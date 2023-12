Die Trump-Prozesse: Fortsetzung erst 2029?

Die Strafprozesse gegen Donald Trump schreiten langsam voran. Doch ob es vor der Präsidentschaftswahl 2024 zu Urteilen kommt, ist unklar.

Willkommen zurück bei den Trump-Prozessen, wo wir knietief in den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung stecken und auf Entscheidungen über den Verhandlungstermin in Georgia, die Berufung von Donald Trump gegen seine Nachrichtensperre in Washington und eine Reihe anderer Fragen im Vorfeld des Verfahrens warten.

Wenn Trump die US-Wahl 2024 gewinnt, kann er sich in Georgia frühestens 2029 – nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt – einem Strafprozess stellen, argumentierte sein Verteidiger aus Atlanta am Freitag in einem Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft hat einen Prozessbeginn im August 2024 gefordert - und die Option 2029 entschieden abgelehnt. Nun warten wir auf den Richter Scott McAfee vom Fulton County Superior Court, der am Freitag (1. Dezember) sagte, dass es für die Festlegung eines Termins noch zu früh sei. Er berief sich dabei unter anderem auf den unsicheren Zeitplan in Trumps drei anderen Strafverfahren.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New York am Montag, dem 6. November 2023, in New York City (Symbolbild). © David Dee Delgado/Imago

Trumps Anwälte wollen Infos aus dem Staatsapparat

In der Wahlbehinderungssache in Washington D.C. hat der Sonderstaatsanwalt Jack Smith bevorstehende Fristen, um Trumps weitreichende und manchmal phantasievolle Forderungen nach Informationen abzuwehren, die seiner Meinung nach in einer Reihe von Regierungsbehörden, einschließlich des Ministeriums für Innere Sicherheit und der US-Kapitolpolizei, vorhanden sind. Die Forderungen sind rechtlich gesehen weit hergeholt, aber Trumps Anwältinnen und Anwälte sagten letzte Woche, dass die Informationen ihnen helfen werden, die Anschuldigungen zu bekämpfen, dass der ehemalige Präsident sich verschworen hat, um die Ergebnisse der Wahl 2020 zu verfälschen.

Nachrichtensperren: Maulkorb für Donald Trump bleibt in Kraft

Trumps gerichtliche Nachrichtensperren verbieten es ihm, über einige der Personen zu sprechen, die in sein Bundesstrafverfahren in Washington und sein ziviles Betrugsverfahren in New York verwickelt sind. Hier ist der Stand der Dinge in dieser Woche:

Die Nachrichtensperre in Washington ist nicht in Kraft. Nachdem Richterin Tanya S. Chutkan eine enge Nachrichtensperre erlassen hatte, die einschränkte, was der ehemalige Präsident über den Fall sagen durfte, legten Trumps Anwälte Berufung ein. Das US-Berufungsgericht hat die Verfügung ausgesetzt, um zu entscheiden, ob eine solche Verfügung verfassungsgemäß ist. Wir warten noch auf diese Entscheidung.

Die New Yorker Nachrichtensperre ist in Kraft. Am Donnerstag (30. November) hat ein New Yorker Berufungsgericht die Anordnung wieder in Kraft gesetzt, die Trump daran hindert, sich öffentlich über Mitarbeiter des Gerichts zu äußern.

Nun eine Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Woche.

1. D.C.: Bundesgerichtsverfahren zur Wahl 2020

Die Details: Vier Anklagepunkte im Zusammenhang mit der Verschwörung zur Beeinträchtigung der Wahlergebnisse 2020.

Geplanter Verhandlungstermin: 4. März

Was geschah: Chutkan entschied, dass Trump keine „absolute Immunität“ vor strafrechtlicher Verfolgung für Handlungen während seiner Präsidentschaft beanspruchen kann, und lehnte Trumps Antrag auf Abweisung der Anklage ab. Der Kampf um die Macht des Präsidenten wird wahrscheinlich vor den Obersten Gerichtshof kommen.

In einem anderen Fall entschied ein Bundesberufungsgericht in Washington, dass Trump für den Angriff eines Trump-freundlichen Mobs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 zivilrechtlich haftbar gemacht werden kann, d. h. er kann verklagt werden und muss möglicherweise die Opfer bezahlen. Zwei Polizeibeamte des US-Kapitols und etwa ein Dutzend demokratischer Abgeordneter reichten die Klage ein und behaupteten, Trump habe die Gewalt angezettelt, indem er seine Anhänger aufforderte, zum Kapitol zu marschieren und „wie die Hölle zu kämpfen“.

Trump, der behauptet, er sei durch die Immunität des Präsidenten vor Klagen geschützt, wird wahrscheinlich beim Obersten Gerichtshof Berufung einlegen.

2. Georgia: Anklage zur Wahl 2020 – Ex-Trump-Anwalt bietet sich als Zeuge an

Die Details: Trump ist in 13 Bundesstaaten angeklagt, weil er angeblich versucht hat, die Wahlergebnisse in diesem Bundesstaat zu manipulieren. Vier seiner 18 Mitangeklagten haben sich schuldig bekannt.

Geplanter Verhandlungstermin: Noch nicht bekannt.

Was sonst noch letzte Woche geschah: Unsere Kolleginnen Yvonne Wingett Sanchez und Amy Gardner berichteten, dass es Bestrebungen gibt, Kenneth Chesebro - einen ehemaligen Trump-Anwalt, der sich in Georgia schuldig bekannt hat - dazu zu bewegen, bei staatlichen Ermittlungen zur Wahlbeeinflussung in Nevada und Arizona zu kooperieren.

Bei der Anhörung am Freitag in Fulton County sagte Richter McAfee, er erwäge, die verbleibenden 15 Angeklagten - eine Gruppe, zu der auch Trump gehört - für den Prozess in zwei Untergruppen aufzuteilen, werde aber erst im nächsten Jahr eine Entscheidung treffen.

Die Anwälte erörterten bei der Anhörung eine Reihe rechtlicher Fragen, darunter die Behauptung der Verteidigung, dass Staatsanwältin Fani T. Willis ihre Befugnisse weit überschritten habe, als sie sich bei der Anklageerhebung an Bundesgesetze wie das Wahlzählungsgesetz wagte. Das führt uns zu unserem ...

Nerd-Wort der Woche

Das Nerd-Wort der Woche ist wieder einmal ein Akronym: ECA. Der Electoral Count Act von 1887 legt fest, wie die Wahlmännerstimmen für den Präsidenten zu zählen sind. Im Jahr 2020 versuchten Trump und seine Verbündeten zu argumentieren, dass das Gesetz dem Vizepräsidenten ein erhebliches Mitspracherecht bei der Auszählung der Stimmen einräumt - eine Behauptung, die von den meisten Rechtsexperten angezweifelt wurde. Das Gesetz wurde im vergangenen Jahr aktualisiert, um die Zuständigkeiten des Vizepräsidenten, der Gesetzgeber und der Bundesstaaten bei der Bestätigung der Ergebnisse einer Präsidentschaftswahl zu klären.

3. Florida: Die Geheimdokumente aus dem Weißen Haus

Die Details: Trump wird von 40 Bundesbehörden angeklagt, weil er angeblich streng geheime Regierungsdokumente in Mar-a-Lago - seinem Haus und Privatclub - aufbewahrt und Forderungen der Regierung nach deren Rückgabe vereitelt hat.

Geplanter Verhandlungstermin: 20. Mai

Was geschah: In dieser Woche wurden einige neue Akten in dem Fall eingereicht. Die meisten sind versiegelt - was in einem Fall, in dem es um Geheimnisse der nationalen Sicherheit geht, zu erwarten war. Die Parteien streiten darüber, wie die Verschlusssachen im Prozess verwendet werden können, und zwar auf der Grundlage der im Classified Information Procedures Act festgelegten Schritte.

4. New York: Nichts Neues im Schweigeld-Verfahren

Die Details: 34 Anklagen im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung im Jahr 2016.

Geplanter Verhandlungstermin: 25. März

Letzte Woche: Auch in dieser Woche gibt es hier nichts zu berichten. Aber ganz in der Nähe, im New Yorker Zivilgericht, kämpfen Trumps Anwälte weiter gegen die Anschuldigungen des Staates, dass Trump und seine Immobilienfirma die Werte ihrer Immobilien in betrügerischer Weise aufgebläht haben.

Unsere Kollegin Shayna Jacobs berichtet, dass mehrere Zeugen der Verteidigung darüber sprachen, wie die Deutsche Bank durch Geschäfte mit der Familie Trump Millionen verdient hat. Diese Zeugenaussagen sollten den Vorwurf entkräften, dass die Bank durch Trumps angeblichen Betrug um ihre Gewinne betrogen wurde. Es wird erwartet, dass der Prozess in einigen Wochen zu Ende geht - Trump wird wahrscheinlich am 11. Dezember in den Zeugenstand zurückkehren.

Haufig gestellte Fragen

Stehen die Termine für den Strafprozess schon fest? Und warum sind sie so weit weg?

Der Verhandlungstermin wird von einem Richter festgelegt, nachdem er Empfehlungen von Staatsanwälten und Verteidigern gehört hat. Die Richter berücksichtigen, wie viel Zeit sie für die Erörterung und Klärung der rechtlichen und beweisrechtlichen Parameter des Falles benötigen. Aber der Termin verschiebt sich oft.

In dem Fall in Florida zum Beispiel erklärten Trumps Anwälte, sie bräuchten mehr Zeit, um die Beweise während des Ermittlungsverfahrens zu prüfen. Die Richterin verschob viele Fristen im Vorfeld des Verfahrens und sagte, sie werde im März entscheiden, ob der Verhandlungstermin im Mai bestehen bleibt.

Also nein, Verhandlungstermine sind nie in Stein gemeißelt.

Zu den Autoren Perry Stein berichtet über das Justizministerium und das FBI für die Washington Post. Zuvor berichtete sie über das Bildungswesen in Washington. Bevor sie 2015 zur Post kam, war sie Mitarbeiterin der Washington City Paper und schrieb für den Miami Herald. Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit Pulitzer-Preisen ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.