Donald Trump lässt sich nicht von seiner Rede zur Lage der Nation abhalten - nicht einmal von einer Abstimmung über seine Zukunft.

US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) zum dritten Mal die Rede zur Lage der Nation .

in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) zum dritten Mal die . Dabei will er 60 Minuten lang über aktuelle Themen und seine Außenpolitik sprechen.

und seine sprechen. Alle aktuellen Nachrichten über Trumps Rede zur Lage der Nation lesen Sie in diesem News-Ticker.

Washington - Vorwahlen, Impeachmentverfahren und Gerüchte über eine Vergewaltigung - Donald Trump hat dieser Tage so viel um die Ohren, dass seine traditionelle Rede zur Lage der Nation dabei fast in den Hintergrund rückt. Doch schon am Dienstag, 4. Februar, wird der US-Präsident zum dritten Mal diese Rede halten. Nach mitteleuropäischer Zeit beginnt sie am Mittwoch, 5. Februar, um 2.45 Uhr, schreibt das Presseportal von phoenix. Der Fernsehsender will die Rede live übertragen.

Donald Trump hält Rede zur Lage der Nation - vielleicht noch während dem laufenden Impeachment

Voraussichtlich etwa eine Stunde wird sich Trump* zu aktuellen Themen äußern und außerdem einen Ausblick auf seine Politik für die kommenden Monate geben. Sollte das Impeachment gegen ihn bis dahin nicht beendet worden sein, könnte Trump nach Bill Clinton der zweite US-Präsident werden, der seine „State of the Union Address“ während eines laufenden Amtsenthebungsverfahrens hält.

Obwohl sich Trump schon länger in einer etwas turbulenten Phase seiner Präsidentschaft* befindet, hatte er im Dezember die Einladung der demokratischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zur gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Kongress angenommen.

Bei diesem Termin wird er seine Rede halten. Nach den Worten des Präsidenten, der sein Vermögen unter anderem durch Immobiliengeschäfte erwirtschaftete*, ist eine zehnminütige Antwortrede der Demokratin Gretchen Whitmer geplant. Außerdem soll die Demokratin Veronica Escobar eine spanischsprachige Antwort geben.

Trump und Pelosi lieferten sich vor letzter Rede zur Lage der Nation eine hitzige Debatte

Bei seiner letzten Rede hatten sich Trump und Pelosi eine hitzige Diskussion um den Termin geliefert. Grund war damals der erbitterte Haushaltsstreit zwischen Trump und den Demokraten im Kongress. Infolgedessen kam es zu einem Stillstand von Teilen der US-Regierung, der mehrere Wochen andauerte. Dennoch hielt Trump wie geplant seine Rede. Öffentliche Auftritte scheut der US-Präsident, der bereits in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen war*, auch in schwierigen Zeiten nicht.

Und auch dieses Jahr ist das Timing brisant, denn die Rede zur Lage der Nation wird Trump möglicherweise noch während seines laufenden Impeachmentverfahrens halten müssen. Eine tatsächliche Amtsenthebung des Präsidenten galt allerdings von Anfang an als äußerst unwahrscheinlich und mittlerweile als weitgehend ausgeschlossen.

