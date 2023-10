Trump-Prozess in New York wird fortgesetzt: Ex-Präsident ruft um „Hilfe“

Von: Daniel Dillmann

Der Prozess in New York gegen Donald Trump und seinen Konzern geht in den vierten Tag und beginnt mit einem Statement des Ex-Präsidenten.

New York – Erneut hat Donald Trump sich über den Prozess gegen ihn, mehrere Familienmitglieder und seinen Konzern zu Wort gemeldet. Damit könnte der Ex-Präsident sogar gegen Auflagen verstoßen haben, die der Richter einen Tag zuvor erlassen hatte.

Am frühen Donnerstagmorgen um 5.38 Uhr Ortszeit meldete sich Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform zu Wort. Erneut attackierte der New Yorker Immobilienmakler Richter Arthur Engoron, Staatsanwältin Letitia James sowie die Regierung von US-Präsident Joe Biden. Seinen literarischen Wutausbruch beendete Trump mit einem verzweifelten Schrei nach „HILFE!“ (sic).

Donald Trump aus New York abgereist

Entgegen der vorangegangenen Tage vor Gericht wird Donald Trump am vierten Tag des Prozesses aber nicht in New York anwesend sein. Wie der Nachrichtensender NBC berichtet, reiste der 77-Jährige wohl bereits am Mittwochabend wieder ab. Den Gerichtssaal soll er abrupt verlassen haben. Er soll sich mittlerweile wieder in seinem Luxusressort Mar-al-Lago im US-Bundesstaat Florida befinden. Den Prozess habe er nach eigener Aussage nur besucht, um darauf aufmerksam zu machen, „wie korrupt das Ganze ist“.

Dagegen wird Trumps langjähriger Buchhalter, Donald Bender, in New York erwartet. Der Vertraute des Ex-Präsidenten war bereits am Vortag verhört worden, konnte seine Aussage aber nicht beenden.

Donald Trump verlässt in Begleitung seines Sohnes Eric Trump den Gerichtssaal in New York, in dem eine Betrugsklage gegen ihn und seinen Familienkonzern geführt wird. © IMAGO/Michael Nigro

Auch die Söhne Donald Trumps stehen in New York vor Gericht

Neben Donald Trump sind auch zwei seiner Kinder angeklagt: seine Söhne Donald Trump Jr. und Eric Trump. Beide waren auf verschiedenen Positionen im Familienkonzern tätig und befinden sich nun auch auf der Liste der Zeugen, die im Laufe des Prozesses in New York vernommen werden sollen.

Die Staatsanwaltschaft um Letitia James in New York wirft Donald Trump vor, seine Vermögenswerte manipuliert zu haben, um so Fördermittel einzustreichen und Steuern zu hinterziehen. Staatsanwältin James forderte in ihrer Anklage eine Strafe von mindestens 250 Millionen US-Dollar. Außerdem soll es Trump verboten werden, in der Zukunft Geschäfte im US-Bundesstaat New York zu tätigen.

Donald Trump streitet die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe ab. Laut dem Ex-Präsidenten handele es sich um eine „rassistische Hexenjagd“ gegen ihn, angeführt von seinen politischen Rivalen. Der Ex-Präsident bewirbt sich aktuell um die Nominierung der Republikaner für die US-Wahl 2024. Dafür sammelt sein Team bereits fleißig Spenden ein, auch im Umfeld des Prozesses in New York.