„Der ganze Fall ist ein Betrug“: Trump gibt sich vor Start des Zivilverfahrens in New York kämpferisch

Von: Christian Stör

Der frühere US-Präsident muss sich wegen Finanzbetrugs vor Gericht verantworten. Trump weist alle Vorwürfe weit von sich.

New York – Donald Trump ist sich keiner Schuld bewusst. „DER GANZE FALL IST EIN BETRUG!!!“, verkündete er lauthals auf seiner Online-Plattform Truth Social – natürlich in Großbuchstaben. Gleichzeitig kündigte er kurz vor dem Beginn eines Zivilverfahrens wegen Finanzbetrugs auch noch an, persönlich in New York zu erscheinen: „Ich gehe morgen früh zum Gericht, um für meinen Namen und für meinen Ruf zu kämpfen“, schrieb Trump am Sonntagabend (1. Oktober).

Der frühere US-Präsident und sein Anwaltsteam hatten zuvor angedeutet, dass der 77-Jährige zumindest an den ersten Anhörungen teilnehmen könnte. Trump, der allen Anklagen und Prozessen zum Trotz derzeit klarer Favorit auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner ist, ist als Zeuge geladen, hatte bislang jedoch nicht mitgeteilt, ob er zum Prozessauftakt am 2. Oktober anwesend sein werde.

Auf dem Spiel steht für Donald Trump unter anderem die Kontrolle über mehrere Immobilien im Bundesstaat New York. © Charlie Neibergall/AP

Welche Strafe Donald Trump in New York droht

Der New Yorker Richter Arthur Engoron hat Trump, seinen Söhnen und leitenden Mitarbeitenden in einer Vorentscheidung bereits vorgeworfen, den Firmenwert seines Immobilienimperiums jahrelang aufgeblasen und manipuliert zu haben. Damit sollen sie versucht haben, günstigere Konditionen für Kredite und Versicherungsverträge zu bekommen, was gegen New Yorker Recht verstößt. Damit nahm Engoron eine wichtige Entscheidung vorweg, wie das in solchen Verfahren möglich ist.

Nun geht es vor allem darum, welche Strafen Trump und die anderen Beschuldigten zu erwarten haben. Dabei gibt es eins zu bedenken: Es handelt sich um einen Zivilprozess, Gefängnis droht Trump nicht. Vielmehr wird eine zentrale Frage sein, wie hoch die Geldstrafe gegen Trump ausfallen wird. Generalstaatsanwältin Letitia James fordert eine Strafe in Höhe von 250 Millionen Dollar (237 Millionen Euro) gegen Trump und dessen Familienholding. Zudem will sie erreichen, dass Trump und seine beiden ältesten Söhne Donald Trump Jr. und Eric Trump im Bundesstaat New York keine Geschäfte mehr machen dürfen. James hatte Trump und dessen Familie im September 2022 verklagt.

Zivilprozess gegen Trump könnte sich über Monate hinziehen

Noch unklar ist, ob Trump gar gezwungen werden könnte, einige Wahrzeichen zu verkaufen, darunter den Trump Tower in Manhattan. Laut dem Sender CNN sollte der Prozess um 10.00 Uhr New Yorker Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) beginnen. Er könnte sich über Monate hinziehen. (cs/dpa/afp)