und seinen Konzern hat dessen ehemaliger Finanzchef Allen Weisselberg den Zeugenstand betreten. Dort gestand der 76 Jahre alte Geschäftsmann, dass er daran beteiligt gewesen sei, Vermögenswerte des Immobilienkonzerns zu manipulieren, um an günstigere Kredite zu kommen oder Steuern einzusparen. Das war aus einem E-Mail-Verkehr zwischen der Finanzabteilung des Konzerns und mehreren Banken bekannt geworden, bei denen die Trump Organization versuchte, frisches Geld einzusammeln.

Laut diesen E-Mails war es Allen Weisselberg persönlich, der die Angaben der Trump Organization mit seiner Unterschrift bestätigte. Damit half der Vertraute von Ex-Präsident Donald Trump dabei, die Vermögenswerte seines Chefs zu manipulieren. Das wiederum schien dem Finanzexperten Weisselberg durchaus bewusst. Auf die Frage des Richters, ob er verstanden habe, dass der Konzern damit gegen Gesetze verstoßen habe, antwortete er lakonisch: „Ja“. Das berichtet der TV-Sender ABC aus dem Gerichtssaal in New York, in dem seit rund zwei Wochen der Prozess gegen Trump und seine Firma verhandelt wird.

Donald Trumps Ex-Finanzchef aus dem Knast in den Zeugenstand

Weisselberg war mehr als 20 Jahre lang hochrangiger Angestellter in Donald Trumps Familienkonzern und zeitweise im dortigen Vorstand vertreten. 2022 erklärte der Finanzexperte sich in 15 Anklagepunkten schuldig, darunter Steuerbetrug und Bilanzfälschung. Er wurde zu einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die er von Januar bis April 2023 absaß.

Nun aber musste Weisselberg erneut vor Gericht erscheinen, diesmal aber nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge. In dieser Funktion erinnerte sich der ehemalige Vizepräsident des Trump’schen Mischkonzerns an nicht mehr allzu viel. Wie der TV-Sender CBS berichtete, antwortete Weisselberg mehrfach mit: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Er könne sich weder an Gespräche mit Anwälten noch mit den Söhnen von des Ex-Präsidenten, Donald Trump Jr. und Eric Trump, erinnern. Beide befinden sich ebenfalls unter den Angeklagten im Prozess in News York.

An einem Punkt soll Weisselberg die Tatsache, dass Donald Trumps Apartment in New York City dreimal so groß angegeben worden war, als „kleinen Berechnungsfehler“ bezeichnet haben. Die Turmp Organization hatte die Wohnung im Trump Tower an der Fifth Avenue in Manhattan mit 30.000 Quadratmetern statt 10.000 Quadratmeter angegeben. In dem Apartment hatte Donald mit seiner dritten Ehefrau Melania Trump und dem gemeinsamen Barron Trump gewohnt - bis er die US-Wahl 2016 gewann und von New York ins Weiße Haus nach Washington DC gezogen war.

Donald Trump soll jahrzehntelang betrogen haben

Im Prozess gegen Donald Trump und seinen Konzern werden gegen den Immobilienmakler und späteren Reality-TV-Star harte Vorwürfe erhoben. Trump und sein Team sollen Jahrzehnte damit verbracht haben, ein Betrugssystem aufzubauen, das darauf abzielte, Trumps Vermögen je nach Bedarf aufzublähen, um Kredite zu erhalten, oder kleinzurechnen, um keine Steuern zahlen zu müssen. Ziel war, so die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, günstigere Kreditkonditionen zu erhalten, als ihnen zustanden, und auf diese Weise Hunderte von Millionen Dollar zu gewinnen.

Als Strafmaß fordert die Staatsanwaltschaft eine Strafe von mindestens 250 Millionen Dollar gegen Donald Trump. Der wiederum bewirbt sich aktuell um die Nominierung der Republikaner für die US-Wahl 2024.