Richterin verpasst Donald Trump im laufenden Prozess einen Maulkorb

Teilen

Eine Nachrichtensperre verbietet Donald Trump, Vertreter der Behörden zu beschimpfen. Doch für einen seiner Lieblingsfeinde gilt das nicht.

Ein Bundesrichter erließ am Montag eine begrenzte Nachrichtensperre gegen Donald Trump. Demnach muss der ehemalige Präsident damit aufhören, Staatsanwälte, Zeugen und Gerichtspersonal zu verunglimpfen, die an seinem bevorstehenden Prozess in Washington D.C. beteiligt sind, bei dem es um den Vorwurf der Verschwörung zur Behinderung des Wahlergebnisses 2020 geht.



Die Entscheidung der US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan führt das Land weiter auf rechtlich und politisch unbekanntes Terrain mit einem Angeklagten, der für seine aufrührerischen öffentlichen Äußerungen bekannt ist und auch ein führender Präsidentschaftskandidat für 2024 ist. „Mr. Trump sieht sich einer Anklage wegen eines Kapitalverbrechens gegenüber, und er darf nicht auf jede Kritik reagieren, wenn diese Antwort einen potenziellen Zeugen beeinflussen könnte“, sagte Chutkan vor Gericht. „Er darf nicht alle Worte benutzen.“

Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung am 9. Oktober in Wolfeboro, N.H. © Jabin Botsford/The Washington Post

Donald Trump darf Joe Biden weiter beschimpfen

Der Richter lehnte es jedoch ab, das Verfahren so weit einzuschränken, wie es das Justizministerium wollte, und sagte, es stehe Trump frei, Präsident Joe Biden, seinen wahrscheinlichen Rivalen bei der Wahl 2024, zu beschimpfen. Trump kann auch behaupten, dass das Verfahren gegen ihn politisch motiviert ist, solange er nicht einzelne Staatsanwälte verunglimpft.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

„Herr Trump kann sicherlich behaupten, dass er unfair verfolgt wird, aber ich kann mir keinen anderen Fall vorstellen, in dem es einem Angeklagten erlaubt ist, den Staatsanwalt als ‚gestört‘ oder ‚Schläger‘ zu bezeichnen, und ich werde dies hier nicht zulassen, nur weil der Angeklagte eine politische Kampagne führt“, sagte Chutkan und zitierte aus früheren Äußerungen von Trump, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen.



Trump will sich gegen Maulkorb wehren

Die Richterin gab nicht sofort an, welche Art von Strafe sie für Verstöße gegen ihre Anordnung in Betracht ziehen würde; Gerichte haben im Allgemeinen Hausarrest, Geldstrafen oder Gefängnis in Betracht gezogen, um Angeklagte ruhig zu stellen, die gegen solche Knebelvorschriften verstoßen.



Noch vor der schriftlichen Anordnung schwor Trump, in Berufung zu gehen, forderte seine Anhänger auf, mit Wahlkampfspenden zu reagieren, und gab eine Erklärung ab, in der er die von Chutkan gezogene Grenze zwischen Angriffen auf das Justizsystem und Angriffen auf die Regierung Biden zu umschiffen schien.



Ein weiteres parteiisches Messer, das von dem korrupten Joe Biden in das Herz unserer Demokratie gestochen wurde.

„Die heutige Entscheidung ist eine absolute Abscheulichkeit und ein weiteres parteiisches Messer, das von dem korrupten Joe Biden in das Herz unserer Demokratie gestochen wurde, dem das Recht eingeräumt wurde, seinen politischen Gegner mundtot zu machen.“ So hieß es in der nicht unterzeichneten Erklärung der Trump-Kampagne. „Präsident Trump wird weiterhin für unsere Verfassung kämpfen, für das Recht des amerikanischen Volkes, ihn zu unterstützen, und dafür, dass unser Land frei von den Fesseln einer bewaffneten und gezielten Strafverfolgung bleibt.“

Trump bezeichnet Maulkorb gegen ihn als „verfassungswidrig“

Im Wahlkampf in Iowa bezeichnete Trump die Nachrichtensperre als „so verfassungswidrig“ und behauptete fälschlicherweise, er sei „der einzige Politiker in der Geschichte, der kandidiert, dem es nicht erlaubt ist, Leute zu kritisieren.“ Er deutete auch an, dass er den Konflikt eskalieren könnte. „Was sie nicht verstehen, ist, dass ich bereit bin, ins Gefängnis zu gehen, wenn das nötig ist, damit unser Land gewinnt“, sagte er.



Chutkans Anordnung erstreckt sich nicht auf Trumps andere drei anhängige Strafverfahren: ein Verfahren wegen Wahlbehinderung in Georgia, ein Verfahren wegen geheimer Dokumente in Florida und ein Verfahren in New York im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung während des Wahlkampfs 2016.



Mugshots in Georgia: Polizeifotos von Trump und weiteren Angeklagten Fotostrecke ansehen

Da der Sonderberater des Justizministeriums, Jack Smith, sowohl den Fall in Washington als auch den in Florida verfolgt, hat dies auch Auswirkungen auf Trumps Verhalten im Fall in Florida. Und es ist möglich, dass einige Zeugen im D.C.-Fall, die unter die neue Nachrichtensperre fallen - wie z.B. General Mark A. Milley, der ehemalige Chef der Generalstabschefs - auch als Zeugen im Dokumentenfall aufgerufen werden könnten. Das gilt auch im Fall des Bundesstaates Georgia, in dem Trump beschuldigt wird, versucht zu haben, die Stimmenauszählung für 2020 zu behindern.

Einige Rechtsexperten haben gesagt, dass ein Streit mit dem Berufungsgericht oder dem Obersten Gerichtshof über die Frage der Knebelung den Prozess in Washington über den geplanten Beginn im März hinausschieben könnte. Der Richter versuchte, sich bei der Kritik an potenziellen Zeugen wie Mike Pence, Trumps ehemaligem Vizepräsidenten und derzeitigem Rivalen um die GOP-Nominierung, auf einem schmalen Grat zu bewegen.

Donald Trump darf Mike Pence weiter attackieren

„Ich werde Aussagen über potenzielle Zeugen oder den Gegenstand ihrer Aussage verbieten“, sagte Chutkan. „Wenn Herr Trump seinen politischen Rivalen, Herrn Mike Pence, kritisieren will, kann er das tun, aber er darf keine Aussagen über die Rolle von Herrn Pence bei den Ereignissen in diesem Fall machen. . . . Ohne diese Einschränkung besteht die reale Gefahr, dass andere Zeugen eingeschüchtert oder ungebührlich beeinflusst werden und dass andere Zeugen zögern, sich zu melden, um nicht den gleichen Schikanen und Einschüchterungen ausgesetzt zu sein.“

Das Urteil ist die zweite Nachrichtensperre, die Trump in diesem Monat erhalten hat. Ein Richter, der ein zivilrechtliches Betrugsverfahren in New York gegen Trumps Immobilienunternehmen beaufsichtigte, erließ eine enger gefasste Anordnung, die es ihm untersagte, über das Gerichtspersonal in diesem Fall zu sprechen. Der Richter erließ diese Anordnung, nachdem Trump in den sozialen Medien einen Mitarbeiter des Gerichts identifiziert und verleumdet hatte.

Dieser Vorfall belastete Chutkan sehr, die sagte, sie sei „zutiefst beunruhigt“, dass Trump eine Gerichtsangestellte mit einer unbegründeten und hetzerischen Behauptung herausgegriffen habe. Die Richterin sagte, Trumps Kampagne zur Rückkehr ins Weiße Haus gebe ihm „keinen Freibrief zur Verunglimpfung und impliziten Förderung von Gewalt gegen Beamte, die einfach nur ihre Arbeit machen“.



Donald Trump erscheint in New York vor Gericht, obwohl er das nicht muss

Trump ist nicht verpflichtet, bei dem Zivilprozess in New York anwesend zu sein. Er war jedoch an den ersten Verhandlungstagen anwesend, und sein Anwalt sagte am Montag vor Gericht in New York, dass Trump voraussichtlich am Dienstag zurückkehren werde. Bei der Anhörung am Montag in Washington argumentierte Staatsanwältin Molly Gaston, dass Trump mit einigen seiner öffentlichen Äußerungen über den Fall in Washington bereits die Grenze überschritten habe. Sie sagte, wenn er sich nicht zügeln lasse, würden seine Worte den Prozess in D.C. beeinträchtigen, noch bevor er begonnen habe.

„Wir haben kein Interesse daran, den Angeklagten daran zu hindern, für ein Amt zu kandidieren oder seinen Ruf zu verteidigen, und unsere vorgeschlagene Anordnung tut dies auch nicht“, sagte Gaston. Das Ziel sei vielmehr, ihn davon abzuhalten, „diesen Fall vor dem Gericht der öffentlichen Meinung zu verhandeln“, was „nicht passieren kann und sollte“.



Trumps verunglimpfende Äußerungen gegen Zeugen könnten zwar nicht die Art von Drohungen sein, die das Gesetz verbietet, sagte Gaston, aber sie „könnten sowohl die Person, die öffentlich angegriffen wurde, als auch andere Zeugen beeinflussen, die den öffentlichen Angriff sehen und vielleicht abgeschreckt werden“. Darüber hinaus, so Gaston, würde es die Geschworenen beeinflussen, wenn die Einwohner von Washington mit öffentlichen und manchmal falschen Darstellungen der erwarteten Beweise überschwemmt würden.

Ich muss mir in meinem Gerichtssaal keine Wahlkampfrhetorik anhören.

Chutkan lehnte den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, Trump zu untersagen, sich negativ über Einwohner von D.C. zu äußern. Die Richterin äußerte zwar ihre Abneigung gegen Trumps Behauptung, er könne in einer Stadt, die er als „dreckige, von Kriminalität geprägte Peinlichkeit“ bezeichnete, keinen fairen Prozess bekommen. Sie sagte aber auch, sie könne mit solchen Kommentaren umgehen, wenn sie die potenziellen Geschworenen aussuche.

Als der Trump-Anwalt John Lauro die öffentlichen Äußerungen seines Mandanten mit den Worten verteidigte, dass Trump „das Recht habe, der Unterdrückung die Wahrheit zu sagen“, unterbrach ihn die Richterin mit den Worten: „Ich muss mir in meinem Gerichtssaal keine Wahlkampfrhetorik anhören.“

Trumps Anwälte legen sich mit Richterin an

Chutkan und Lauro gerieten während der Anhörung wiederholt aneinander, und die Richterin lachte einmal, als Lauro sagte, es habe keine Drohungen und keine Einschüchterungen durch Trump gegeben. Sie zitierte Trumps Social-Media-Post über Milley, in dem er behauptete, ein Telefonat des Generals mit seinen chinesischen Kollegen Anfang 2021 sei „ein so ungeheuerlicher Akt, dass die Strafe in früheren Zeiten der TOD gewesen wäre“. Wenn Trump vorschlägt, „dass jemand die Hinrichtung verdient“, so Chutkan, „dann ist es nicht weit hergeholt, sich eine Situation vorzustellen, in der einer der Millionen Anhänger dieser Person beschließt, dies zu tun.“

Lauro argumentierte, die Äußerung über Milley sei keine Drohung gewesen, und er sagte, es sei unsinnig, die Redefreiheit von Politikern einzuschränken, um unvorhersehbare Akte extremistischer Gewalt zu verhindern. Gaston, der Staatsanwalt, sagte, Lauro versuche, Haare zu spalten, und Trumps Bedeutung sei klar: „Wir wissen beide, dass der Tweet oder das Posting über General Milley eine Drohung war. Es war eine Bedrohung für ihn, und es war eine Bedrohung für alle Zeugen in diesem Fall: Wenn ihr gegen den Angeklagten vorgeht, wird er gegen euch vorgehen.“

6. Januar 2021 - der Sturm aufs Kapitol in Bildern Fotostrecke ansehen

Lauro sagte auch, dass eine Nachrichtensperre unklug sei, auch weil sie unmöglich durchzusetzen sei. „Wollen Sie Präsident Trump während eines Wahlkampfes ins Gefängnis stecken?“, fragte der Anwalt. Chutkan hat nicht geantwortet. Eine Frau wurde bereits verhaftet und angeklagt, weil sie gedroht hatte, Chutkan zu töten, falls Trumps Weg, erneut Präsident zu werden, blockiert würde.

Bei einer Anhörung Anfang August lehnte es Chutkan ab, Trump strenge Grenzen zu setzen, die über das Verbot der Erörterung sensiblen Materials hinausgingen. Sie warnte Trump jedoch, dass sie „aufrührerische Äußerungen“, die „Zeugen einschüchtern oder potenzielle Geschworene vorverurteilen“, nicht dulden werde.



Maulkorb gegen Donald Trump ist kein Unikum

Die ehemalige Bundesstaatsanwältin und Juraprofessorin an der Universität Michigan, Barbara McQuade, bezeichnete Chutkans Anordnung als „notwendig und rechtlich einwandfrei“, sagte aber, der eigentliche Test werde kommen, ob und wann Trump gegen die Anordnung verstoße. „Wenn Trump nicht auf die Geldsanktionen reagiert, muss sie darauf vorbereitet sein, seine Kaution aufzuheben und ihn irgendwann ins Gefängnis zu stecken“, sagte McQuade.



In den 1980er Jahren sah sich der damalige Repräsentant Harold E. Ford (D-Tenn.) mit einer Nachrichtensperre konfrontiert, während er auf seinen Prozess wegen Korruption wartete. In diesem Fall hob ein Berufungsgericht die Verfügung schließlich auf, da sie sein Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem ersten Verfassungszusatz verletze. Ford, ein schwarzer Abgeordneter, behauptete öffentlich, dass er vom Reagan-Justizministerium und einem bestimmten Staatsanwalt, den er wiederholt als Rassisten bezeichnete, ungerecht behandelt wurde.



Zu dieser Zeit waren Nachrichtensperren eher selten. Sie wurden jedoch häufiger, nachdem der Prozess gegen O.J. Simpson 1994 zu einem Fernsehspektakel wurde und die Befürchtung aufkommen ließ, dass die Öffentlichkeit den Ausgang von Gerichtsverfahren beeinflussen könnte. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat sich noch nie zu Nachrichtensperren geäußert, die die Aussagefreiheit der Prozessparteien einschränken. Im Jahr 2006 lehnte es der Oberste Gerichtshof ab, einzugreifen, als ein Richter dem Anwalt eines Zeugen in einem Mordfall eine Nachrichtensperre auferlegte.

„Die Rechtslage ist nicht eindeutiger als damals“, sagte Erwin Chemerinsky, Dekan der University of California in Berkeley School of Law, der die Berufung verfasst hatte. Die Regeln des Bundesgerichts von Washington erlauben solche Nachrichtensperren, wenn in einem „weithin bekannten oder aufsehenerregenden Strafverfahren“ außergerichtliche Aussagen „wahrscheinlich die Rechte des Angeklagten auf ein faires Verfahren vor einer unparteiischen Jury beeinträchtigen“.

Isaac Arnsdorf in Adel und Clive, Iowa, und Shayna Jacobs in New York haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Rachel Weiner berichtet über Bundesgerichte in Washington, D.C. und Richmond, Va. Spencer S. Hsu ist ein investigativer Reporter, zweifacher Pulitzer-Finalist und für den nationalen Emmy Award nominiert. Hsu hat über innere Sicherheit, Einwanderung, Politik in Virginia und den Kongress berichtet. Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung. Tom Jackman berichtet seit 1998 für die Washington Post über die Strafjustiz und moderiert den Blog True Crime. Zuvor hat er für den Kansas City Star über Verbrechen und Gerichte berichtet. Perry Stein berichtet über das Justizministerium und das FBI für die Washington Post. Zuvor berichtete sie über das Bildungswesen in Washington. Bevor sie 2015 zur Post kam, war sie Redakteurin bei der Washington City Paper und schrieb für den Miami Herald.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 17. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.